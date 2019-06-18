İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 18 Haziran 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 18 Haziran 2019 Salı tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 18 HAZİRAN 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

18 Haziran 2019 Salı günü planlı kesinti programı

- TEVFİKBEY Mh., GÖZDE Sk., 4.ENGİN Sk., ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ Sk., TERZİ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24558-11352)



- EVREN Mh., 4. Sk., 5. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24729-31834)



- ÇAĞLAYAN Mh., TAŞOCAĞI Cd., TAŞLIK Sk., HÜRRİYET Mh., GİZEM Sk., SEVİM Sk., YURT Sk., SEVİN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24737-9119 T.M.)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., PANAYIR ÇAYIRI Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24726-9432 T.M.)



- HÜRRİYET Mh., AKGÜL Sk., DR. CEMİL BENGÜ Cd., ERTUĞRUL Sk., NURSEMA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24738-9115 T.M.)



- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., BÜYÜK KILIÇLI Mh., KÜÇÜK SİNEKLİ Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24739-26147,26206,25457,25016,25535,25776,25018,25017)



- İZZETTİN Mh., FERHATPAŞA Mh., SÜLEYMAN BİNGÖL Cd., İSTASYON Cd., KALEİÇİ Mh., ZİYA OTÇU Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24743-23170 23659 23471 23578 23339 23042 23034 23035 23634 23131 23032 23343 23341 23332 23413 23398 23011 23015 23081 23435 23361 23516 23418 23175 23206 23192 23557 23581 23712 23725 23477 23474 )



- ŞİRİNEVLER Mh., FETİH 5. Sk., OKTAY 1 Sk., UFUK Sk., MOR MENEKŞE Sk., KANSU Sk., ÇİMENTEPE Sk., MAHMUTBEY 1. Sk., MAHMUTBEY 2. Sk., MAHMUTBEY 3. Sk., YEŞİLYURT Sk., YÜCE Sk., BADEM 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24733-013 TM DEPAR- 9-11-12)



- SELİMPAŞA Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., 3310. Sk., ADNAN MENDERES Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24745-24287 24493 24303 24504 24090 24105 24075 24448 24098 24003 24120 24238 24063 24301 24181)



- HALKALI MERKEZ Mh., ÇINARLIÇEŞME Sk., DOSTLAR Sk., TUNA Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24722-11863)



- BARBAROS Mh., 19/2. Sk., HOCA AHMET YESEVİ Cd., 1. Sk., 21. Sk., KAZIM KARABEKİR Mh., 1/19C Sk., 1/19A1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24728-18553)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.