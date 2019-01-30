Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 2 Şubat 2019 Cumartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 2 Şubat 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 2 Şubat 2019 Cumartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 2 ŞUBAT 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- TURGUT ÖZAL Mh., 116. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında CİHANGİR Mh., REŞİTPAŞA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20513-22600 - 22560)



- MERKEZ Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ALİ PAŞA Sk., MUALLİM NACİ Sk., ZEYNEP KAMİL Cd., CÖMERTTÜRK Sk., RASİM PAŞA Sk., UZUN HASAN Sk., SAKIZ Sk., SOKULLU MEHMET PAŞA Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20599-627)



- ÇELİKTEPE Mh., ALTIN Sk., ARPACIK Sk., ASMALI Sk., BAŞARI Sk., BODUR Sk., BURAK REİS Sk., ÇAĞ Sk., ÇALDIRAN Sk., ELÇİ Sk., ELİF Sk., GÜLCAN Sk., GÜLÇİN Sk., HALİM Sk., HAYAT Sk., IŞIK Sk., İSMET İNÖNÜ Cd., KAHRAMANLAR Cd., KIYIBOYU Sk., KUBİLAY Cd., MOHAÇ Sk., ÖZVER Sk., PİRİ REİS Sk., SEMERKANT Sk., SULTAN MURAT Sk., ŞAİRANE Sk., ŞEHİT DOĞAN AYAZ Sk., TUNABOYU Sk., TURGUT REİS Sk., VARDAR Sk., ZİYAPAŞA Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20634-9386)



- ANADOLU Mh., ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20638-28751)



- MASLAK Mh., AOS 55. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20569-4570)



- ESENTEPE Mh., 2399. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20646-28296 TM)



- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., SARMAŞIK Sk., LEYLAK Sk., KOCATEPE Cd., SARDUNYA Sk., RUMELİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20648-20859)



- YAVUZ SULTAN SELİM Mh., AYAKAPI Cd., CİBALİ Cd., CİBALİ HAYDAR Sk., CİBALİ SETÜSTÜ Sk., CİBALİ ŞEREFİYE Sk., DEBBAĞ YUNUS Sk., DEBBAĞ YUNUS CAMİİ Sk., DR. SADIK AHMET Cd., GÜL CAMİİ KUYUSU Sk., GÜL CAMİİ Sk., HARAÇÇIBAŞI Sk., HİSARÖNÜ Sk., KIZIL ÇIKMAZI Sk., MUSANDIRA Sk., MİSMARCI ÇEŞMESİ Sk., MİRALAY NAZIMBEY Cd., SERHALİFE ARALIĞI Sk., SERHALİFE Sk., YENİKAPI Sk., ÇUKUR MESCİT Sk., İNCEBEL Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20664-2153 TM)



- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20691-22426-22330-27084-21605)



- YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., G-90 Sk., G-91 Sk., G-92 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20696-21309)



- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., HAZARFEN Sk., SEHERYELİ Sk., ECZA Sk., DOĞANÇAY Sk., HARBİYE Sk., EMİNE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20699-29092)



- TAŞOLUK Mh., AYCİHAN Sk., KANYON Sk., MUSTAFA KEMAL Cd., KIZILDAĞ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20700-28787)



- HALKALI MERKEZ Mh., FATİH Cd., MEHMET AKİF ERSOY Bul., TOKEL Sk., DEREBOYU Cd., FIRAT Sk., FUNDA Sk., 1.FİDAN Sk., 1.FULYA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20707-11927)



- PİRİPAŞA Mh., KEÇE KÜLAH Sk., KUMBARAHANE Cd., VEZNEDAR Sk., HARMANYERİ Sk., HALICIOĞLU YAĞHANESİ Sk., TURŞUCU CAMİ Sk., BODUROĞLU Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20724-3576)



- PİRİPAŞA Mh., HASKÖY Cd., ÇAN ÇAN Sk., YÜKSEK MERDİVEN Sk., KEÇECİ PİRİ Mh., BACTAR Sk., HASKÖY FIRINI Sk., KULÜBE Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20725-3434)



- PİRİPAŞA Mh., HASKÖY Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20726-3349)



- 100. YIL Mh., 11. YOL Sk., 12. YOL Sk., 13. YOL Sk., 10. YOL Sk., 9. YOL Sk., 1. YOL Sk., 2. YOL Sk., 3. YOL Sk., 4. YOL Sk., 5. YOL Sk., 6. YOL Sk., 7. YOL Sk., 8. YOL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20730-18265)



- BİRLİK Mh., 837. Sk., 838. Sk., 842. Sk., 843. Sk., 848/1. ÇIKMAZ Sk., 841. Sk., 839. Sk., 845. Sk., 836. Sk., 836/1. ÇIKMAZ Sk., 847. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 867. Sk., 863. Sk., 849. Sk., ATIŞALANI Cd., ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR Cd., FATİH Mh., FATİH Cd., KEMER Mh., 900. Sk., 900/1. Sk., 904. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20732-18240)



- KARLIBAYIR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20722-29539-28488-29910)



- ADNAN KAHVECİ Mh., FABRİKALAR Cd., GÜMÜŞSUYU Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., AVRUPA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20737-22424 27621 21431 20464 21041 27657 21727 21679)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.