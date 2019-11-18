​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 18 Kasım 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 18 Kasım 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 18 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30277-28805)

- AKSARAY Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30655-2089 TM)

- MEVLANAKAPI Mh., KARAGÖZ TEKKESİ Sk., LALEZADE Sk., LALEZAR CAMİİ Sk., SİLİVRİKAPI Cd., SİLİVRİKAPI YAĞHANE Sk., TEKKE MASLAĞI ÇIKMAZI Sk., TEKKE MASLAĞI Sk., YENİ TAVANLI ÇEŞME Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30654-2049 TM)

- FATİH Mh., 865. Sk., 879. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30670-21624 DEPAR 1)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 12. Cd., 7. Cd., 8. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30678-21485)

- CERRAHPAŞA Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30656-2044 TM)

- YEDİKULE Mh., BUCAKBAŞI ÇIKMAZI Sk., KENNEDY Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30657-2353 TM)

- SANCAKTEPE Mh., 8/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30717-18591)

- İZZET PAŞA Mh., YILDIZ Sk., VEFA POYRAZ Cd., AÇELYA Sk., PIRLANTA Sk., ÇAM Sk., KUYU Sk., AYAZMA YOLU Sk., GÜRÜN Cd., CAMİ 2 Sk., SEÇKİN Sk., ÖLÇEK Sk., DENİZGÜLÜ Sk., ORKİDE Sk., MANDIRA Sk., RÜZGAR Sk., HUDUT Sk., TÜRKMEN Sk., KAMELYA Sk., GÜNEŞ 1 Sk., KUŞTEPE Mh., TOMURCUK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30805-9310 T.M.)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ÇINAR Cd., CEMAL ULUSOY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:30-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30768-31810)

- BAĞLAR Mh., YALÇIN KOREŞ Cd., OSMAN PAŞA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30770-31575)

- KUŞTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30815-9110,9310 T.M.)

- KOCATEPE Mh., ABDÜLHAK HAMİT Cd., AYDEDE Cd., LAMARTİN Cd., RECEP PAŞA Cd., ŞEHİT MUHTAR BEY Cd., TARLABAŞI Bul., TOPÇU Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30876-3231)

- MİTHATPAŞA Mh., BAHÇEKÖY Cd., KEMER Sk., 3.AKASYA Sk., KARAÇAM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30800-9578 T.M.)

- KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., YALIKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30802-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30811-9491 T.M.)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ALİ DURAN Sk., MANOLYA 1 Sk., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30771-31586)

- KARLITEPE Mh., ŞAHİNLER Sk., ÇUKURTARLA Sk., ORDU Cd., GÜZELYOL Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30832-8060)

- KOCATEPE Mh., LAMARTİN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30872-3129)

- KOCATEPE Mh., LAMARTİN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30873-3129)

- KUŞTEPE Mh., MECİDİYEKÖY YOLU Cd., MESUT CEMİL Sk., BİRACILAR Sk., KARKUYUSU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30801-9110 T.M. )

- KOCATEPE Mh., 26. Sk., 24. Sk., KOCATEPE Cd., 19. Sk., CİCOZ YOLU Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30833-8097)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1445. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30844-28031 TM)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., PLATO Sk., PIRLANTA Sk., 2.KARDELEN Sk., TURKUAZ Sk., OVA Sk., İRİS Sk., KADİFE Sk., 3.YAKUT Sk., MELİSA Sk., ÇAMLIK Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30798-9491 T.M.)

- KEMALPAŞA Mh., OKUL Sk., 10/1. Sk., 11. Sk., 8/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30861-31832 )

- KAZLIÇEŞME Mh., KENNEDY KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI Cd., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30862-1066)

- YEŞİLPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30863-29617 tm)

- KAZLIÇEŞME Mh., KENNEDY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30864-1067)

- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30865-28301 TM)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 14:30-18:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30866-28304 tm)

- KARACAKÖY MERKEZ Mh., KARACA AHMETPAŞA Cd.DESİ Sk., KARAMANDERE Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30804-23141 23188 23694 23559 23231 23241 23409 23328 23729 23106 23464)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1015. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30850-28416 TM)

- GÖZTEPE Mh., TOPÇULAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30830-31128)

- YASSIÖREN Mh., BAYINDIR Cd.DESİ Sk., HADIMKÖY Cd., PAPAĞAN Sk., BALKIRI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30841-27243, 27055, 22492, 21819, 22853, 27926, 22854)

- GÖZTEPE Mh., SÜMEYYE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30843-31054)

- KOCATEPE Mh., RECEP PAŞA Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30875-3293)

- KOCATEPE Mh., TOPÇU Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30898-3997)

- KOCATEPE Mh., RECEP PAŞA Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30900-3976)

- KAYABAŞI Mh., NEŞET ERTAŞ Sk., ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30906-12611)

- KOCATEPE Mh., LAMARTİN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30874-3228)

- CİHANGİR Mh., MEŞRUTİYET Cd., SILA Sk., MEHTER Sk., KALYON Sk., YUVA Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30935-21267)

- KOCATEPE Mh., TOPÇU Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30901-3161)

- HİCRET Mh., İSLAMBEY Mh., BOLLUCA Mh., ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30975-28763-40970-28982-29090-29841-29348-29354-28743-28749-29207-29664-29377-28802)

- HALLAÇLI Mh., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., KADI Sk., AKINCILAR Sk., MUTLU Sk., MUTEBER Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30976-26051)

- ÇİLİNGİR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30983-29700-29388-29501-29500-29502-28789-28586-29264)

- ATAKENT Mh., PAPATYA ÇIKMAZI Sk., 1. Cd., AKASYA Sk., ATATÜRK Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30895-12117)

- KOCATEPE Mh., RECEP PAŞA Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30899-3447)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., KAYALAR Sk., IHLAMUR Sk., KİRAZ Sk., KIZILAĞAÇ Sk., KÖKNAR Sk., UZUN Sk., SAVUR Sk., KARADAL Sk., AKASYA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30911-164)

- CİHANGİR Mh., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL Cd., YAYLI Sk., EMEKTAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30931-21117)

- CİHANGİR Mh., GÜNEŞLİ Sk., SULUKUYU Sk., DEMİRCİ Sk., KIRCI Sk., SANAYİ Sk., CANDARLI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30933-21331)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT MURAT YÜKSEL Sk., SARI ÇİÇEK Sk., CENK Sk., KARTOPU Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30938-21166)

- KAYABAŞI Mh., ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU Cd., İSTİKLAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30905-12610)

- GÜZELCE Mh., GÜNEŞ Cd., FENER Cd., HUKUKÇULAR Cd., YUNUS Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30940-24445)

- ANADOLU Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30971-28763)

- ADNAN KAHVECİ Mh., BEYAZIT Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30995-22454)

- ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30996-21393)

- CİHANGİR Mh., KİRAZLI Cd., KAHRAMAN Sk., SAKARYA Sk., ARAS Sk., DOKUZGÖKLER Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30937-21177)

- MİMAROBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30941-24537 24079 24248)

- HACIMAŞLI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:20-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30978-28788-29341-29342-28678-41632-41633)

- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30998-22438)

- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31010-4144-4292)

- DELİKLİKAYA Mh., HİSAR Sk., RAHMET Sk., HÜRMET Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31011-27253)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., HANIMELİ ÇİÇEĞİ Sk., KARANFİL Sk., YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31024-1322)

- YEŞİLBAYIR Mh., AKAĞAÇ Cd., SEKOYA Sk., DEFNE Sk., UZUNDERE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31004-22077)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., ARDIÇ Sk., PALMİYE Sk., UĞUR MUMCU Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:30-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31029-1333)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLEVİHANE Cd., MEVLEVİHANE ÇIKMAZI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:00-15:45 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31039-1237)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.