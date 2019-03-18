Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 20 Mart 2019 Çarşamba

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 20 Mart 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 20 Mart 2019 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ 20 MART 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

20 Mart 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı

- MİMAR KEMALETTİN Mh., ORDU Cd., SOĞANAĞA CAMİİ Sk., HAZNEDAR Sk., NİŞANCA Mh., SOĞANAĞA CAMİ ÇIKMAZI Sk., SOĞANAĞA CAMİİ Sk., TAVŞANTAŞI Sk., YURDAKUL Sk., SÜMBÜL SİNAN Sk., DALTABAN YOKUŞU Sk., SARAÇ İSHAK Mh., NUR Sk., SARAÇ İSHAK Sk., TAVŞANTAŞI Sk., KATİP SİNAN MEKTEBİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 19:00-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21995-2076 TM)

- MİMAR HAYRETTİN Mh., ASMAKANDİL Sk., DOĞRAMACI Sk., DİVAN-I ALİ Sk., EMİN SİNAN HAMAMI ÇIKMAZI Sk., EMİN SİNAN HAMAMI Sk., GEDİKPAŞA Cd., GEDİKPAŞA CAMİİ Sk., GEDİKPAŞA ÇIKMAZI Sk., GEDİKPAŞA FIRINI Sk., HATTAT Sk., KARA BABA TÜRBESİ Sk., SİNEKLİ MEDRESE Sk., TİYATRO Cd., YAHYAPAŞA Sk., YENİÇERİLER Cd., EMİN SİNAN Mh., EMİN SİNAN CAMİİ Sk., EMİN SİNAN HAMAMI Sk., KARA BABA TÜRBESİ Sk., MOLLA FENARİ Mh., YENİÇERİLER Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21988-2395 TM)

- FENER Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22064-26253,25559,26091,25010,25011,26046)

- ÖRNEK Mh., DOĞAN ARASLI Bul., FİKRİ SÖNMEZ Cd., AHMET ARİF Cd., ERZURUM KONGRE Cd., PINAR Mh., FİKRİ SÖNMEZ Cd., SİVAS KONGRE Cd., ÇINAR Mh., AHMET ARİF Cd., SİVAS KONGRE Cd., ERZURUM KONGRE Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22074-22566 20945 20932 20934 20935 20288 20936 20937 20938 20939 22287)

- MİMAR SİNAN Mh., TAŞ OCAĞI YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22069-9499 T.M.)

- ALTINŞEHİR Mh., GÜMÜŞLÜ Sk., GÜNAY Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22107-12235)

- ATAKENT Mh., 238. Sk., 243 Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22108-12239)

- TAHTAKALE Mh., BESTE Sk., SAĞLIK Sk., BUSE Sk., OKUL YOLU Cd., PETROL Sk., İSTANBUL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22109-11371)

- TAHTAKALE Mh., TEMEL Sk., SÜPHAN Sk., ESKİ İSTANBUL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22110-11191)

- MERKEZ Mh., BAĞLAR Cd., SOĞANLI Cd., İKBAL Sk., BAHAR Sk., BAĞ Sk., BAĞCI Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., TAYFUN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22114-193)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., CEMAL ULUSOY Cd., ŞEHİT YUNUS ÇAÇA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında HALKALI MERKEZ Mh., DEREBOYU Cd., BASIN EKSPRES Cd., ARZU Sk., ELMALI Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22115-31256 DTM-31420-31592-31691-31692-31168-31886-31554-12082-11811-12387-11418TM)

- KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22140-28228 TM KAYABAŞI ÇIKIŞI)

- ÇIRÇIR Mh., GİDEN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22141-29916 TM)

- ÖRNEK Mh., 1449. Sk., 1451. Sk., 1452. Sk., 1454. Sk., 1455. Sk., FİKRİ SÖNMEZ Cd., ERZURUM KONGRE Cd., ÇINAR Mh., 1462. Sk., 1463. Sk., 1464. Sk., 1465. Sk., 1466. Sk., 1467. Sk., 1419. Sk., 1420. Sk., 1428. Sk., 1440. Sk., 1413. Sk., 1414. Sk., 1415. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22075-20935 20288 20936 20937)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., FİDANLIK Sk., 1.SELİN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22081-9237 T.M.)

- SAZLIBOSNA Mh., SULTAN HAMİD Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22090-28608)

- SELİMPAŞA Mh., OVAYENİCE Cd., 2514. Sk., 2515. Sk., 2516. Sk., 254. Cd., 2532. Sk., 2530. Sk., 2533. Sk., 251. Cd., 2529. Sk., 2520. Sk., 256. Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22144-24016 24070 24135)

- FATİH Mh., ATATÜRK Mh., AYDINLAR Mh., GÜMÜŞPINAR Mh., YAYLACIK Mh., İHSANİYE Mh., İSTANBUL Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22148-23714 23255 23762 23417 23768 23523 23573 23472 23082 23083 23736 23618 23637 23224 23743 23314 23601 23737 23553 23431 23031 23580 23085 23086 23353 23133 23632 23542 23245 23288 23602 23045 23288 23738 23448 23088 23087 23233 23731 23451 23218 23422 23451 23084 23749 23467 23658 23009 23088 23087 23530 23641 23543 23521 23518 23519 23133 23701 23246 23555 23554 23220 23268)

- KURUÇEŞME Mh., AKINCILAR ARALIĞI Sk., ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME Cd., ALAYEMİNİ Sk., ESKİDOLAP Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22172-3210)

- FERAHEVLER Mh., ADNAN KAHVECİ. Cd., DENİZ Sk., ERCİYES Sk., FİLİZ Sk., GİRNE Sk., MECİDİYE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22119-4219)

- CEBECİ Mh., 2513. Sk., T Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22142-29912 TM)

- KURUÇEŞME Mh., ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME Cd., ARNAVUTKÖY Mh., BEBEK ARNAVUTKÖY Cd., ÜVEZ Sk., ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA Sk., DULKADİROĞULLARI ÇIKMAZI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22170-3057)

- TARABYA Mh., DERE KIR Sk., OĞUZELİ Sk., FERAHEVLER Mh., DERE Sk., DEREKIR Sk., DEREİÇİ Sk., MÜHENDİS Sk., PETUNYA Sk., SUPERİSİ ÇIKMAZI Sk., ÇADIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22123-4223)

- ADNAN MENDERES Mh., MEŞE TARLA Cd., BALKIZ Sk., MUHABBET Sk., DORUK Sk., AYÇA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22178-29211)

- DAVUTPAŞA Mh., İSTANBUL Cd., NAMIK KEMAL Cd., 52. Sk., ATATÜRK Cd., 46. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 47. Sk., MİMAR SİNAN Mh., 99. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22186-18003)

- İSTASYON Mh., ÇALIGÜL Sk., 4.MENEKŞE Sk., LALEGÜL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22192-12422)

- AKPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22219-9242,9864,9725,9241,9518,9301,9973,9282,9866,9764,9488,9608,9259,9529 T.M.)

- ORTAKÖY Mh., MUALLİM NACİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22174-3255)

- HACIMAŞLI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22189-29341-29342)

- DAVUTPAŞA Mh., DAVUTPAŞA Cd., 69. Sk., ATATÜRK Cd., MELİKŞAH Cd., MİMAR SİNAN Mh., 79. Sk., SELİMİYE Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22187-18040)

- ATAKÖY 3-4-11. KISIM Mh., BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Cd., DR. REMZİ KAZANCIGİL Cd., GENÇLER Cd., HAVACI FEZA Sk., MAKBULE ATADAN Cd., REFET BELE Sk., RIO DE JANEIRO Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22202-1833)

- ZUHURATBABA Mh., AK MESCİT Sk., AYDINLAR Sk., BESTEKAR RAUF YEKTA Sk., DEMİRKAPI Cd., KUBİLAY Sk., TAMBURACI OSMAN Sk., VANKULU Sk., YÜCE TARLA Cd., YENİ İNCİRLİ YOLU Sk., ZUHURATBABA Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22203-1096)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.