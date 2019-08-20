Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 20 Ağustos 2019 Salı

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 20 Ağustos 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 20 Ağustos 2019 Salı tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 20 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- CİBALİ Mh., AKSAK ÇIKMAZI Sk., CİBALİ MESCİDİ Sk., ESRAR DEDE Sk., HAYDAR BOSTANI Sk., HAYDAR Cd., HAYDAR HAMAMI 1. ÇIKMAZI Sk., HAYDAR HAMAMI Sk., HAYDAR İMARETİ Sk., HAYDAR YOKUŞU Sk., KAŞIKÇI Sk., KAŞIKÇI ÇIKMAZI Sk., MÜRŞİT Sk., MÜSTAKBEL ŞAİR BAKİ Sk., SALİHPAŞA Cd., YAZAR ORHAN KEMAL 1. ÇIKMAZI Sk., YAZAR ORHAN KEMAL 2. ÇIKMAZI Sk., YAZAR ORHAN KEMAL Sk., ÇAĞA Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., AYDINBEY Sk., AŞIKPAŞA Sk., CİBALİ HAYDAR Sk., KANISICAK Sk., KARADENİZ Cd., KIVRIM Sk., ÇEŞMİZADE Sk., ÜSKÜPLÜ Cd., ŞULE Sk., ŞAİR NABİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26273-2316 TM)

- MAHMUTBEY Mh., HALKALI Cd., PEYAMİ SAFA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26488-31780)

- DEMİRKAPI Mh., 2. Sk., LALE Sk., GÜL Sk., OSMANOĞLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26484-31130)

- CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., AKSOY Sk., ILGAZ Sk., TANDOĞAN Sk., MAVİGÖK Sk., DESİBEL Sk., TOROS Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26613-25230)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 00:10-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26587-11305 11306 11307 11308 11309 11327 11328 11325 11326 11324 11323 11329 11322 11320 11319 11387 11316 11315 11314 11313 11275 11276 12246 11247 11277 11333 11332 27239 11331 11330 11298 11297 11321)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ARDIÇ Cd., ÜVEYİK Sk., AKLEYLEK Sk., ATMACA Sk., BÜLBÜL Cd., SERÇE Sk., SÜZER Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 01:30-07:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26588-11321)

- POLİGON Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:10-12:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26626-4522)

- POLİGON Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:50-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26627-4285)

- BAŞAKŞEHİR Mh., SÜLEYMAN ÇELEBİ Cd., ERCİYES Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26641-12587)

- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., ATATÜRK Cd., YOĞURTHANE Sk., RABİA Sk., KÜÇÜKHASFIRIN Sk., MESCİT Sk., HÜSEYİN METİNOĞLU Sk., KAZIM KOYUNCU ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26642-25116)

- BAŞAKŞEHİR Mh., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN Cd., ERCİYES Sk., PLEVNE Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26643-11580)

- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., İNÖNÜ Cd., MUSTAFA OĞUZHAN Sk., ECZACI CEVDET KINRAN Sk., MALKOÇ ÇIKMAZI Sk., BALÖZÜ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26647-25143 )

- MALKOÇOĞLU Mh., 302. Sk., 303. Sk., 303/1. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 305/1. Sk., 307. Sk., 306. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., 312. Sk., 313. Sk., MAHMUTBEY Cd., NAMIK KEMAL Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26659-28304 tm)

- BAHÇELİEVLER Mh., ŞAİR ORHAN VELİ Sk., NACİ KASIM Sk., MEHTAP Sk., NEYİRE NEYİR Sk., ÇALDIRAN Sk., CELAL NURİ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26675-769)

- 19 MAYIS Mh., DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK Sk., HAMİT KAPLAN Sk., ŞEKER Sk., SAADET HANIM Sk., PİRİNÇ Sk., AL KARANFİL Sk., YAŞAR DOĞU Sk., SİMGE Sk., MUMCU Sk., CELAL ATİK Sk., NUR Sk., GÜVEN 1 Sk., ŞÜKRÜ GÜLESİN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26687-3395)

- KEÇECİ PİRİ Mh., MEMURLAR Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında PAŞA Mh., 2. HAKAN Sk., ADALET Sk., AKIN Sk., BAHADIR 1 Sk., BAHÇE Sk., BATI Cd., BULANIK DERE Sk., ÇAKIL Sk., ÇEŞME 1 Sk., DARÜLACEZE YOLU Cd., DERMAN Sk., DİLEK Sk., DUTLUK Sk., EMEK Sk., ERDEK Sk., ESEN 1 Sk., FERACE Sk., GÖNÜL Sk., GÜLŞEN Sk., GÜNEY 4 Sk., GÜZELBAHÇE 1 Sk., HASRET Cd., KAHRAMANBEY Sk., KÖŞK Sk., LEYLAK Sk., MEYDAN Sk., NEŞE Sk., POYRAZ 1 Sk., SEVİL Sk., SEVİMLİ Sk., ŞAHİNLER 1 Sk., TURANBEY Sk., YAY MEYDANI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26690-3395)

- CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., YETKİ Sk., DESİBEL Sk., TOROS Sk., ŞAFAK Sk., SİMGE Sk., DEFNE Sk., GİZEM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26609-25230)

- KEÇECİ PİRİ Mh., BAHÇELER ÜSTÜ Sk., OKMEYDANI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında PAŞA Mh., 1. ÇINARLI Sk., BAHAR 1 Sk., DERNEK Sk., GÜL Sk., İNCİRLİ DEDE Cd., SAVAR Sk., SULTAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26694-3394)

- GÜZELTEPE Mh., BAKİ Sk., DİKMEN Cd., YAVUZ SELİM Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26658-28303 tm)

- BAHÇELİEVLER Mh., MEHTAP Sk., NACİ KASIM Sk., NAZLI HANIM Sk., CELAL NURİ Sk., NEYİRE NEYİR Sk., GÜNEŞ 1 Sk., ŞAİR ORHAN VELİ Sk., ERDE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26676-640)

- ÖMERLİ Mh., PORSUK Sk., YAMAÇ Sk., TERME Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26679-22900-22983-22986-27475-22513-21054)

- HUZUR Mh., İMAM ÇEŞME YOLU Cd., ASUDE Sk., CANDAN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26685-9104 T.M.)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., 1963. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26701-27095)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., 1842. Sk., 1843. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26702-22745)

- GÜZELYURT Mh., FATİH Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26697-22687)

- GÜZELYURT Mh., MİMAR SİNAN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26698-22593 )

- HACIAHMET Mh., MOR SALKIM Sk., İPLİKÇİ FIRINI Cd., İSTİKLAL Mh., İBN-İ SİNA Sk., KAN KARDEŞİ Sk., PAŞALI HASAN Sk., HACI HÜSREV Cd., YENİ İSHAK Sk., DARBUKA Sk., MAHİR Sk., İMAM BAHÇE Sk., ALİ KABULİ Cd., KAN KARDEŞİ ÇIKMAZI Sk., SIHHAT Sk., SAHAF MEZARLIĞI Sk., KOLAN Sk., SAKIZ AĞACI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26699-3368)

- GÜZELYURT Mh., 2126. Sk., 2070. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26700-21172)

- NİŞANCI Mh., KARAYEL Sk., SOFULAR YOKUŞU Sk., SOFULAR ÇUKURU Sk., EYÜP NİŞANCA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26752-8611)

- RAMİ YENİ Mh., HAVUZBAŞI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında MERKEZ Mh., LİSE ARKASI Sk., YEŞİL ZÜMRÜT Sk., EMİRLER Sk., HALİTPAŞA Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26753-8627)

- MERKEZ Mh., HALİTPAŞA Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26754-8030)

- MAVİGÖL Mh., HÜKÜMDAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26764-29021)

- ŞENLİKKÖY Mh., AKIN Sk., CAMİ GİRİŞİ Sk., FLORYA Cd., GÜVEN Sk., ÖZGÜR Sk., TEZGEL Sk., ÜNİVERSİTE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26735-1931)

- SULTAN SELİM Mh., TAKIM Sk., SULTAN SELİM Cd., BEDEN Sk., ATATÜRK Cd., BOZKIR Sk., TADİLAT Sk., GÜMÜŞHANE Cd., TUNA Cd., BAYRAM Sk., BİRAY Sk., TANIK Sk., TAŞÇI Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26723-9637 T.M. )

- SULTAN SELİM Mh., BOLAYIR Sk., CANİK Sk., ŞENKARDEŞLER Sk., KOÇ Sk., BÜKÜM Sk., İZCİ Sk., SULTAN SELİM Cd., GÜMÜŞ Sk., GÜZEL YONCA Sk., BAHÇEM Sk., BARIŞÇI Sk., BATURAY Sk., AKTEKİN ÇIKMAZI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26726-9096 T.M.)

- ŞİRİNTEPE Mh., AMBER Sk., ARMAĞAN Sk., ADAŞ Sk., AZMİ Sk., GÜMÜŞHANE Cd., PAŞAKÖY Sk., ADİL Sk., AYLA Sk., ABİDE Sk., SULTAN SELİM Mh., BEREKET Sk., BURGAZ Sk., TOPALOĞLU Sk., BAKAY Sk., GÜMÜŞHANE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26727-9188 T.M. )

- ŞENLİKKÖY Mh., ÇATAL Sk., YEŞİLKÖY Cd., YEŞILYURT Cd., HARMAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26736-1941)

- İSLAMBEY Mh., HZ. HALİD Bul., ZALPAŞA Cd., BALCI YOKUŞU Sk., ZEKAİDEDE Sk., MERKEZ Mh., FESHANE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26751-8153)

- MAVİGÖL Mh., HÜKÜMDAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26758-29021)

- MAVİGÖL Mh., HÜKÜMDAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26759-29021)

- MAVİGÖL Mh., HÜKÜMDAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26760-29021)

- MAVİGÖL Mh., HÜKÜMDAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26761-29021)

- MAVİGÖL Mh., HÜKÜMDAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26762-29021)

- MAVİGÖL Mh., HÜKÜMDAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26763-29021)

- MAVİGÖL Mh., HÜKÜMDAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26765-29021)

- MAVİGÖL Mh., HÜKÜMDAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26766-29021)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.