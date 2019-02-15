Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 16 Şubat 2019 Cumartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 16 Şubat 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 16 Şubat 2019 Cumartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 16 ŞUBAT 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- YAKUPLU Mh., ALİ ÇEBİ Cd., BARIŞ Mh., KARDELEN Sk., ZAFER Cd., ATİLLA İLHAN Cd., MEHMETÇİK Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20777-21645)



- FATİH Mh., İSTANBUL Cd., HATBOYU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20993-11672)



- FATİH Mh., HATBOYU Cd., ŞÜKRAN Sk., 27 MAYIS Cd., ESEN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20989-11641)



- FATİH Mh., 27 MAYIS Cd., YALI Cd., 803. Sk., HATBOYU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20990-11640)



- ÇAĞLAYAN Mh., BAHTİYAR Sk., PAMUK Sk., YAYLA Sk., LİMON Sk., SİNANPAŞA Cd., VATAN Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21030-9077 T.M.)



- YENİKÖY Mh., TÜRKBOSTAN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20981-4061)



- PINAR Mh., 1492. Sk., 1494. Sk., 1497. Sk., 1511. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21004-20941)



- FATİH Mh., HATBOYU Cd., ŞÜKRAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20992-11645)



- CİHANGİR Mh., GÜVERCİN Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21041-22765)



- ARDIÇLI Mh., ISPARTAKULE Cd., YENİKENT Mh., AŞIK ŞENLİK Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., DOĞAN ARASLI Bul., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., BALIKYOLU Mh., AMASYALILAR Cd., YONCA Cd., OZANLAR Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., SULTANİYE Mh., SÜLEYMANİYE Mh., AZİZ NESİN Cd., İNÖNÜ Mh., MANDIRA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında YEŞİLKENT Mh., FATİH1 Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21059-20649 20294 22613 27007 20515 21301 22263 27008 27010 21231 27345 20484 20534 27299 20790 27939 22845 20572 20573 )



- SAZLIBOSNA Mh., BAYIR Sk., ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21012-28608)



- ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21045-29024)



- İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21046-29645)



- ADNAN MENDERES Mh., MEŞE TARLA Cd., GAMZELİ Sk., YAKUT Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21049-28211)



- BALIKYOLU Mh., AMASYALILAR Cd., OZANLAR Cd., 500. Sk., 501. Sk., 502. Sk., 488. Sk., 489. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında YEŞİLKENT Mh., ATATÜRK Cd., FATİH1 Cd., G-613 Sk., G-614 Sk., G-618 Sk., TEVFİK FİKRET Cd., G-608 Sk., G-609 Sk., G-610 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21060-21231 27345 20484 20534 27299 20790 27939 )



- DEFTERDAR Mh., OTAKÇILAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 17:00-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21098-8854)



- YASSIÖREN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21103-28019-29971-29975-29529-28696-29483-30513-29483-28385-29700-28883-29576)



- EVREN Mh., BAHAR Cd., MAHMUTBEY Mh., TAŞOCAĞI YOLU Cd., HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21135-31534)



- OKLALI Mh., KESTANELİK Mh., KARACAKÖY Cd.DESİ Sk., BAĞLAR Cd.DESİ Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21148-23066-23622-23212-23682-23183-23505-23363-23362-23650-23671-23147-23274-23447-23468-23213-23532)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., NAZLI Sk., TELEKOM Sk., İSTANBUL Cd., BELEDİYE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21113-9537 T.M.)



- PİYALEPAŞA Mh., GÜZEL BAHÇE Sk., KURUDERE Sk., KÜÇÜK EFEM Sk., SULTAN Sk., KAAN Sk., PİYALEPAŞA Cd., ŞARK Sk., ÇİÇEK Sk., CAN Sk., ŞAHİNCE Sk., SESSİZ Sk., KÜME Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında MAHMUT ŞEVKET PAŞA Mh., SPOR Sk., YILDIRIM Sk., TUNA 1 Sk., RAMAZAN Sk., MEKTEP Sk., DÜNDAR Sk., GÜMÜŞ Sk., KURUDERE Sk., KARANFİL 1 Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21118-3073)



- REŞİTPAŞA Mh., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTİNYE BAYIRI Cd.DESİ) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21136-4132)



- MAHMUT ŞEVKET PAŞA Mh., GAZİLER Sk., SPOR Sk., ASLAN Sk., GÜNEŞ Sk., KARANFİL 1 Sk., PİYALEPAŞA BULVARI Bul., MEKTEP Sk., ITIR 1 Sk., YILDIRIM Sk., ŞİMŞEK Sk., KURUDERE Sk., GEZER Sk., GÜNEY 3 Sk., KANDİL Sk., KURUDERE ÇIKMAZI Sk., DÜNDAR Sk., DİK Sk., ŞİRİN Sk., TUNA 1 Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında PİYALEPAŞA Mh., KAHAN Sk., KURUDERE Sk., AKŞEMSETTİN CAMİİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21115-3068)



- PİYALEPAŞA Mh., TOROS Sk., PİYALEPAŞA Cd., FİLİZ Sk., DİLEK Sk., ALAN Sk., ULAŞ Sk., SELÇUK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21119-3181)



- MİMAR KEMALETTİN Mh., ABIHAYAT Sk., BÜYÜK TULUMBA Sk., KALAYCI ŞEVKİ ÇIKMAZI Sk., KALAYCI ŞEVKİ Sk., SEKBANBAŞI Sk., SOĞANAĞA CAMİİ Sk., TURANLI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21125-2091 TM)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.