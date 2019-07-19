Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 19 Temmuz 2019 Cuma

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 19 Temmuz 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 19 Temmuz 2019 Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 19 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., ALT ÇAMLIK YOLU Sk., CUMHURİYET Cd., HARMANLAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25547-9734 TM)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25546-9739 TM)

- YEŞİLKENT Mh., 1902. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25560-21083 DEPAR 1)

- SÜLEYMANİYE Mh., BESİM ÖMERPAŞA Cd., BOZDOĞAN KEMERİ Cd., DARÜLFÜNUN Cd., PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY Sk., PROF. DR. CAVİT ORHAN TÜTENGİL Sk., KALENDERHANE Mh., KALENDER MEDRESESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25601-2707 TM)

- HASEKİ SULTAN Mh., AHMET HİKMET Sk., CEVDETPAŞA Cd., HATİP NACİ Sk., KIZILELMA Cd., TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI Sk., TOPÇU EMİNBEY Sk., MUCİT Sk., SEYYİD ÖMER Mh., BEKİRPAŞA CAMİİ Sk., CEVDETPAŞA Cd., EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI Sk., EMRULLAH EFENDİ Sk., HÜSEYİN KAZIM Sk., KIZILELMA Cd., TUTYA Sk., ZİYA GÖKALP Sk., ÖMER SEYFETTİN Sk., ŞAİR MEHMET EMİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25602-2819 TM)

- YENİ Mh., VARNALI Cd., LEVAZIM Sk., AHMET GÜRSOY Sk., KANDEMİR Sk., ÇİFTÇİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25634-26324)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., SPOR Cd., SÜZER Bul., BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., ATLAS Sk., AVNİ AKYOL Bul., LİMAN Cd., MELTEM Sk., OKYANUS Cd., POSTA Cd., SÜZER Bul., ŞELALE Cd., TAYFUN Cd., YELKEN Sk., DENİZATI Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:0025766-11322 11329 11323 11324 11325 11326 11327 11328 11309 11308 11307 11306 11305)

- FEVZİPAŞA Mh., SÖĞÜT Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25635-26393)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., ORDU Cd., TAVUKÇU Sk., TURGUTREİS 2 Sk., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., KONAK Sk., MİSKANBER Sk., OTLAY Sk., HARE Sk., KARADENİZ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25659-058)

- CEVATPAŞA Mh., SARAYBOSNA Cd., NAMIK KEMAL Cd., MİMAR SİNAN Cd., GİRNE Cd., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., TEVFİK FİKRET Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25781-8207)

- ESKİ HABİPLER Mh., SÖĞÜTLÜ Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25646-29045 TM)

- YUNUS EMRE Mh., 1383. Sk., 1389. Sk., 1389/1. Sk., 1390. Sk., 1391. Sk., 1392/1. Sk., 1392/2. Sk., 1392/3. Sk., 1394. Sk., 1395. Sk., 1395/2. Sk., 1395/1. Sk., 1396/1. Sk., 1397. Sk., 1403/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25648-28176 TM)

- 75. YIL Mh., 1252/1. Sk., 1252/2. Sk., 1252. Sk., 1251/1. Sk., 1253. Sk., 1254. Sk., 1255. Sk., 1256. Sk., 1257. Sk., 1258. Sk., 1260. Sk., 1259. Sk., 1261. Sk., 1262. Sk., 1270. Sk., 1307. Sk., 1309. Sk., 1312. Sk., 1313. Sk., 1325. Sk., 1325/1. Sk., 1326. Sk., 1326/1. Sk., 1327. Sk., 1328. Sk., İSTİKLAL Cd., CUMHURİYET Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25649-28177 TM)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., CAMLI Sk., KARADENİZ Cd., ORDU Cd., ŞAHİNBEY Sk., MAHMUTBEY Cd., PINAR 1 Sk., KONAK Sk., MİSKANBER Sk., TAVUKÇU Sk., HARE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25660-622)

- SELİMPAŞA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25665-24300 24198 24473 24135 24094 24064 24477 24283 24238 24539 24528 24273 24525 24056 24239 24287 24493 24105 24090 24504 24303 24448 24075 24098 24003 24120 24500 24148 24355 24132 24317 24181 24301 24063 24016 24070 24060 24058 24488 24449 24356 24252 24362 24357 24253 24499 24243 24388 24351 24451 24452 24453 24298 24215 24436 24460 24398 24072 24372 24214 24220 24069 24109 24498 24073 24085 24542 24367 24368 24149 24505 24031 24228 24466 24518 24510 24341 24494)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25689-4276-4526)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25690-4279)

- FATİH Mh., AYNALI Sk., ŞEHİT HACI ALKAN Sk., VELİOĞLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25696-31481)

- DEMİRKAPI Mh., TURGUT REİS Sk., ÇAVUŞ Sk., BAĞCILAR ASFALTI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25698-31529)

- ORTAKÖY Mh., FAKİRHANE Sk., AYDINLIK Sk., GÜLTEKİN Sk., ŞAİR NECATİ Sk., GÜRCÜOĞLU Sk., BULGURCU Sk., MANDIRA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25723-3533)

- ORTAKÖY Mh., ASMALIHAMAM Sk., MUALLİM NACİ Cd., PORTAKAL YOKUŞU Cd., REŞATAĞA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25718-3838)

- ORTAKÖY Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., PORTAKAL YOKUŞU Cd., MUALLİM NACİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25721-3708)

- FENER Mh., SURDIŞI Sk., AKÖREN Mh., SANATÇILAR ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25763-25399-25401)

- IŞIKLAR Mh., IŞIKLAR İSTANBUL Cd., CENAP Sk., İHSANİYE Mh., GÖKKUŞAĞI Sk., DEREBOYU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25764-9223-9965-9933-9704-9570)

- YILDIRIM Mh., ÖZTEKİN Sk., FEVZİ PAŞA Cd., OĞUZ Sk., ŞEHİT KAMİL BALKAN Cd., ATİLLA Sk., SARI Sk., YEŞİL Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25783-8218)

- NİŞANCI Mh., ZAHİRECİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25784-8410 )

- KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., İSTİKLAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25774-29018 TM 29453 TM 29396 TM)

- DEREAĞZI Mh., METE Sk., SULTAN FATİH Cd., KARACAOĞLAN Cd., NİMET Sk., GAZEL Sk., DERMAN Sk., SERİNPINAR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25768-22315)

- ADNAN KAHVECİ Mh., MİMAR SİNAN Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., MUSON Sk., LAVANTA Sk., GÜZEL Sk., AYFER Sk., GÜLAY Sk., DEFNE Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25769-22309)

- HÜRRİYET Mh., ŞANLI Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25780-31853)

- İSLAMBEY Mh., FELEK Sk., BİLGİ Sk., ÇERKEZ Sk., YAMAN Sk., TUĞRULBEY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25796-40970)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., DOĞA PARKI Cd., ABANT ÇIKMAZI Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25767-11323)

- BARBAROS Mh., 9/2. Sk., 9. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25770-18523)

- EVREN Mh., KUZU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25773-31693)

- CEVATPAŞA Mh., KOMİSER REŞAT Cd., GÖKHAN Sk., ADEM YAVUZ Cd., TEVFİK FİKRET Cd., ÇALIŞKAN Sk., 100. YIL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25782-8629)

- HASTANE Mh., GÜLDALI Sk., AYFER Sk., BALABAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25801-21095)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.