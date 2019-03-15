Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 17 Mart 2019 Pazar

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 17 Mart 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşt 17 Mart 2019 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 17 MART 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

17 Mart 2019 Pazar günü planlı kesinti programı

- BAĞLARÇEŞME Mh., YAŞAR KEMAL Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., 1177. Sk., 1178. Sk., 1179. Sk., 1180. Sk., 1181. Sk., 1187. Sk., 1192. Sk., 1195. Sk., 1197. Sk., 1199. Sk., 1200. Sk., PINAR Mh., 1248. Sk., 1249. Sk., 1250. Sk., 1251. Sk., 1252. Sk., FATİH Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., ÜNVERDİ Cd., 850. Sk., 851. Sk., 852. Sk., 874. Sk., 875. Sk., 878. Sk., 879. Sk., 880. Sk., 881. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21703-20405 20611 21403)

- BAĞLARÇEŞME Mh., BAĞLARÇEŞME Cd., DOĞAN ARASLI Bul., ONDOKUZ MAYIS Bul., AHMET ARİF Cd., FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., PAZARYOLU Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., PINAR Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., AHMET ARİF Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21699-22689 21189 22595 27226 20405 20611 21403 27439 22382 21789 20394 21628 27498 22913 22984)

- AKÇABURGAZ Mh., 1592. Sk., 1591. Sk., 3071. Sk., MUHSİN YAZICIOĞLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21779-21976-27414)

- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21824-29319-29556-28044-29174-28273-29411-2846128692-29744-29701-28475-29712-28477-29456-29785-28568-29544-40628-29545-28165-29087-29548-29549-29786)

- SANAYİ Mh., ÖZNUR Sk., GÜRBÜZ Sk., BAŞAKLI Sk., KALE Sk., MİNE Sk., ÇARŞI Sk., GAMZE Sk., KAYALAR Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21790-469)

- GÖZTEPE Mh., İSTOÇ 2. Cd., İSTOÇ 3. Cd., İSTOÇ 4. Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21918-12155)

- GÖZTEPE Mh., İSTOÇ 5. Cd., İSTOÇ 6. Cd., İSTOÇ 4. Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21919-12156)

- MİMAR KEMALETTİN Mh., ÇOBAN ÇAVUŞ Sk., DERİNKUYU Sk., İKBAL Sk., NİŞANCA Mh., DERİNKUYU Sk., HAVUZLU HAMAM Sk., HAVUZLU KÜLHAN Sk., HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI Sk., HAVUZLU MESCİT Sk., KATİP SİNAN MEKTEBİ Sk., KATİP Sk., NİŞANCA BOSTANI Sk., NİŞANCA FIRINI Sk., NİŞANCA HAMAMI Sk., NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ ÇIKMAZI Sk., NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ Sk., NİŞANCA YOKUŞU Sk., SÜMBÜL SİNAN Sk., TAVŞANTAŞI Sk., YURDAKUL Sk., ÇOBAN ÇAVUŞ MEDRESESİ Sk., SARAÇ İSHAK Mh., KATİP SİNAN MEKTEBİ Sk., TAVŞANTAŞI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21984-2038 TM)

- NİŞANCA Mh., DALTABAN YOKUŞU Sk., ELMASPAŞA Sk., HAVUZLU HAMAM Sk., HAVUZLU KÜLHAN Sk., HAVUZLU MESCİT ÇIKMAZI Sk., HAVUZLU MESCİT Sk., LATİF Sk., MABEYİNCİ 1. ÇIKMAZI Sk., MABEYİNCİ YOKUŞU Sk., MÜHRE Sk., NİŞANCA BOSTANI Sk., NİŞANCA FIRINI Sk., NİŞANCA HAMAMI Sk., NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ ÇIKMAZI Sk., NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ Sk., NİŞANCA YOKUŞU Sk., TÜRKELİ Cd., TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI Sk., TÜRKELİ 2. ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21985-2039 TM)

- ÇAĞLAYAN Mh., PARK Cd., VATAN Cd., TAŞOCAĞI Cd., HÜRRİYET Mh., YURT Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22017-9360 T.M.)

- ESENTEPE Mh., OTO Cd., DEREBOYU Cd., HARMAN 1 Sk., TALAT PAŞA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında ORTABAYIR Mh., BACADİBİ Sk., KAVAKLI Sk., ATALAR Cd., ATALAR ÇIKMAZI Sk., HARMAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22018-9531 T.M. )

- AKPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22045-9242,9864,9725,9241,9518,9301,9973,9282,9866,9764,9488,9608,9259,9529 T.M.)

- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., ASKERİ FIRIN Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22009-8822)

- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., ASKERİ FIRIN Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22010-8822)

- BOYALIK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22054-28821-40508-28880-28722-29571-29665)

- MALTEPE Mh., FAZILPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22011-8102)

- DİKİLİTAŞ Mh., HAKKI YETEN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında TEŞVİKİYE Mh., HAKKI YETEN Cd., KIVANÇ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22058-3796)

- HASTANE Mh., AYASOFYA Cd., YEŞİLBAYIR Mh., BABA NAKKAŞ Cd., OĞUZHAN Cd., HARMANLIK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22060-27110-28774-28775-22623-22768-26671-20740-20738-22862-22289-22336-20659-22769-27675-20742-20741-20745-20750)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., CEMAL ULUSOY Cd., ÇINAR Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22083-31406DM-99372-31968-31422-31959-31760-31967-31824)

- YASSIÖREN Mh., HADIMKÖY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22059-22854-22853-27926-)

- YASSIÖREN Mh., MEDİHA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22061-22857)

- OSMANGAZİ Mh., GAZİ Cd., 2657. Sk., 2685. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22095-21295)

- SANAYİ Mh., FERAH Sk., ÖZCAN Sk., SAMSUN Sk., ÇAVUŞOĞLU Sk., KURŞUNLU Sk., TEKİN Sk., MİNE Sk., DENİZ Sk., ÖZDEN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22055-659)

- SAZLIBOSNA Mh., SAZLIBOSNA YOLU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22087-28608)

- YENİŞEHİR Mh., IRMAK Cd., OYA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22082-3697 - 3135)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.