İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 21 Kasım 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 21 Kasım 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 21 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- FATİH Mh., 863. Sk., 879. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30673-21624 DEPAR - 1)

- SANCAKTEPE Mh., 8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30720-18591)

- MİMAR SİNAN Mh., ÖZGÜRLÜK Cd., TEPE Sk., HARUN UYSALER Sk., İSMAİL TAN Sk., AKIN Sk., ALP Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30742-25268)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., BARIŞ Sk., KAHRAMAN Sk., KÖYALTI Sk., SANAYİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30781-31818)

- ÇOBANÇEŞME Mh., SELVİ Sk., GENÇ OSMAN 1 Sk., ALTAY Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:30-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30777-31862)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., BARIŞ Sk., KAHRAMAN Sk., SİTELER Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30779-31563)

- TAHTAKALE Mh., HALK Cd., HAYAT Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30859-11701)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30860-9159 T.M.,9364 T.M.,9217 T.M.,9462 T.M)

- GÜLBAHAR Mh., HARMAN YOLU ÜST Sk., CEMAL SURURİ Sk., ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ Cd., CEMAL SAHİR Sk., MECİDİYEKÖY Mh., CEMAL SAHİR Sk., ÇAĞLAR Sk., SELAHATTİN PINAR Cd., ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ Cd., DARCAN ARALIĞI Sk., MECİDİYE DERESİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30867-9423 T.M. )

- MECİDİYEKÖY Mh., DARCAN Sk., GÜLBAHAR Mh., CEMAL SURURİ Sk., GÜNDOĞAN Sk., HARMAN YOLU ÜST Sk., DEMİRCİ Sk., ÇAMLI Sk., PELİT Sk., SİMİTÇİLER Sk., DÖNMEZ Sk., BILDIRCIN Sk., AKAY ARALIĞI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30868-9572 T.M.)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1468. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30847-28031 TM)

- MECİDİYEKÖY Mh., SELAHATTİN PINAR Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30869-9163 T.M.)

- MECİDİYEKÖY Mh., KUŞÇULAR Sk., ŞAHİNLER Sk., BAŞER Sk., MEHTAP Sk., GÜLBAHAR Cd., ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ Cd., ÇINARLI Sk., DARCAN Sk., GÜLBAHAR Mh., KARANFİL Sk., ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ Cd., YALÇIN Sk., ŞAHİKA Sk., KARANFİL YORULMAZ Sk., BILDIRCIN Sk., ÇAMLI Sk., PELİT Sk., MUHTAR Sk., YEŞİLDAĞ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30870-9049 T.M.)

- ASMALI MESCİT Mh., MEŞRUTİYET Cd., HÜSEYİNAĞA Mh., İSTİKLAL Cd., KULOĞLU Mh., İSTİKLAL Cd., YENİ ÇARŞI Cd., KARTAL Sk., TOMTOM Mh., ACARA Sk., AKANSU Sk., ESKİ ÇİÇEKÇİ Sk., KAYMAKAM REŞAT BEY Sk., NURİ ZİYA Sk., TOSBAĞA Sk., YENİ ÇARŞI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30903-3016)

- HÜSEYİNAĞA Mh., SAHNE Sk., İSTİKLAL Cd., KULOĞLU Mh., İSTİKLAL Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30904-3154)

- KULOĞLU Mh., FUAT UZKINAY Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30909-3510)

- KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., HASNUN GALİP Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30913-3406)

- KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., HASNUN GALİP Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30910-3647)

- KAYABAŞI Mh., ŞEHİT MUSTAFA GENCEL Sk., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30923-12618)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., KAYALAR Sk., YÜKSEL Sk., KİRAZ Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., IHLAMUR Sk., PELİT Sk., SEDİR Sk., FATİH Cd., KIZILAĞAÇ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30924-242)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., CEVİZ Sk., NAZIM Sk., YÜKSEK Sk., YÜKSEL Sk., FATİH Cd., MEHMET AKİF ERSOY Cd., SEDİR Sk., SANCAK Sk., ŞİMŞİR Sk., KAYALAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30926-643)

- KAYABAŞI Mh., ŞEHİT MUSTAFA GENCEL Sk., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30927-12617)

- MERKEZ Mh., BURNAZ Cd., YEŞİL Sk., ŞİRİN Sk., ZİRAAT Sk., CİHANGİR Mh., AVARE Sk., EMEKÇİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30928-21463)

- TOMTOM Mh., ESKİ ÇİÇEKÇİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30902-3235)

- AMBARLI Mh., MEZARLIK Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., DİNÇER Sk., RAHMİ REİS Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30964-21539)

- AMBARLI Mh., GÜVEN Sk., GAZETE Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30965-20510)

- AMBARLI Mh., DR SADIK AHMET Cd., YALI Sk., İSKELE Cd., RÜZGARLI Sk., DENİZKÖŞKLER Mh., TEL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30968-21320)

- KAYABAŞI Mh., ŞEHİT MUSTAFA GENCEL Sk., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30922-12619)

- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., MUHABBET Sk., MUHARREM ÇIKMAZI Sk., MUCİZE Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30980-25022-25033)

- KAMİLOBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30945-24468 24469)

- HÜSEYİNAĞA Mh., İSTİKLAL Cd., YEŞİLÇAM Sk., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., TURNACI BAŞI Cd., HASNUN GALİP Sk., KULOĞLU Mh., AĞA HAMAMI Sk., AYHAN IŞIK Sk., BAŞ AĞA ÇEŞMESİ Sk., ÇAPANOĞLU Sk., FAİK PAŞA Cd., FUAT UZKINAY Sk., GAZETECİ EROL DERNEK Sk., İSTİKLAL Cd., KARTAL Sk., SADRİ ALIŞIK Sk., TURNACI BAŞI Cd., YADİGAR Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30907-3039)

- KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., ABDULLAH Sk., ANADOLU Sk., BAHÇELİ HAMAM Sk., BÜYÜK PARMAKKAPI Sk., HASNUN GALİP Sk., İPEK Sk., İSTİKLAL Cd., SADRİ ALIŞIK Sk., TEL Sk., KULOĞLU Mh., AĞA KÜLHANI Sk., ALYON GEÇİDİ Sk., AYHAN IŞIK Sk., FAİK PAŞA Cd., GAZETECİ EROL DERNEK Sk., GÜLÜMSEYEN ÇIKMAZI Sk., KOCAAĞA Sk., TURNACI BAŞI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30920-3014)

- AMBARLI Mh., DR SADIK AHMET Cd., İSKELE Cd., MARMARA SAHİL Sk., CAMİ YOLU Sk., ŞEHİT ER REFİK EYİLMEZ Sk., PLAJ YOLU Sk., CUMHURİYET Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30967-21076)

- FEVZİPAŞA Mh., GÖLET Cd., ÇAYBAŞI Sk., ÇAMLICA Sk., İSMETPAŞA Mh., UZAY Sk., FİLİZ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31073-25460-25215-25174-26281-26313)

- FATİH Mh., İSTANBUL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31079-11672)

- İNÖNÜ Mh., 30/6. Sk., 30/4G Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31088-18601)

- DELİKLİKAYA Mh., EBEDİ Sk., HEYBETLİ Sk., HİSAR Sk., HÜRMET Sk., İRFAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31093-27253, 27251)

- BEŞYOL Mh., 1.İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31082-11414)

- PAŞA Mh., DARÜLACEZE YOLU Cd., ARALIK 1 Sk., YEŞİLTEPE Sk., AVUKAT Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31083-3494)

- FATİH Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31098-28786-41996-41995-28585-28578-29212-29945-29286-29595)

- DENİZKÖŞKLER Mh., SEÇKİN Sk., ERSOY Sk., DR SADIK AHMET Cd., ORHAN VELİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30969-21149)

- DENİZKÖŞKLER Mh., DR SADIK AHMET Cd., ÇALGI Sk., ORHAN KEMAL Sk., REYHAN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30970-21277)

- ADNAN KAHVECİ Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31014-22446)

- ADNAN KAHVECİ Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31016-22429)

- İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31019-4590-4091-4007)

- İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31020-4012)

- ADNAN KAHVECİ Mh., PAŞAZADE Cd., HİDAYET Sk., REŞİT PAŞA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31005-22312)

- MERKEZ Mh., BURCU Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31006-9834 T.M.)

- KARADOLAP Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31042-28519 TM)

- GÜRSEL Mh., YANKI Sk., RABAK Sk., BULUT Sk., AKMER Sk., BİLGEHAN Sk., GÜLİSTAN Sk., ŞİMŞEK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31052-9366)

- BEYAZIT Mh., MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI Sk., MERCAN HANI ÇIKMAZI Sk., TIĞCILAR Sk., TAYA HATUN Mh., EVLİYAHANI Sk., MERCAN Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31057-2141 TM)

- HASTANE Mh., GÜLFER Sk., ORG. EŞREF BİTLİS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31081-21095, 20907)

- YEŞİLBAYIR Mh., AKAĞAÇ Cd., SEKOYA Sk., DEFNE Sk., UZUNDERE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31089-22077)

- EMNiYETTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31040-28330 TM)

- ÇIRÇIR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:30-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31043-28520 TM)

- YEŞİLKENT Mh., G-14 Sk., G-724 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31066-21922-27062)

- TÜRKOBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31090-24284 24010 24282 24157 24173 24054 24326 24383 24126 24269 24327 24340 24359 24516)

- İHSANİYE Mh., İSTANBUL Cd.DESİ Sk., GÜMÜŞPINAR Mh., YAYLACIK Mh., ATATÜRK Mh., FATİH Mh., AYDINLAR Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31096-23702 23619 23079 23714 23255 23762 23417 23768 23523 23573 23472 23082 23083 23736 23618 23637 23224 23743 23314 23601 23737 23553 23031 23580 23133 23632 23602 23045 23218 23233 23731 23422 23451 23084 23749 23530 23614 23543 23521 23518 23519 23085 23086 23353 23452 23245 23288 23738 23448 23088 23087 23467 23658 23741 23701 23246 23555 23554 23220 23668)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., ARDIÇ Sk., PALMİYE Sk., UĞUR MUMCU Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31097-1333)

- HACIMAŞLI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31099-28788-29341-29342-28678-41632-41633)

- MAVİGÖL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31101-28484-29466-29796-29379-41378)

- TELSİZ Mh., 85/2 Sk., 85/3 Sk., 85/3A Sk., 85/3B Sk., 85/4 Sk., 85/4C Sk., 85/4D Sk., 88 Sk., 88/1 Sk., 88/2 Sk., 88/3 Sk., 94/1 Sk., 94/2 Sk., 94/3 Sk., ASIM KAZANCIGİL Cd., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., KAZLIÇEŞME Mh., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., BELGRAD KAPI YOLU Sk., MEHMET AKİF ERSOY Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31102-1398)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

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