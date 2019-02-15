Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 17 Şubat 2019 Pazar

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 17 Şubat 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 17 Şubat 2019 Pazar tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 17 ŞUBAT 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- ÇAĞLAYAN Mh., CAMİ Sk., NEŞE Sk., VATAN Cd., BAHAR Sk., SİNANPAŞA Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21031-9028 T.M.)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., TAN Sk., İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21032-9558 T.M.)



- KOZA Mh., 1674. Sk., 1675. Sk., 1676. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21061-22807 20996 22649 20677 21836 20092 21786 21469 22878 27022)



- KOZA Mh., 1674. Sk., 1675. Sk., 1676. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21062-20677 21836 20092 21786)



- ARDIÇLI Mh., ISPARTAKULE Cd., HACI BEKTAŞ VELİ (ATATÜRK) Cd., SULTANİYE Mh., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., AŞIK ŞENLİK Cd., BALIK YOLU Cd., SÜLEYMANİYE Mh., AZİZ NESİN Cd., BALIKYOLU Mh., AMASYALILAR Cd., OZANLAR Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında YEŞİLKENT Mh., FATİH1 Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21079-20649 20294 22613 27007 20515 21301 22263 27008 27010 21231 27345 20484 20534 27299 20790 27939 22845 20572 20573 )



- TUNA Mh., 674. Sk., 675. Sk., TUNA Cd., SAKARYA Cd., 673. Sk., 678. Sk., 679. Sk., 680. Sk., OSMAN GAZİ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21095-18262)



- HASTANE Mh., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., ORG. NURETTİN BARANSEL Cd., ŞEHMUZ Sk., BERA Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21150-20454-22150-22064-21095-22159-20144)



- ÖMERLİ Mh., MUSTAFA İNAN Cd., HAKKI İLERİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21152-20323-27287-27420-27039-20362-27127-20995-27244)



- YENİKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21104-28876-29060)



- PİRİNÇÇİ Mh., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., URGAN Sk., ÇAMPINAR Sk., KORUK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında YAYLA Mh., KADER Sk., KONAK Cd., SEDA Sk., ÇINAR Sk., EMRE Sk., FİRUZE Sk., ZÜMRÜT Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21107-28254 tm)



- CEBECİ Mh., 2. CEBECİ Cd., 2580. Sk., 2592. Sk., 2593. Sk., 2595. Sk., 2594. Sk., 2596. Sk., 2800. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21106-28014 tm)



- TERAZİDERE Mh., GÜNEŞ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında MALTEPE Mh., LİTROS YOLU Sk., SİTE 1 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 17:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21142-8892)



- ÖMERLİ Mh., KURTİNİ Sk., UZUNÇAYIR Cd., TUNABOYU Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21138-20836-22541-20582-27186-20050-27674-20389-27821-20476-27267-22556-20249-22786-20778-22541-27068-20836)



- ORTAMAHALLE Mh., AKEL Sk., FERAH Sk., ÇEVREYOLU Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21141-8782)



- FULYA Mh., BELEN Sk., DENİZHAN Sk., EMİROĞLU Sk., MEHMETÇİK Cd., ÖRMECİ Sk., HÜSEYİN CAHİT YALÇIN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21170-3491)



- 19 MAYIS Mh., 19 MAYIS Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21169-3910)



- OSMANGAZİ Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., BARIŞ MANÇO Cd., ESEN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21179-21793-20674-21181)



- EMEKYEMEZ Mh., ŞİŞHANE Sk., OKÇU MUSA Cd., MÜRVER Sk., TUTSAK Sk., YÜKSEK MİNARE Sk., ARAP CAMİ Mh., BANKALAR Cd., BEREKETZADE Mh., DEFNE ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21172-3632)



- BOZKURT Mh., EŞREF EFENDİ Sk., BİLEZİKÇİ Sk., ERGENEKON Cd., DOLAPDERE Cd., CUMHURİYET Mh., HALASKARGAZİ Cd., ERGENEKON Mh., YUNUSBEY Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21174-3250)



- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., İSTİKLAL Cd., MİMARSİNAN Cd., ÜMİT Sk., LALE Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., KARANFİL Sk., BEYOĞLU Cd., HİLAL Sk., ÜNİVERSİTE Mh., SELVİ Sk., GÜVENÇ Sk., CİVAN Sk., ŞİFA Sk., BAĞLARİÇİ Cd., TOKER KARDEŞLER Sk., FİRUZKÖY BULVARI Bul., CİHANGİR Mh., KİRAZLI Cd., DİCLE Sk., YELKEN Sk., KIMIZ Sk., TALATPAŞA Cd., DAMLA Sk., SANAYİ Sk., ULUBAŞ Cd., ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL Cd., SEREN Sk., YAYLI Sk., MERKEZ Mh., MARMARA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21178-21000)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.