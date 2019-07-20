Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 20 Temmuz 2019 Cumartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 20 Temmuz 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 20 Temmuz 2019 Cumartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 20 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25843-20473)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25844-20428)

- YEŞİLCE Mh., DONATIM Sk., DEĞİRMEN Sk., YILDIRIM Sk., DEVİR Sk., DİRAYET Sk., ULUBAŞ Cd., DOSTLUK Sk., DENİZATI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25800-9022)

- BAĞLARÇEŞME Mh., 1184. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25561-20825 DEPAR 1)

- BAĞLARÇEŞME Mh., 1191. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25563-20825 DEPAR 1)

- CERRAHPAŞA Mh., KENNEDY Cd., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., KEHRİBAR Sk., GÜMRÜKÇÜ Sk., GÜMÜŞ YÜKSÜK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25603-2724 TM)

- AKSARAY Mh., KENNEDY Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25604-2845 TM)

- FERAHEVLER Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25691-4625)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25842-21171)

- ESKİ HABİPLER Mh., YONCA Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25647-29045 TM)

- KEMALPAŞA Mh., 11. Sk., 16. Sk., NAMIK KEMAL Cd., 13. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25700-31085)

- KEMALPAŞA Mh., 14. Sk., 16. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 20/1. Sk., NAMIK KEMAL Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25701-31577)

- ALİBEY Mh., ALBAY YUNUS DİRİK Cd., DERİN Sk., ERCİYES Sk., BERRAK Sk., KOSOVA Sk., BİZİM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25745-25508)

- MİMAR SİNAN Mh., PROFESÖR MUAMMER AKSOY Cd., UĞUR DÜNDAR Cd., TAŞKIN Sk., SELİM ÇELİKHAN Sk., DEVRİM Sk., ZENGİN Sk., FİDAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25746-25131)

- YENİ Mh., ERKİN BALABAN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25747-26304)

- GAZİTEPE Mh., KARASİNAN Cd., AKÖREN Mh., SANATÇILAR ÇIKMAZI Sk., İNCİR BAĞLARI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25762-25430-25351-26024)

- YUNUS EMRE Mh., 1621. Sk., 1623. Sk., 1625. Sk., 1626. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25777-28310 TM)

- NİŞANCI Mh., ZAHİRECİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25785-8410)

- MALTEPE Mh., CEBE ALİ BEY Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25786-8739)

- MURATPAŞA Mh., SANAYİ Sk., FABRİKALAR Cd., RAMİ KIŞLA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25788-8381)

- NİŞANCI Mh., DEFTERDAR Cd., FESHANE Cd., HZ. HALİD Bul., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25793-8789)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., KIZILAĞAÇ Sk., KAYALAR Sk., KİRAZ Sk., KÖKNAR Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., ARDIÇ Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., YÜKSEK Sk., YÜKSEL Sk., AKASYA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25794-164)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25819-27054)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25820-27054)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25827-22274)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25828-22602)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25829-22381)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25830-27228)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25831-20709)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25832-20199)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25833-22590)

- 100. YIL Mh., HÜSEYİN KARA ARSLAN Cd., MELDA Sk., MATBAACILAR Cd., 9. YOL Sk., 13. YOL Sk., 14. YOL Sk., 12. YOL Sk., 11. YOL Sk., 10. YOL Sk., 8. YOL Sk., 7. YOL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25775-18266 -18265 -18261 -18260)

- GAZİ Mh., 1425/2. Sk., 1425. Sk., 1425/1. Sk., 1413. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25776-28507 tm)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25787-8641)

- BARBAROS Mh., 9/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25771-18523)

- BARBAROS Mh., MAHMUTBEY Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25772-18619)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., GÜNEŞLİ YOLU Cd., ZİYA TAŞKENT Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25812-31576)

- YENİ MAHALLE Mh., ORHAN Sk., 1.SEL Sk., CENNET Mh., 2.ORHAN GAZİ Sk., MİMAR SİNAN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25815-11631)

- YEŞİLBAYIR Mh., OĞUZHAN Cd., BABA NAKKAŞ Cd., AKAĞAÇ Cd., CAMİ Cd., HARMANLIK Cd., KULELİ Sk., 29 EKİM Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında KARAAĞAÇ Mh., DOSTLUK Cd., SEZGİN Cd., ESKİ CAMİ 1 Sk., KAHRAMAN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25816-21071,20704,2088,20801,20448,20449,22755,27940,22607,22145,20802,27666,22260,,22077,22601,22296,,22802,22803,22692,20749,20748,20705,22768,20671,22236,22289,22862,20740,20738,20659,22769,20742,20745,20751)

- HASTANE Mh., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., MEHMET AKİF ERSOY Cd., 29 MAYIS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25817-20575,22144,20453,20807,20811,20595,20789,20994,21629,27922,21553,22864,22147)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25834-22290)

- KUMKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25804-4399)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25818-27414)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25821-27410)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25822-27487)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25823-27385)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25824-27385)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25825-22010)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25826-22358)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25836-27323)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25837-21022)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25838-21024)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25839-20688)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25840-20132)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25841-27474)

- YEŞİLKENT Mh., G-40 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:30-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25835-21328 DEPAR 1)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25847-20053)

- HASTANE Mh., NALLI Sk., BALABAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25849-21095)

- GÜRSEL Mh., AKMAN Sk., IŞIKLI Sk., GÜLAY Sk., YELKEN Sk., SELMA Sk., İCABET Sk., NURTAÇ Cd., YEŞİLTEPE Sk., FESTİVAL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25851-9324 T.M.)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25845-21513)

- AKÇABURGAZ Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25846-20053)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.