Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 18 Mart 2019 Pazartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 18 Mart 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 18 Mart 2019 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 18 MART 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

18 Mart 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı

- BAĞLARÇEŞME Mh., AHMET ARİF Cd., BAĞLARÇEŞME Cd., DOĞAN ARASLI Bul., ONDOKUZ MAYIS Bul., YAŞAR KEMAL Cd., FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., PAZARYOLU Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., PINAR Mh., YAŞAR KEMAL Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., AHMET ARİF Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21704-22689 21189 22595 27226 20405 20611 21403 27439 22382 21789 20394 21628 27498 22913 22984)

- MİMAR KEMALETTİN Mh., ABIHAYAT Sk., BÜYÜK HAYDAREFENDİ Sk., KÜÇÜK HAYDAREFENDİ Sk., DİBEKLİ CAMİİ Sk., MİTHATPAŞA Cd., ORDU Cd., SEKBANBAŞI Sk., TURANLI Sk., SARAÇ İSHAK Mh., SOĞANAĞA CAMİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21986-2699 TM)

- EMİN SİNAN Mh., OKUL Sk., KADIRGA HAMAMI Sk., KADIRGA LİMANI Cd., PİYER LOTİ Cd., KATİP SİNAN Sk., FEYZİYE MEKTEBİ Sk., KÜÇÜK AYASOFYA Mh., CİNCİ MEYDANI Sk., DÖNÜŞ Sk., KADIRGA LİMANI Cd., KADIRGA MEYDANI Sk., PİDECİ Sk., ŞEHSUVARBEY Sk., ŞEHSUVAR BEY Mh., CÖMERTLER Sk., IŞIL ÇIKMAZI Sk., IŞIL Sk., IŞIN Sk., KADIRGA LİMANI Cd., KUMLUK Sk., ŞAİR SERMET Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 19:00-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21993-2002 TM )

- AKÖREN Mh., DEĞİRMENCİOĞLU Sk., CEVİZ BAĞLARI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22030-23498 23004 23677 23351 23571 23308 23479 23278 23611 23159 )

- TALATPAŞA Mh., ASLANGAZİ Cd., YEŞİLBURÇ Sk., PASDEMİR Sk., ŞÖLEN Sk., EMİRGAZİ Cd., İPEKKUŞAĞI Sk., BÜYÜKBEY Sk., SULTANŞAH Sk., GÜNEŞTAŞI Sk., YAŞARLI Cd., NURSİMA Sk., ULAŞ Sk., BAŞÇİÇEK Sk., AKIŞLI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22065-9346 T.M.)

- ÇELTİK Mh., ÇERKEZKÖY Cd.DESİ Sk., BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., SUNGUR ALP Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22062-25717,25378,25692,26394,25972,26459)

- GÜRSEL Mh., GÖRGÜLÜ Sk., ÇAĞLAR Sk., TÜMLEÇ Cd., NİŞANE Cd., DÜNÜR Sk., OLGUN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22066-9158 T.M.)

- HÜRRİYET Mh., MAHMUTBEY Cd., MENEKŞE Sk., BAHAR Sk., MALAZGİRT Cd., ÇİÇEK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22085-31055)

- ÖMERLİ Mh., HADIMKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22086-20248-27469-20237-22804-*20246-22209-22669-27134-22750-27133-20299-22219-20555-20621-20999-22728-22540-20570-22786)

- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., YAYLA Cd., BATIKENT Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22093-28680)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., GÜRGEN Sk., MAHMUTBEY Cd., ORKİDE 1 Sk., PAŞA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22084-31565)

- SAZLIBOSNA Mh., SAZLIBOSNA YOLU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22088-28608)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.