Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 20 Eylül 2019 Cuma

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 20 Eylül 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 20 Eylül 2019 Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 20 EYLÜL 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- MAHMUTBEY Mh., HACI BOSTAN Cd., SILA Sk., SONER Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27656-31613)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., NİLÜFER Sk., MANOLYA Sk., KARANFİL Sk., UĞUR MUMCU Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27676-1320)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., KARANFİL Sk., MANOLYA Sk., NİLÜFER Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27677-1319)

- FATİH Mh., 855. Sk., 861. Sk., 879. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27692-20611 DEPAR 1)

- TÜRKALİ Mh., ALİ SUAVİ Sk., DİZİ Sk., GAZİ REFİK Sk., IHLAMURDERE Cd., KEMAL TÜREL Sk., NÜZHETİYE Cd., MISIRLIBAHÇE Sk., ŞEHİT ALİ KEREM MERGEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27970-3810)

- TÜRKALİ Mh., IHLAMURDERE Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27971-3616)

- AMBARLI Mh., NADAS Sk., ERENCAN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27827-21253)

- AMBARLI Mh., ÖRDEK Sk., TARLA Sk., NADAS Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27829-21353)

- AMBARLI Mh., ŞAHİN Cd., HASAT Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27825-21186)

- HÜRRİYET Mh., 305. Sk., ŞAKİR ZÜMRE Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27834-28053 TM)

- TÜRKOBA Mh., CUMHURİYET 3 Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1 Cd., GÖKBULAK Cd., ZEKİ BORA Cd., DEMOKRASİ Cd., BARIŞ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27868-24417 24418 24419 24420 24421 24422)

- AMBARLI Mh., TARLA Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27826-21310)

- KARADENİZ Mh., 1124. Sk., 1134. Sk., 1134/1. Sk., 1136. Sk., 1150/1. Sk., 1179. Sk., 1212. Sk., 1213. Sk., 1214. Sk., 1215. Sk., 1221. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., KÖROĞLU Cd., MEHMET AKİF Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27850-28506 tm)

- PINAR Mh., MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27854-4017-4485)

- PINAR Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27855-4090-4231)

- UĞUR MUMCU Mh., 2276. Sk., N Cd., ORHAN GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27851-28510 tm)

- AMBARLI Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., İLKBAHAR Sk., CEREN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27830-21140)

- CUMHURİYET Mh., AKASYA Cd., MANOLYA Cd., İMGE Sk., MURAT Sk., TOPRAK Sk., VAKIF Sk., TUFAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27888-25165)

- TOZKOPARAN Mh., EZHER Sk., GÖLGELİ Sk., MEHTER Sk., METRO Sk., TANKÇI Sk., TOPÇU Sk., SULHİ GARAN Cd., SERGİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27903-730)

- MEHTERÇEŞME Mh., 1813. Sk., 1870. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27927-20499 DP:5/27029 DP:3)

- HÜRRİYET Mh., SARICA Sk., RASAT Sk., HENDEK Sk., KEBAN Sk., KESİR Sk., KIZILKAYA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 16:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27928-25963)

- KOCATEPE Mh., AVASKÖY YOLU Cd., ŞEHİR PARKI Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27938-8075)

- ABBASAĞA Mh., ARİFE Sk., BOSTANÜSTÜ DERE Sk., ÇEŞME YOKUŞU Sk., KALAS Sk., GAZİNO Sk., REBAP Sk., TABAKÇI HÜSEYİN Sk., UZUNCAOVA Cd., TÜRKALİ Mh., SELALTI Sk., TABAKÇI HÜSEYİN Sk., TÜRKALİ KÖPRÜ Sk., UZUNCAOVA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27969-3774)

- TÜRKALİ Mh., IHLAMURDERE Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27972-3505)

- CERRAHPAŞA Mh., KENNEDY Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27917-2846 TM )

- NENEHATUN Mh., HAYIR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27959-28629)

- MAHMUTBEY Mh., YELKEN Sk., TAŞOCAĞI YOLU Cd., OĞUZHAN Sk., ORDU Cd., PEYAMİ SAFA Cd., BEYAZ Sk., TANYELİ Sk., ATLAS Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27956-31854 DM )

- KOZA Mh., 1636. Sk., 1637. Sk., 1640. Sk., 1641. Sk., 1642. Sk., 1645. Sk., ORHAN GAZİ Mh., 1656. Sk., 1657. Sk., 1658. Sk., 1665. Sk., 1664. Sk., ATATÜRK Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27957-21844 20040 20154 22249 20563 20130)

- SİLİVRİKAPI Mh., ALTIMERMER Cd., ÖKSÜZCE CAMİİ ARALIĞI Sk., ÖKSÜZCE CAMİİ Sk., SERDENGEÇTİ Sk., SIRMAKEŞ Sk., SİLİVRİKAPI Cd., TAŞDELEN Sk., VİDİN Cd., ÇEVRE TİYATROSU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27916-2425 TM)

- MİMAR SİNAN Mh., ATA Sk., ABDULHAMİT HAN Cd., 2.KÜLTÜR Sk., KEREM Sk., OKUL Cd., 1.ÇAMLIK Sk., 4.KANARYA Sk., MİTHATPAŞA Mh., FINDIK Sk., 1.ATLAS Sk., ELİF Sk., 5.GÜL Sk., 1.ELMAS Sk., 3.CEYLAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27934-9571 T.M.)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., FATİH Cd., ZİLE Sk., ÇAKMAK Sk., OSMANCIK Sk., KAYNARCA Sk., CİHAN Sk., GÜVEN Sk., BAŞAK 1 Sk., GÖKNAR Sk., HENDEK Sk., ÇOBANÇEŞME Mh., MİMARSİNAN Sk., RÜSTEMPAŞA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27966-31007 TR1-TR2 )

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., KUMLUGEÇİT Sk., ÜSTKÜME Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27937-9487 T.M )

- RAMİ CUMA Mh., BAĞLAR Cd., REŞADİYE Cd., DİKİLİAĞAÇ Sk., ORUÇ Sk., TALİMHANE Cd., MAHMUDİYE Cd., RAMİ EYÜP YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27940-8177)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., ÇOBANÇEŞME Mh., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27984-31025,31138,31016,31116,31477,31017,31010,31251,31551,31838,31009,31159,31007)

- TAHTAKALE Mh., HANIMELİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27991-12337)

- TAHTAKALE Mh., HANIMELİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27992-12339)

- TAHTAKALE Mh., HANIMELİ Sk., AHMET HAMDİ TANPINAR Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27993-12334)

- ATATÜRK Mh., EBUBEKİR Sk., YAZ Sk., TÜRKSOY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27989-29024)

- CUMHURİYET Mh., SÖĞÜTLÜ Sk., ÇAMLI Sk., PALAMUT Sk., İLYAS YILMAZER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27416-25466)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.