Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 2 Eylül 2019 Pazartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 2 Eylül 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 2 Eylül 2019 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 2 EYLÜL 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- HASEKİ SULTAN Mh., BAKİBEY Sk., DR. ADNAN ADIVAR Cd., HALİMBEY Sk., HASEKİ Cd., KÜÇÜK MÜHENDİS Sk., SELÇUK SULTAN Sk., SUPHİPAŞA Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27151-2261 TM)

- KARACAKÖY MERKEZ Mh., KARACA AHMETPAŞA Cd.DESİ Sk., KARAMANDERE Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27182-23141 23188 23694 23486 23559 23217 23231 23409 23328 23241 23729 23464 23106)

- FATİH Mh., FATİH Cd., HAMİDİYE Cd., 248. Sk., 289. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 254. Sk., GELİBOLU Cd., 249. Sk., 245. Sk., 246. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27185-18020)

- PINARTEPE Mh., YAVUZ SULTAN SELİM Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27218-21156-27678-20699)

- PINARTEPE Mh., KIZILAY Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27219-22449)

- ORHAN GAZİ Mh., 12.YOL Sk., 13.YOL Sk., 14.YOL Sk., 15.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27170-21888 21889 22774 22374)

- SAKARYA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27199-28069 TM)

- DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27204-23632 23602 23045 23218 23233 23731 23422 23451 23084 23749 23530 23614 23543 23521 23518 23519)

- PINARTEPE Mh., YAVUZ SULTAN SELİM Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27220-22185)

- PINARTEPE Mh., YAVUZ SULTAN SELİM Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27221-22420)

- PINARTEPE Mh., YAVUZ SULTAN SELİM Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27222-22437)

- ÇINAR Mh., 12. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 12/4. Sk., 12/5. Sk., 13/3. Sk., 13/4. Sk., 13/5. Sk., 16. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27186-18525)

- BAĞLARBAŞI Mh., ADSIZ NEFER Cd., BAĞLARBAŞI Cd., GÜLLÜ Cd., GÖKTEPE Sk., HAŞİM YILMAZ Cd., KAMER Sk., MİTHATPAŞA Sk., PİYALE Sk., SARIGÖL Mh., ORTA Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27198-28039 TM)

- MAVİGÖL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27212-29021)

- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27205-29389)

- NECİP FAZIL KISAKÜREK Mh., DAMLA Sk., IRMAK Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27252-20521)

- BAHÇELİEVLER Mh., ÇALDIRAN Sk., MEHTAP Sk., ŞAİR ORHAN VELİ Sk., YANYOL(D-100) Sk., NEYİRE NEYİR Sk., ÖMÜR Sk., HAREKET ORDUSU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27256-576)

- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNDOĞDU Sk., KINALITEPE Sk., SIRPSINDIĞI Sk., TURUNÇLU Sk., ŞAİR AHMET KUTSİ TECER Cd., GÜRPINAR Sk., MURATLI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27259-74)

- ESENTEPE Mh., KAYIKÇI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27193-28773 TM)

- BAHÇELİEVLER Mh., ÇALDIRAN Sk., MEHTAP Sk., ŞAİR ORHAN VELİ Sk., YANYOL(D-100) Sk., NEYİRE NEYİR Sk., ÖMÜR Sk., HAREKET ORDUSU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27257-576)

- MAHMUTBEY Mh., KÖPRÜ Cd., BAĞLAR Cd., SOĞUKSU Cd., ORUÇ REİS Sk., SONER Sk., HACI BOSTAN Cd., PEYAMİ SAFA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27282-31619)

- HALKALI MERKEZ Mh., BASIN EKSPRES Cd., 1222. ÇIKMAZ Sk., DEREBOYU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27249-12070)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., ATATÜRK Mh., ANADOLU Mh., YUNUS EMRE Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27255-29098-28639-29676-29372-28782-28433-29373-29522-29024-28751-29371-29864-28170-28793-28679-29519-29993-41615-29524-30504-28331-29733-28660-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29195-29618-29414-28695-29525-29526-28153-29527)

- HASTANE Mh., BALKANLAR Sk., HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU Cd., DOSTLAR Sk., AYANOĞLU Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27273-20702,20536)

- MAVİGÖL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27277-29958)

- MAHMUTBEY Mh., YEŞİM Sk., YELİZ Sk., ŞEHİT MAHMUT Cd., GAZİ MUSTAFA KEMAL Cd., FIRIN ÇIKMAZI Sk., MİLLET Cd., MENEKŞE Sk., BALCI Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27280-31547)

- MAHMUTBEY Mh., SOĞUKSU Cd., KÜLTÜR Cd., ŞEHİT ERTUĞRUL Sk., GAZİ MUSTAFA KEMAL Cd., PAZAR Sk., GİRNE Sk., LALE Sk., HALİL BEY Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27281-31082)

- ALİPAŞA Mh., TRABLUSGARP Bul., ERKOÇ Sk., KAPAKLI ÇEŞME Sk., ÜÇEVLER Sk., TAŞYOLU Sk., DERİNYOL Sk., KUMYOL Cd., MERTER Sk., İKİÇEŞME Sk., KUYULU Sk., ÇAKIR Sk., BAŞARI Sk., ÇAKIL Sk., MİNARE Sk., MERKEZ CAMİİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27289-25423-25008-25068-25009-25757-25229)

- OSMANİYE Mh., ÇAĞLAR Sk., FABRİKALAR Sk., İNCİRLİ ÇIKMAZI Sk., İNCİRLİ YOLU Sk., İSMAİL EREZ Bul., MESCİT Sk., MİNE Sk., SUGÖZÜ Sk., ŞENGÜL Sk., ŞİRİN Sk., YEŞİLSU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27291-1873)

- GÖZTEPE Mh., PASİNLER Sk., PINARLI Sk., REVANİ Sk., PAPAĞAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27293-31581)

- OSMANİYE Mh., FABRİKALAR Sk., İSMAİL EREZ Bul., SIĞIRTMAÇ Sk., KİREÇ OCAĞI Sk., FABRİKALAR C Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27292-1384)

- ORTABAYIR Mh., TALATPAŞA Cd., DUTLUK Cd., DÜZ Sk., TUNÇ Sk., GÜLBAŞ Sk., BİRBEN Sk., BELLER Sk., HAKİM Sk., FENER Sk., TELSİZLER Mh., BİRBEN Sk., HORA Sk., ULU Sk., ATEŞ Sk., İKİZLER Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26888-9397 T.M. )

- ATAKENT Mh., 221. Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26953-12691)

- BOLLUCA Mh., SARAY BOSNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26940-28802-28484)

- ATAKENT Mh., 221. Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26954-12690)

- ÇINAR Mh., 10/12. Sk., 10/13. Sk., 10/14A Sk., 12. Sk., 13. Sk., 10. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27003-18586-18020-18506-18556-18525)

- BÜLBÜL Mh., AŞIKLAR Sk., FETİHTEPE Mh., DEMİRKIRAN ARALIĞI Sk., DEMİRKIRAN Sk., GENİŞ Sk., MÜVERRİH ALİ Cd., TEPE ÜSTÜ Sk., KAPTANPAŞA Mh., ÇİFTÇİLER Sk., FATİH SULTAN MİNBERİ Cd., İTİMAT Sk., SEZER Sk., ÜST BARUTHANE Cd., KEÇECİ PİRİ Mh., BÜYÜKTAŞ Sk., CAVKAYTAR Sk., DUTLU Sk., FATİH SULTAN MİNBERİ Cd., GECELER Sk., GÜLER Sk., GÜR Sk., HAN Sk., MÜVERRİH ALİ Cd., ÖMÜR Sk., ÖZYURT Sk., SUNAY Sk., TUNA Sk., UFUK Sk., UĞUR Sk., YILDIRIMLAR Sk., PİYALEPAŞA Mh., FATİH SULTAN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27098-3548)

- KAPTANPAŞA Mh., FATİH SULTAN MİNBERİ Cd., BÜYÜK Sk., CEYLAN Sk., GÜL Sk., HİLAL Sk., KURT Sk., MEZARLIK ARKASI Sk., SEZER Sk., YAY ÇIKMAZI Sk., YAY GEÇİDİ Sk., YAY Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27099-3478)

- FETİHTEPE Mh., FATİH SULTAN Cd., PİYALEPAŞA Mh., AKÇAY Sk., AKMAN Sk., ARDIÇ Sk., ATLAS Sk., AYDIN Sk., ÇAVUŞOĞLU Sk., DOĞAN Sk., FATİH SULTAN Cd., IŞIKLI Sk., KARADUT Sk., KUZEY Sk., SIRAÇ Sk., ŞEN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27097-3182)

- BİNBİRDİREK Mh., DİZDARİYE CAMİİ Sk., DİZDARİYE ÇEŞMESİ Sk., DİZDARİYE MEDRESESİ Sk., DİZDARİYE YOKUŞU Sk., KATİP SİNAN CAMİİ Sk., KATİP SİNAN Sk., EMİN SİNAN Mh., PERTEVPAŞA Sk., SATIR Sk., KÜÇÜK AYASOFYA Mh., FİDANLIBAHÇE Sk., KATİP SİNAN CAMİİ Sk., TAHSİNBEY Sk., ÖZBEKLER ÇIKMAZI Sk., ÖZBEKLER Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27150-2380 TM)

- KATİP KASIM Mh., AKSARAY Cd., ALACA CAMİİ Sk., ASKER Sk., FABRİKA Sk., GÜVENLİK Cd., HADIM ODALARI Sk., HAYRİYE TÜCCARI Cd., KATİP KASIM CAMİİ Sk., LANGA KARAKOLU Sk., NATIRKIZI Sk., PAŞAZADE Sk., SEPETÇİ SELİM Sk., YENİSEPETÇİ Sk., İMRAHOR HAMAMI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27163-2132 TM)

- BAĞLARÇEŞME Mh., 1187. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27177-20405 DEPAR - 1)

- NİNE HATUN Mh., 136. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., AYAZMA Cd., 140. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27183-18064)

- FATİH Mh., FATİH Cd., ÇİNÇİN DERE Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında GENÇOSMAN Mh., AKÇAY Sk., DOĞANBEY Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27184-18043)

- DEMİRKAPI Mh., ALTINEL Sk., GAMZE Sk., VELİOĞLU Cd., MEHTAP Sk., İPEK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27248-31851)

- TELSİZLER Mh., ULU Sk., ÜLKÜMEN Sk., TAŞKAYA Sk., EKMEKÇİ Sk., ATICI Sk., TALATPAŞA Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27250-9197)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., GÜMÜŞYAKA Sk., ÜNLÜ Sk., YEDİKULE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27279-28140)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.