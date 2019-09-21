Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 22 Eylül 2019 Pazar

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 22 Eylül 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 22 Eylül 2019 Pazar tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 22 EYLÜL 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27952-8183)

- TAYA HATUN Mh., MAHMUTPAŞA YOKUŞU Cd., MAHMUTPAŞA HAMAMI Sk., HOBYAR Mh., HOCAHANI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27919-2099 TM)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., ÇİFTÇİ ALİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27954-8185)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27950-8182)

- TOPÇULAR Mh., CİCOZ YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27955-8187)

- CUMHURİYET Mh., 2375. Sk., AŞİYAN Sk., BAHADIR Sk., CEBECİ Cd., DERSAADET Cd., NECİP FAZIL Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27988-28716 tm)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., ORKİDE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27997-21762-27643)

- ORTAKÖY Mh., DUMLUPINAR Cd., İLTER Bul., SABRİ TUNALI Cd., YELDEĞİRMENİ Cd., KÖSEM SULTAN Cd., SARIÇİĞDEM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28000-26365,26523,26314,26449,26199,26076,26301,26468,26002,26166,26332)

- ÖMERLİ Mh., YAMAÇ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28004-27314)

- BATTALGAZİ Mh., 2683. Sk., AHMET HAŞİM Cd., 308. Sk., 313. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28007-20099)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28038-28026 ITM)

- ALİBEY Mh., HÜRRİYET Mh., FATİH Mh., CUMHURİYET Mh., KAVAKLI Mh., MİMAR SİNAN Mh., ORTAKÖY Mh., YENİ Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:10-01:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27999-25000-26368,26037,25656,25527,25683,25581,25988,26029,25833,25893,25875,25582,25523,25283,26160,25963,25001,25279,25557,25003,25087,25094,25483,25274,25979,25974,25539,25538,25700,25958,25923,25677,25162,25004,25085,25087,25094,25483,25274,25979,25974,25539,25677,25293,25930,25897,25861,25990,25005,26021,25592,25815,25543,26027,26271,26295,26436,26000,25898,25508,25141,25536,25148,25120,25178,25185,25407,2523025186,25373,25261,25135,26025,25116,25868,25558,25143,25743,25114,25121,25533,25761,25408,25415,26517,26333,25255,26468,26467,25826,25128,25714,25291,25741,25268,25246,25558,25133,25213,25406,25129,25130,25410,25132,25112,25131,25816,25817,25818,25819,26471,25123,25616,25737,25272,25073,25139,25144,25249,26311,25170,25192,25157,25960,26178,25513,25420,25901,25134,25902,25903,26251,25146,26156,25896,25895,25238,25239,25530,)

- ALİBEY Mh., CUMHURİYET Mh., FATİH Mh., HÜRRİYET Mh., KAVAKLI Mh., MİMAR SİNAN Mh., ORTAKÖY Mh., YENİ Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 07:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28001-25000-26368,26037,25656,25527,25683,25581,25988,26029,25833,25893,25875,25582,25523,25283,26160,25963,25001,25279,25557,25003,25087,25094,25483,25274,25979,25974,25539,25538,25700,25958,25923,25677,25162,25004,25085,25087,25094,25483,25274,25979,25974,25539,25677,25293,25930,25897,25861,25990,25005,26021,25592,25815,25543,26027,26271,26295,26436,26000,25898,25508,25141,25536,25148,25120,25178,25185,25407,2523025186,25373,25261,25135,26025,25116,25868,25558,25143,25743,25114,25121,25533,25761,25408,25415,26517,26333,25255,26468,26467,25826,25128,25714,25291,25741,25268,25246,25558,25133,25213,25406,25129,25130,25410,25132,25112,25131,25816,25817,25818,25819,26471,25123,25616,25737,25272,25073,25139,25144,25249,26311,25170,25192,25157,25960,26178,25513,25420,25901,25134,25902,25903,26251,25146,26156,25896,25895,25238,25239,25530,)

- NAKKAŞ Mh., MÜHENDİS Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28026-20719-21911-20723-20839-27944-22617)

- DURUSU Mh., TERKOS Mh., KARABURUN Mh., YENİKÖY Mh., TAYAKADIN Mh., TRABZON Cd., TAYAKADIN-TERKOS Cd., BAKLALI Mh., ÇINARDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28027-28400-28971-29647-29256-28847-28870-28876-29060-28230-29845-28543-30511-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-41093-28651-28846-28441-28783-29289-28764-29868-29211-29660)

- MİMAR SİNAN Mh., KEMERBURGAZ YOLU Cd., ESKİ KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28043-9236,9934,9733,9759,9402,9403 T.M.)

- HİCRET Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28050-29338-29529-29787)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.