Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 18 Temmuz 2019 Perşembe

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 18 Temmuz 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 18 Temmuz 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 18 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., KİRAZLI TEPE ÇIKMAZI Sk., 1.MEŞE ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25545-9743)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25544-9744 TM)

- ÇİFTLİKKÖY Mh., BELGRAT Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25553-23244 24026 23687 23098 23097 23449 23713 23657 23105 23513 23636 23648 23433 23227 23416 23215 23247)

- FATİH Mh., 852. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25559-20611 DEPAR 1)

- AKŞEMSETTİN Mh., ŞEHİT KUBİLAY Sk., HALICILAR Cd., OKUMUŞ ADAM Sk., FEVZİPAŞA Cd., ALİ KUŞÇU Mh., TAYLASAN Sk., NALBANT DEMİR Sk., MIHÇILAR Cd., MACAR KARDEŞLER Cd., KIZTAŞI Cd., HULUSİ NOYAN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25600-2360 TM)

- MERKEZ Mh., ÇUKURÇEŞME Cd., CUMHURİYET Mey., FERAH Sk., HASTANE Sk., HACI HASAN Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25608-28287 tm)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1279/1. Sk., 1285. Sk., 1427/1. Sk., 1427. Sk., 1428. Sk., 1429. Sk., 1429/2. Sk., 1430. Sk., 1430/1. Sk., 1431. Sk., 1431/1. Sk., 1432. Sk., 1433. Sk., 1434. Sk., 1435. Sk., 1436. Sk., 1437. Sk., 1439. Sk., 1469. Sk., 1472. Sk., 1473. Sk., 1475. Sk., 1476. Sk., 1476/1. Sk., 1477. Sk., 1478. Sk., 1479. Sk., 1480. Sk., 1481. Sk., 1481/1. Sk., 1482. Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25609-28850 tm)

- KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., GEMLİK Cd., YAZAR Sk., YENİCİ MEHMET Sk., MEVLÜT Sk., YEMİN Sk., MİNE Sk., İHYA Sk., KARASU Sk., ALTINOVA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25625-26000)

- ŞİRİNEVLER Mh., ÇAVUŞPAŞA Cd., SERKAN Sk., DEREBOYU Cd., BADEMALTI Sk., ACI BADEM Sk., DOLUNAY Sk., KERİMÇAVUŞ Cd., MİMARBAŞI Sk., BİLGE 2 Sk., SEZGİN 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25657-853)

- AMBARLI Mh., ÖĞRETMENLER Cd., ÖĞRETMEN Sk., ÇELİK Sk., ÇİMENLİ Sk., KAMELYA Sk., BEŞEVLER Sk., CEYHAN Sk., MARTI Sk., FAİK BEY Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25704-21137)

- ORTAKÖY Mh., ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25705-3200)

- ESKİ HABİPLER Mh., TÜREL Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25645-29045 TM)

- KUMBURGAZ Mh., KAMİLOBA Mh., YENİMAHALLE Mh., BAHÇELİEVLER Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 00:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25664-24100 24129 24322 24333 24156 24268 24127 24373 24176 24199 24226 24381 24232 24045 24312 24146 24032 24339 24323 24038 24039 24041 24040 24371 24495 24096 24370 24385 24029 24042 24103 24102 24047 24049 24048 24468 24274 24296 24307 24369 24044 24324 24399 24447 24108 24290)

- ŞİRİNEVLER Mh., MAHMUTBEY 16. Sk., MAHMUTBEY 17. Sk., MAHMUTBEY 18. Sk., MAHMUTBEY 19. Sk., MAHMUTBEY 15. Sk., MAHMUTBEY 14. Sk., AK Sk., AKGÜN Cd., MAHMUTBEY Cd., CAMİ 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25658-133)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25681-4274-4278)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25682-4280)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25685-4280)

- DEMİRKAPI Mh., BAĞCILAR ASFALTI Cd., TURGUT REİS Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25688-31072)

- FATİH Mh., PAZAR Cd., FINDIK Sk., FİDAN Sk., BAHÇELİ Sk., BAHTİYAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25693-31443)

- MECİDİYE Mh., FISTIKLI KÖŞK ARALIĞI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-16:50 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25694-3777)

- KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., OLİMPİYAT Cd., ZAĞRANOS PAŞA Sk., İBRAHİM MÜTEFERRİKA Cd., YAKUPLU Mh., 224. Sk., HÜRRİYET Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25708-20400)

- ORTAKÖY Mh., PORTAKAL YOKUŞU Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25709-3652)

- ÜNİVERSİTE Mh., CİVAN Sk., ZAMBAK Sk., SELVİ Sk., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., DİLBER Sk., ÇARDAK Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25711-20221)

- ÜNİVERSİTE Mh., CİVAN Sk., ZAMBAK Sk., SELVİ Sk., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., DİLBER Sk., ÇARDAK Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25712-20221)

- ÜNİVERSİTE Mh., ŞİFA Sk., SIHHİYE Sk., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., ÇİMLİ Sk., CAN Sk., SELVİ Sk., ŞEHİT DOĞAN ÇABUK Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25714-21094)

- ÜNİVERSİTE Mh., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25717-21038)

- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., KEMANKEŞ Cd., GÜMRÜK Sk., RIHTIM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25734-3167)

- ORTAKÖY Mh., DEREBOYU Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25702-3414)

- MİMAR SİNAN Mh., 94. Sk., 93. Sk., ATATÜRK Cd., DAVUTPAŞA Mh., 55. Sk., 56. Sk., 57. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25742-18004)

- DAVUTPAŞA Mh., YILDIZ Cd., DAVUTPAŞA Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25743-18039)

- KARTALTEPE Mh., 1.PEHLİVAN Sk., 1.MALAZGİRT Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25719-11452)

- KARTALTEPE Mh., HİSAR Sk., 2.YALÇIN Sk., 2.KARADENİZ Sk., 1.MALAZGİRT Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25720-11481)

- BEYCİLER Mh., GÖKYÜZÜ Cd., AKYAR Cd., KARŞIYAKA Sk., BEYAZAĞAÇ Sk., SAĞDUYU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25761-25458-25023-25150-26275-25177-25222)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.