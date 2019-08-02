Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 2 Ağustos 2019 Cuma

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 2 Ağustos 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 2 Ağustos 2019 Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 2 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- HACI KADIN Mh., DARÜLHADİS Sk., MÜHENDİS Sk., SARI BEYAZIT Cd., TAVANLI ÇEŞME Sk., VEFA Cd., VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI Sk., VEFA TÜRBESİ 2. ÇIKMAZI Sk., İMARET SABUNHANESİ Sk., ŞÜKRÜBABA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26102-2429 TM)

- AKSARAY Mh., İNKILAP Cd., KOÇİBEY Sk., TİRYAKİ HASANPAŞA Sk., VALİDE CAMİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26103-2441 TM )

- ESKİ HABİPLER Mh., ALAADDİN TOPUZ Cd., MİNE Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26139-29214)

- BAŞAK Mh., YUNUS EMRE Cd., ORDU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26161-12228)

- BAŞAK Mh., YUNUS EMRE Cd., YEŞİL VADİ Cd., ALİ SOYLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26162-12227)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., KIZILCIK Sk., KASIM Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., KESTANE Sk., DEFNE Sk., ZAFER Cd., TAFLAN Sk., YILDIRIM Sk., POYRAZLI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26151-651)

- ÇAĞLAYAN Mh., TAŞOCAĞI Cd., ÇEŞMİNAZ Sk., NİLAY Sk., TAŞLIK Sk., YAY Sk., HÜRRİYET Mh., YÜZAKI Sk., SEVİM Sk., PARK Cd., SEVİN Sk., GÖLBAŞI Sk., TAŞOCAĞI Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26183-9119 T.M.)

- ÇAĞLAYAN Mh., MERAL Sk., FIRIN Sk., ZUHAL Sk., ENİS Sk., KAYABAŞI Sk., VATAN Cd., AGAH Sk., TEPE Sk., TEMİZEL Sk., SALTUK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26175-9101 T.M.)

- MERKEZ Mh., SİLAHTAR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26198-9070 T.M.)

- MARMARA Mh., ULUSUM Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26207-22252)

- KAVAKLI Mh., BİLGİ Sk., BURGAZ Sk., OĞUZ Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26210-27175)

- YEŞİLKENT Mh., G-717 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26208-27061)

- MARMARA Mh., YURT Cd., BAHADIR Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26211-27225)

- NAKKAŞ Mh., ÖRCÜNLÜ Mh., KIZILCAALİ Mh., YAZLIK Mh., DAĞYENİCE Mh., ÇANAKÇA Mh., KESTANELİK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26250-23532 23468 23213 23274 23447 23765 23122 23506 23673 23647 23679 23734 23123 23459 23446 23124 23366 23548 23466 23186 23597 23204 23387 23449 23126 23436 23654 23612 23318 23119 23117 23402 23386 23130 23121 23317 23282 23118 23311 23707 23143 23669 23359 23575 23494 23127 23465 23112 23033 23367 23564 23319 23429 23475 23710 23114 23115 23604 23458 23735 23116 23321 23584 23583 23517 23531 23766 23221 23716 23695 23672 23125 23740 23439 23315 23572)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26251-9434,9874,9876,9875,9879,9769,9274,9778,9872 T.M.)

- DEMİRKAPI Mh., GÜLHATMİ Sk., HİLAL Sk., MERAL Sk., MEHTAP Sk., KORKUT Sk., OSMANOĞLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26240-31812)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., ÇAMLICA Sk., DEREBAŞI Sk., CUMHURİYET Cd., ÇIKMAZ Sk., 1.KELEBEK Sk., GÜLİZ Sk., YEŞİM Sk., 1.LEVENT Sk., 2.ORTANCA Sk., BAŞDERE Sk., 1.PAPAĞAN Sk., İDİL Sk., SÜVARİ Sk., 1.PAPATYA Sk., KÜLTÜR Sk., ORMAN Sk., ÇAMLIK Cd., 2.DERE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26252-9433,9315,9719,9302 T.M.)

- HASTANE Mh., KORULUK Sk., DEĞİRMEN KUYU Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26287-20403-21095)

- MERKEZ Mh., NEHİR Sk., DEMİR Sk., BERİK Sk., MENEKŞE Sk., AHMET TANER KIŞLALI Cd., HARMANYERİ Sk., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., ZİRAAT Sk., ENGİN Sk., ÇİĞDEM Cd., TIPATAN Sk., NAMIK KEMAL Cd., AMBARLI Mh., BOSTAN Sk., AHU ÖZÇAKIR Sk., BALABAN Cd., REŞİTPAŞA Cd., DEDE EFENDİ Sk., AVCI Sk., HARMANTEPE Sk., MEZARLIK Sk., ÖNDER Sk., ARMA Sk., IHLAMUR YOLU Sk., CİHANGİR Mh., DOKUZGÖKLER Sk., CİVA Cd., ŞENLİK Sk., BURNAZ Cd., ÇAPRAZ Sk., HARDAL Sk., ARPACI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:30-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26275-21139-21582-21174-21423-21262-21511-21463-21929-21401-21075-21258-21042-21782-21141-20205-21132-21304)

- LEVENT Mh., TEKİRLER Sk., SÜMBÜL Sk., LEVENT Cd., KRİZANTEM Sk., MENEKŞELİ Sk., MEKTEP Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26299-3271)

- DEREAĞZI Mh., CENGAVER Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26303-22504)

- GÜMÜŞYAKA Mh., LÜTFÜ VARDAR Cd., GÜNAL Sk., TEKCAN Cd., SUDE ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26262-25666)

- ÜÇEVLER Mh., 910. Sk., 894. Sk., 897. Sk., 889. Sk., 890. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 916. Sk., 893. Sk., 892. Sk., 891. Sk., URFALILAR Cd., 942. Sk., 939. Sk., 955. Sk., 888. Sk., 917. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26274-20254)

- MALTEPE Mh., ULUBATLI HASAN KAVŞAĞI Cd., DUMLUPINAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26335-8106 )

- KÜÇÜK SİNEKLİ Mh., BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26278-25776-25017-25018)

- OVAYENİCE Mh., TEPE ÇAYIR Sk., ÇATALCA Cd., DOĞUHAN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında ORTAKÖY Mh., SULUCA Sk., SOKULLU Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26339-25930-26436-25861-25897)

- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26340-4456)

- MERKEZ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26341-4035)

- FATİH Mh., FATİH Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26342-29346_34,5kVH01)

- GÜZELCE Mh., FEVZİ ÇAKMAK 2 Cd., TRAKYA Cd., EGE 1 Cd., YAZICI Cd., ÖMER HAYYAM Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26285-24006 24139 24237 24484)

- TUNA Mh., 661. Sk., 663. Sk., 666/1. ÇIKMAZ Sk., 659. Sk., 666. Sk., OSMAN GAZİ Cd., TUNA Cd., 662. Sk., 667. Sk., 668. Sk., 651. ÇIKMAZ Sk., SAKARYA Cd., 654. Sk., 652. Sk., 653. Sk., 650. Sk., 670. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26332-18236- 18214)

- MURATPAŞA Mh., RAMİ KIŞLA Cd., FABRİKALAR Cd., SİTELER Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında RAMİ YENİ Mh., 1.ÇINAR ÇIKMAZI Sk., ÖZÜT Sk., OSMAN AKDERE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26337-8386)

- FULYA Mh., BELEN Sk., DENİZHAN Sk., EMİROĞLU Sk., GÖRÜNTÜ Sk., ÖRMECİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26300-3491)

- GÜZELTEPE Mh., FATİH SULTAN MEHMET Bul., GÜLÇATI Sk., KAZASKER Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26073-28036 TM)

- PINAR Mh., 1501. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26053-21594)

- YILDIZTABYA Mh., BUKET Sk., BAYIR Sk., GÜLER Sk., GÜVEN Sk., KARANFİL Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26072-28028 TM)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.