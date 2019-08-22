Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 22 Ağustos 2019 Perşembe

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 22 Ağustos 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 22 Ağustos 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 22 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- YENİMAHALLE Mh., EREN Sk., PAPATYA Sk., SİNAN Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26500-31528)

- HACI KADIN Mh., KATİP ÇELEBİ Cd., SARI BEYAZIT Cd., VEFA Cd., VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI Sk., VEFA TÜRBESİ 2. ÇIKMAZI Sk., TİRENDAZ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26392-2219 TM)

- DEMİRTAŞ Mh., FETVA YOKUŞU Sk., NAZIR İZZETEFENDİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26395-2265 TM)

- YENİMAHALLE Mh., PINARCIK Sk., ÇİFTLİK Sk., BAĞCILAR ASFALTI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26495-31868)

- YENİMAHALLE Mh., PINARCIK Sk., ÇİFTLİK Sk., BAĞCILAR ASFALTI Cd., ALADAĞ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26502-31868-31528)

- BAĞLARÇEŞME Mh., ÖRNEK Mh., PINAR Mh., ORHAN GAZİ Mh., YENİKENT Mh., KOZA Mh., SELAHADDİN EYYUBİ Mh., SULTANİYE Mh., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:10-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26591-20878 20588 20890 27000 27018 20286 20894 22231 20835 27231 20653 20948 20944 20943 20942 20941 22288 22287 20939 20938 20937 20936 20288 20935 20934 20932 20945 22566 22887 22954 20220 20649 20294 22613 27007 20515 22263 21301 20187 22228 21825 22267 22713 20930 21758 27232 21391 21584 21376 21231 20534 27299 20790 27345 20484 )

- CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., YETKİ Sk., DESİBEL Sk., TOROS Sk., ŞAFAK Sk., SİMGE Sk., DEFNE Sk., GİZEM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26611-25230)

- ALİPAŞA Mh., İBRİŞİM Sk., SADİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 16:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26582-26283-26217-26396)

- CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., AKSOY Sk., ILGAZ Sk., TANDOĞAN Sk., MAVİGÖK Sk., DEFNE Sk., GİZEM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26615-25230)

- ESENKENT Mh., 1681. Sk., 1682. Sk., AHMET TANER KIŞLALI Sk., AKSU Sk., BAHATTİN ŞAKİR Sk., BEDRİ BAYKAM Sk., CEMALPAŞA Cd., CEYHAN Sk., ÇETİN EMEÇ Sk., DİCLE Sk., DOÇ.DR.BAHRİYE ÜÇOK Sk., ENVERPAŞA Cd., FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA Sk., FAZIL SAY Sk., NECATİ CUMALI Sk., İSLAM ÇUPİ Sk., ONUR GÜVENER Cd., PROF.DR.MUAMMER AKSOY Sk., TÜRKAN SAYLAN Sk., MEHMET ALİ BİRAND Sk., YAKUP CEMİL Sk., ZEHRA YILDIZ Sk., ATATÜRK Bul., HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., AŞIK VEYSEL Mh., 1679. Sk., 1680. Sk., ARAS Sk., ATATÜRK Bul., ÇORUH Sk., FIRAT Sk., HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., KEMAL SUNAL Sk., KIZILIRMAK Sk., MENEKŞE Sk., MERİÇ Sk., RESNELİ NİYAZİ Sk., SÜLEYMAN DEMİREL Cd., TALATPAŞA Cd., VEDAT ALTUN Sk., YEŞİLIRMAK Sk., CEMALPAŞA Cd., CEYHAN Sk., ENVERPAŞA Cd., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., YAKUP CEMİL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 01:30-07:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26592-20000 20001 20002 22872 20003 27432 20004 20005 20006 20007 20009 20010 27399 20512 20530 20011 20012 22877 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20019 20020 20021 20589 22211 20022 22212 20023 20024)

- YARIMBURGAZ Mh., HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL Cd., 1.KARACA Sk., 1.PELİKAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26646-11187)

- YARIMBURGAZ Mh., TAŞTAN Sk., 6.ŞİRİN Sk., KURUÇEŞME Cd., 1.CUMHURİYET Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26648-11185)

- BAHÇELİEVLER Mh., YANYOL(D-100) Sk., ÇAY ÇİÇEĞİ Sk., YILDIZLI Sk., İBRAHİM ERK Sk., KÜLTÜR Sk., SAKARYA 2 Sk., ŞÜKUFE NİHAL Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26669-762)

- BAHÇELİEVLER Mh., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., ÇAY ÇİÇEĞİ Sk., RESSAM HALİM Sk., HACER HANIM Sk., KÖROĞLU Sk., MEHMETÇİK Sk., SAKARYA 2 Sk., KOMİK HASANEFENDİ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26670-51)

- İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:10-12:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26631-4287)

- DARÜŞŞAFAKA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:40-14:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26632-4441)

- ESENTEPE Mh., 2396. Sk., 2415. Sk., 2416. Sk., 2417. Sk., 2421. Sk., 2422. Sk., 2423. Sk., 2424. Sk., 2425. Sk., 2858. Sk., 2938. Sk., 2939. Sk., 2941. Sk., MİMAR SİNAN Bul., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26662-28361 TM)

- MEVLANA Mh., 834. Sk., 835. Sk., 835/1. Sk., 907. Sk., 908. Sk., 909. Sk., 910. Sk., 911. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26663-28352 TM)

- KABAKÇA Mh., İHSANİYE Mh., GÜMÜŞPINAR Mh., AYDINLAR Mh., YAYLACIK Mh., ATATÜRK Mh., FATİH Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AKÖREN Mh., DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26686-23110 23136 23626 23295 23324 23072 23327 23259 23137 23552 23277 23172 23764 23545 23381 23075 23051 23168 23653 23758 23751 23073 23276 23753 23180 23498 23004 23611 23351 23571 23308 23479 23003 23159 23750 23598 23592 23589 23646 23628 23702 23619 23079 23714 23255 23762 23417 23768 23523 23573 23472 23082 23083 23736 23618 23637 23224 23743 23314 23601 23737 23553 23031 23133 23632 23602 23045 23218 23233 23731 23422 23451 23084 23749 23530 23614 23543 23521 23518 23519 23085 23086 23353 23452 23245 23288 23738 23448 23701 23246 23555 23554 23220 23268 23088 23087 23467 23658 23741)

- 19 MAYIS Mh., DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK Sk., HAMİT KAPLAN Sk., ŞEKER Sk., SAADET HANIM Sk., PİRİNÇ Sk., AL KARANFİL Sk., YAŞAR DOĞU Sk., SİMGE Sk., 19 MAYIS Cd., CELAL ATİK Sk., NUR Sk., ŞÜKRÜ GÜLESİN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-17:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26689-3384)

- CUMHURİYET Mh., ŞEHİTLER Cd., 1987. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26713-22253)

- CUMHURİYET Mh., 1982. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26709-20787)

- CUMHURİYET Mh., 1985. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26710-22674)

- CUMHURİYET Mh., 1990. Sk., 1991. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26711-22725)

- CUMHURİYET Mh., 1990. Sk., 1991. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26712-21832)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., ARDIÇ Sk., LALE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26740-1334)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., AÇIK DENİZ Sk., DEFNE Sk., UĞUR MUMCU Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26741-1325)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., AÇIK DENİZ Sk., DEFNE Sk., UĞUR MUMCU Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26742-1325)

- MAVİGÖL Mh., EYÜP SULTAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26768-29021)

- GÜZELTEPE Mh., ZÜHRE Sk., YAVUZ SELİM Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında NURTEPE Mh., SOKULLU Cd., BİRGÜL Sk., ALİBEY Cd., ÖZEN Sk., ÖĞÜT Sk., ARALIK Sk., SEDEF Cd., MESKEN Sk., NAR ÇİÇEĞİ Sk., FEDAKAR Sk., ÇAM Sk., ÇİLEKLİ Cd., KUTLU Sk., ŞAİR NİGAR Sk., GÜVEN Sk., AYLİN Sk., AKİF Sk., HAVADAR Sk., PETEK Sk., CEMAL Sk., TAHİR Sk., ARI Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26782-9031 T.M.)

- AKAT Mh., MELODİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında KEÇECİ PİRİ Mh., SÜRÜCÜLER Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26772-3281)

- KUŞTEPE Mh., MECİDİYEKÖY YOLU Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26778-9279 T.M.)

- ŞİRİNTEPE Mh., AĞAÇLI Sk., AYARCI Cd., AMAÇ Sk., ARDAHAN Sk., ADEM Sk., ASALET Sk., AYAN Sk., ATILGAN Sk., AZİM Sk., PLEVNE Sk., DEVRAN Sk., ACIYONCA Sk., ATLI Sk., AKYÜZ Sk., ANT Sk., GÜZELDERE Cd., ASİL Sk., ECDAD Sk., ARAL Sk., AŞİYAN Sk., YAHYA KEMAL Mh., UÇKU Sk., ŞEKER Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26781-9313 T.M.)

- ŞİRİNTEPE Mh., ALKAN Sk., GÜMÜŞHANE Cd., ALEMDAR Sk., ANIT Sk., AKŞEN Sk., AÇELYA Sk., AKAN YILDIZ Sk., AKAN YILDIZ ÇIKMAZI Sk., AYKUT Sk., ARİF Sk., AŞİYAN Sk., ASUMAN Sk., AYDINLIK Sk., İTİBAR Sk., PLEVNE Sk., AYÇİÇEĞİ Sk., CENGİZHAN Sk., AKŞAM Sk., DENGE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 20:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26788-9012 T.M.)

- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., HACIBEY TURAN Sk., İNÖNÜ Cd., RECEP SİLAHTAROĞLU Sk., KİRAZ Sk., GÜNEŞ Sk., YOSUN Sk., MUSTAFA OĞUZHAN Sk., BALÖZÜ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26805-25558)

- MERKEZ Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ZİYA GÖKALP Cd., ŞEMSİ PAŞA Sk., SÜLEYMAN NAZİF Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., ARKIN Sk., ÖZYURT Sk., ZİYA PAŞA Cd., MERTER Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26809-198)

- KAYABAŞI Mh., ŞEHİT SEMİH BALABAN Cd., RABİA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26811-12603)

- ORTAKÖY Mh., İNCESU Cd., DOĞUHAN Sk., SULUCA Sk., HALAT Sk., SOKULLU Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında OVAYENİCE Mh., PARSELLER Sk., TEPE ÇAYIR Sk., DÜZYOL Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26802-25930-26436-25861-25897)

- FATİH Mh., GELİNCİK Sk., GEZGİN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26807-31242)

- FATİH Mh., KAPTAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26808-31451)

- İSLAMBEY Mh., İSLAMBEY Cd., MEŞATLIK DERE Sk., ETHEM BABA Sk., MEHMET ALİAĞA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26798-8025)

- RAMİ YENİ Mh., REŞADİYE Cd., PALABIYIK Sk., PAŞA BABA Sk., MAZHARBEY Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26799-8085)

- DÜĞMECİLER Mh., BIÇAKÇI EYÜP Sk., DÜĞMECİLER Cd., ŞİFA HAVUZU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26800-8886)

- MAVİGÖL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26847-29353-29643)

- KARAAĞAÇ Mh., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., MAVİZÜMRÜT Sk., BATU Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26821-20558-22729-20077-22792)

- BAHÇELİEVLER Mh., ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU Sk., ÇALDIRAN Sk., MEHTAP Sk., NACİ KASIM Sk., NEYİRE NEYİR Sk., YANYOL(D-100) Sk., ÖMÜR Sk., CELAL NURİ Sk., GÜNEŞ 1 Sk., ERDE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26844-768)

- MAVİGÖL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26849-29643)

- RAMİ CUMA Mh., ATABEY Sk., ORUÇ Sk., NECİP FAZIL KISAKÜREK Sk., YEŞİLÇINAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26801-8176)

- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında MİMAR SİNAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26818-9442,9757,9277,9765,9758,9440,9669,9727,9628,9450,9300,9607,9393,9447,9394,9699,9332,9496,9436,9824,9713,9707,9715,9749 T.M.)

- MAVİGÖL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26846-29849-29353-29643)

- HASTANE Mh., AKÇAKAVAK Sk., BURÇ Sk., COŞKU Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26829-20702,20536)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.