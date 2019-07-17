Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 17 Temmuz 2019 Çarşamba

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 17 Temmuz 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 17 Temmuz 2019 Çarşamba tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 17 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- SİYAVUŞPAŞA Mh., KAMAN Sk., MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., OĞUZHAN Sk., IRMAK Sk., İBRAHİM ÇALLI Sk., PINAR Sk., ÇAĞLAYAN Sk., ÇEŞME Sk., HİLAL 2 Sk., ŞİRİN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25655-002)

- YILDIZ Mh., ÇIRAĞAN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25506-3219)

- YILDIZ Mh., ORTAKÖY SALHANESİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25507-3900)

- ORTAKÖY Mh., MUALLİM NACİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25508-3264)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., YEŞİL VADİ YOLU Sk., ORMAN YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25541-9742 TM)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., ORMAN YOLU Cd., İSTANBUL Cd., FUNDALIK ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25542-9746 TM)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25543-9745 TM )

- ORMANLI Mh., KARACAKÖY MERKEZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25551-23621 23103 23248 23389 23109 23563 23561 23306 23568 23787 23645 23265 23688 23644 23229 23008 23191)

- ÜÇEVLER Mh., 894. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25557-20254 DEPAR 1)

- ÜÇEVLER Mh., 898. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25558-20254 DEPAR 1)

- SÜLEYMANİYE Mh., BESİM ÖMERPAŞA Cd., BALAT Mh., ÇORBACI ÇEŞMESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25598-2708 TM)

- SİLİVRİKAPI Mh., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., KUVA-Yİ MİLLİYE Cd., MEYVACI Sk., MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI Sk., RAMAZAN EFENDİ 1. ÇIKMAZI Sk., RAMAZAN EFENDİ 2. ÇIKMAZI Sk., RAMAZAN EFENDİ CAMİİ ARALIĞI Sk., RAMAZAN EFENDİ Sk., SEBZECİ ÇIKMAZI Sk., SEBZECİ Sk., ŞEHİT TURAN TOPAL Sk., VİDİN Cd., VİDİN ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25599-2423 TM)

- İSMETPAŞA Mh., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 108/1. Sk., 109. Sk., 110. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 115. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 142. Sk., 89. Sk., 90. Sk., 91. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25621-29237 TM)

- 50. YIL Mh., 2033. Sk., 2034. Sk., 2036. Sk., 2037. Sk., 2038. Sk., 2040. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2047. Sk., A Cd., B Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25622-28513 TM)

- CUMHURİYET Mh., ŞERAFETTİN ARDA Cd., HÜRRİYET Cd., TURGUT ÖZAL Bul., PINAR Sk., ABI HAYAT Sk., YAĞIZ Sk., TANDOĞAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25624-25141)

- ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25677-4703)

- PİRİNÇÇİ Mh., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25613-29045 TM)

- YENİ Mh., YENER ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25623-26285)

- SİYAVUŞPAŞA Mh., ÇAVUŞPAŞA Cd., ÇAVUŞPAŞA KÖPRÜYOLU Cd., İBRAHİM ÇALLI Sk., KAMAN Sk., OĞUZHAN Sk., IRMAK Sk., HİLAL 2 Sk., ÇAĞLAYAN Sk., ÇEŞME Sk., ŞİRİN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25656-856)

- CELALİYE Mh., KAMİLOBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 00:00-09:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25663-24200 24318 24187 24175 24469 24276 24125 24271 24050 24345 24363 24053 24101 24336 24277 24275 24121 24206 24550 24299 24190 24364 24472 24377 24180 24343 24007 24030 24470 24442 24118 24119 24489 24061 24308 24116 24437 24547 24184 24531 24022)

- ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25676-4701-4660)

- AKÇABURGAZ Mh., OSMAN GAZİ Cd., HADIMKÖY YOLU Cd., 3111. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25678-20142)

- YENİMAHALLE Mh., 6. Sk., 2. Sk., EBRU Sk., 7. Sk., MEVLANA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25683-31884)

- KİRAZLI Mh., CAHİT SITKI TARANCI Cd., GÜNAY Sk., TOLGA Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25686-31162)

- AKÇABURGAZ Mh., 3047. Sk., 3051. Sk., AKÇABURGAZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25695-20433)

- AKÇABURGAZ Mh., 3038. Sk., 3034. Sk., 3093. Sk., AKÇABURGAZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25697-20095)

- AKÇABURGAZ Mh., 3097. Sk., 3069. Sk., MUHSİN YAZICIOĞLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25699-20806)

- AKÇABURGAZ Mh., 3069. Sk., 3097. Sk., 3099. Sk., 3067. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25692-20247)

- GÜVERCİNTEPE Mh., İSTİKLAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25716-12435)

- HALKALI MERKEZ Mh., ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR Cd., 1.ÇEŞME Sk., KOCAALİ Sk., PINAR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25722-11178)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 1/18. Sk., 1/19. Sk., 1/17. Sk., 1/13. Sk., 1/13A Sk., 1/13A4. Sk., 1/13B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25735-18543)

- MERKEZ Mh., 24. Sk., 1. Sk., BAĞCILAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25737-18587)

- GÜVERCİNTEPE Mh., 1122. Sk., ÇAĞLAYAN Sk., YEŞİLYURT Sk., İSTİKLAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25728-11435-12547-12548-12549)

- ÇINAR Mh., 14. Sk., 13/7. Sk., 13/8. Sk., 12/7. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25739-18556)

- TUNA Mh., TUNA Cd., 664. Sk., 665. Sk., 666. Sk., 663. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25740-18236)

- HASTANE Mh., BALABAN Sk., CİVANMERT Sk., GÜLDALI Sk., GÜLFER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25741-21095)

- YENİ Mh., AKÖREN Cd., ALİPAŞA Mh., ARIKANLI ÇİFTLİĞİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25753-25712-25455)

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25744-29585-28058)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.