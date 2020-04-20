Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 21 Nisan 2020 Salı

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 21 Nisan 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 21 Nisan 2020 Salı tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 21 NİSAN 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah sk / ATATÜRK mah sk / BOLLUCA mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / DURUSU mah sk / HİCRET mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAVİGÖL mah sk / YASSIÖREN mah sk / İMRAHOR mah sk / İSLAMBEY mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah sk / YENİDOĞAN mah sk / ŞEMSİPAŞA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah sk / ZÜBEYDE HANIM mah sk 01:00-01:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2441969)

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah sk / ATATÜRK mah sk / BOLLUCA mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / DURUSU mah sk / HİCRET mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAVİGÖL mah sk / YASSIÖREN mah sk / İMRAHOR mah sk / İSLAMBEY mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah sk / YENİDOĞAN mah sk / ŞEMSİPAŞA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah sk / ZÜBEYDE HANIM mah sk 02:30-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2442933)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, ALİÇAVUŞ, ASLIHAN, AYTEN, BİLGİLİ, CENGİZ, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, ESENKAYA, FEHİME, GÖKMEN, GÜLTEKİN, GÜVERTE, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, KARTEPE, KAİME, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, KÜLHAN, OLİMPİYAT, SAFFET, SELAMOĞLU, SUMAK, TANIK, TAŞKIRAN, TECELLİ, YAKINSU, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAMLIBEL, İLKER sk / İSLAMBEY mah AYSEVEN, BADEGÜL, BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, BOSNA, BİLGİ, BİNGAZİ, CANAYDIN, CİVAN, ERTUĞRUL, ERÇETİN, FEDA, FELEK, FEVZİYE, FÜSUN, FİRUZAN, GALİP, GÜNGÖRMÜŞ, GÜVENLİ, KALYON, KAVACIK, KONAKLI, KORHAN, MIZRAK, NURHAN, RAST, RİSALE, SALİM, TAŞPINAR, TEPEALTI, YALÇINKAYA, YAMANER, YEŞİLDERE, ZERAFET, ÇALIŞKAN, ÇELİKBİLEK, ÇERKEZ, ÇOBAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1169. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk 03:50-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2442006)

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah sk / ATATÜRK mah sk / BOLLUCA mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / DURUSU mah sk / HİCRET mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MAVİGÖL mah sk / NENEHATUN mah sk / TAŞOLUK mah sk / YASSIÖREN mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / İMRAHOR mah sk / İSLAMBEY mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah sk / YENİDOĞAN mah sk / ŞEMSİPAŞA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah sk / ZÜBEYDE HANIM mah sk 01:10-02:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2441971)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1528., 1538., 1539., 1540., 1541., DÖKÜMCÜLER sk 15:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2441363)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN CAD. MİMARSİNAN CADDESİ 16:30-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2441380)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BİLGİLİ, DERYA ÖNÜ, ELİF, EMRE, GÜLÇİÇEĞİ, PLEVNE sk / ZUHURATBABA mah KARABAL sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2443019)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah BALABAN DERESİ ÇIKMAZI, SEYHAN, SİMAV, VALİ RECEP YAZICIOĞLU sk 00:30-04:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2439593)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BEBEKÖY, YENİYOL ÇIKMAZI sk / KÜLTÜR mah ESEN, SEKBANLAR, TÜRKSAN YOLU, İPEK sk 15:30-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2440892)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah ALADOĞAN, DEREBOYU, ESKİBAHÇE, GÖZLÜKÇÜ, KABALAK, PALANGA, TAŞBASAMAK, VATMAN, ÇEVİRMECİ, İŞKEMBECİ YAVER sk / YILDIZ mah PALANGA, TAŞBASAMAK, ÇIRAĞAN sk 18:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2440893)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah KELAYNAK sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2440918)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah KELAYNAK sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2440920)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 234., 240., AYDIN MENDERES, HÜRRİYET sk / YAKUPLU mah 10., 15., 2., 4., 40., 6., 8., 91., ARDIÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜRGEN, HÜRRİYET, ILGIN, ILISU, KİRAZ, LALEZAR, OSMAN GAZİ, ÇAM, ÇINAR sk 00:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2443510)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah NEZAKET, SIRTKÖY sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2439055)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AS, ATATÜRK, GELİNCİK, HÜLYA KOÇYİĞİT sk 14:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2444057)

- İSTANBUL ESENLER ULAŞTIRMA TABURU 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2442885)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 177., ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk 00:30-03:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2443504)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, FEVZİPAŞA, HALİÇ, KESERCİLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER, YEŞİL SARIKLI sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, KIRBACI, MIHÇILAR, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, TETİMMELER, YESARİZADE, İHTİYATLI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah KODAMAN sk 14:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2443825)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, NADİDE, PARK sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2443335)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKMAR, KAYA ARA, SELVİ, ŞEHNAZ sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2441205)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ONARAN, SADABAD sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2441206)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇE, ALTAN, BERRA, BEYDER, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ERTUĞRUL, GÜLDEFNE, HUDUT, KAYNAK, MASUM, MEHTAP, MELTEM, NURSEMA, SAYGI, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇİÇEK KÜMESİ, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞENOL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk 14:30-17:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2443509)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ANDELİB, AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, DAĞISTANLI, DONANMA, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ULUBAŞ, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, KEMAL ATATÜRK, ULUBAŞ, İSMET İNÖNÜ sk 18:00-20:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2443523)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.POSTA sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2443494)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.POSTA, 1.ÇEŞME, 1.İKİTELLİ, 2.CİHAN, 242., CEVİZLİK ÇIKMAZI, DAĞLI ÇIKMAZI, KARAKOL, MERKEZ CAMİİ, TURGUT ÖZAL sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2443493)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.