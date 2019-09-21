Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 21 Eylül 2019 Cumartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 21 Eylül 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 21 Eylül 2019 Cumartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 21 EYLÜL 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- HADIMKÖY Mh., MUSTAFA İNAN Cd., HAŞİM İŞCAN Cd., ALPARSLAN Sk., DR. MİTHAT MARTI Cd., ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27659-20323-22923-22378-20874-20625-20868-21729-22964-20902-27568--22386-20592-22536-22262-22694-20513-27444-22720,20995,27039,27420,27287,)

- OSMANİYE Mh., ÇIRPICI KOŞUYOLU Sk., EKREM KURT Bul., OSMANİYE E-5 YAN YOL Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27734-1343)

- SAKIZAĞACI Mh., TAŞHAN Cd., KENNEDY Cd., İSTANBUL Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-11:3027735-1105)

- YENİMAHALLE Mh., ALADAĞ Sk., PINARCIK Sk., ŞAHİNLER Sk., YENİCE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27769-31868 )

- CUMHURİYET Mh., AKASYA Cd., MANOLYA Cd., İMGE Sk., MURAT Sk., TOPRAK Sk., VAKIF Sk., TUFAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27889-25165)

- TÜRKOBA Mh., BARIŞ Cd., KURTULUŞ Cd., TATLICI Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1 Cd., TÜRKOBA 1 Cd., DEMOKRASİ Cd., ZEKİ BORA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27869-24502 24423 24424 24425 24426 24427 24428)

- YEŞİLKENT Mh., MANDIRA1 Cd., GALATA Sk., G-19 Sk., G-20 Sk., G-21 Sk., G-23 Sk., G-139 Sk., G-140 Sk., G-142 Sk., G-144 Sk., G-145 Sk., G-121 Sk., G-580 Sk., G-581 Sk., G-582 Sk., AMASYALILAR Cd., G-523 Sk., G-521 Sk., G-520 Sk., G-553 Sk., G-554 Sk., G-555 Sk., G-218 Sk., G-219 Sk., G-220 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27909-27177 27346 27343 27344 27188 20548 )

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27941-8184)

- MURATPAŞA Mh., ATA Cd., KÜÇÜK COŞKUN Sk., KAR Sk., TEL Sk., NAR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27944-8201)

- MURATPAŞA Mh., ULUYOL Cd., ATA Cd., BÜYÜK COŞKUN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27947-8202)

- ÖMERLİ Mh., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., İHSANGAZİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27953-22760-27281-21848-22922-22389)

- TOZKOPARAN Mh., ONUR Sk., METRO Sk., GÜLFİDAN Sk., SERGİ Sk., GÖLGELİ Sk., NARİN Sk., EZHER Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27904-725)

- TOZKOPARAN Mh., GÜLFİDAN Sk., METRO Sk., ONUR Sk., MEHTER Sk., PINAR Sk., NARİN Sk., MERCAN Sk., GÜNEŞLİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27905-80)

- YEŞİLKENT Mh., MANDIRA1 Cd., GALATA Sk., G-20 Sk., G-21 Sk., G-23 Sk., G-24 Sk., TEVFİK FİKRET Cd., FATİH1 Cd., G-771 Sk., G-772 Sk., G-612 Sk., G-613 Sk., G-614 Sk., G-147 Sk., G-148 Sk., G-149 Sk., ATATÜRK Cd., AHMET ARİF Cd., AMASYALILAR Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında YUNUS EMRE Mh., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 393. Sk., 395. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 443. Sk., 446. Sk., BALIKYOLU Mh., OZANLAR Cd., 501. Sk., 502. Sk., 503. Sk., 507. Sk., 481. Sk., 482. Sk., 483. Sk., 487. Sk., 486. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-01:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27908-27177 27346 27343 27344 27188 20548 22845 20573 20572 27939 20790 27299 20534 27345 20484 21231 20891 27557 21309 20148 )

- MALTEPE Mh., LİTROS YOLU Sk., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27942-8191)

- GÜZELTEPE Mh., KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27962-9674 T.M. )

- SAADETDERE Mh., 1. Sk., 79. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27930-21915 DP:10-21816:DP-11)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., FATİH Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27967-31570)

- SARAÇ İSHAK Mh., ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ ÇIKMAZI Sk., ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ Sk., FERMANLI Sk., HAMAM ÇIKMAZI Sk., KUMKAPI HANI Sk., MİTHATPAŞA Cd., KÖŞKLÜ HAMAM Sk., TİYATRO Cd., SARAÇ İSHAK Sk., İBRAHİMPAŞA YOKUŞU Sk., İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27918-2280 TM)

- GÜRSEL Mh., AKMER Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27961-9673 T.M. )

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., FATİH Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27985-31570)

- CUMHURİYET Mh., KOÇ Sk., BEREKET Sk., BALLICA Sk., BÜLBÜL Sk., DUMLU Sk., BEYZADE Sk., KIBRIS Cd., REHBER Cd., BAĞCILAR 1.ARA Sk., BAĞCILAR 2. ARA Sk., BAĞCILAR Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27995-114)

- KAYABAŞI Mh., RIFAT ILGAZ Cd., FETİHTEPE Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28002-12648)

- İHSANİYE Mh., KABAKÇA Mh., İSTANBUL Cd.DESİ Sk., AKALAN Mh., İSTİKLAL Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27987-23077 23272 23686 23617 23674 23091 23057 23609 23294)

- ÇINAR Mh., FATİH Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28010-18020)

- SANCAKTEPE Mh., MİLLET Cd., KORULUK Sk., KLAS Sk., SÖĞÜTLÜ DERE Sk., SEMİZKUMLAR Mh., BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL Cd., AYÇİÇEK Sk., GÜLÇİÇEK Sk., NARÇİÇEK Sk., TEKİN Sk., ALTAŞ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27986-25041-26360-25724)

- ATATÜRK Mh., SIRMALI Sk., TÜRKSOY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27990-29024)

- FENER Mh., MUSTAFA KEMAL Cd.DESİ Sk., BEKİR SITKI SAY KÖY DIŞI Sk., BEKİR SITKI SAY Sk., YENİ Mh., AKÖREN Cd., BAYRAK Sk., ERKİN BALABAN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28003-25773-25882-25161-25160-25159-25740-25396-25397-25223-25586-)

- MAVİGÖL Mh., HİCRET Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., YAVUZ SELİM Mh., İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28006-28785-29333-29400-29897-28431-29097-28439-29251-28309-28681-29105-29106-28796-28795-28446-29517-29083-40005-29210-29515-29426-29541-41991-29542-29596-29086-41990-29892-29629-40735-29536-29209-29021-29646-29645-29537-28556-29338-29529-29787)

- AYAZAĞA Mh., ÇAKIRLAR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27998-9461 t.m.)

- TAHTAKALE Mh., AHMET HAMDİ TANPINAR Cd., HANIMELİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28005-12334)

- YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28008-28785)

- ULUS Mh., HÜRRİYET Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28018-24328 24004 24008 24334 24329 24185 24194 24429 24444 24384 24294 24462 24289 24288 24463)

- AYDINLAR Mh., GÜMÜŞPINAR Mh., İHSANİYE Mh., YAYLACIK Mh., FATİH Mh., ATATÜRK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28021-23702 23619 23079 23714 23255 23472 23083 23580 23085 23086 23288 23738 23448 23088 23087 23467 23701 23555 23554 23220 23451 23084 )

- DURUSU Mh., TERKOS Mh., KARABURUN Mh., YENİKÖY Mh., TAYAKADIN Mh., TRABZON Cd., TAYAKADIN-TERKOS Cd., BAKLALI Mh., ÇINARDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28027-28400-28971-29647-29256-28847-28870-28876-29060-28230-29845-28543-30511-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-41093-28651-28846-28441-28783-29289-28764-29868-29211-29660)

- CUMHURİYET Mh., SÖĞÜTLÜ Sk., ÇAMLI Sk., PALAMUT Sk., İLYAS YILMAZER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.