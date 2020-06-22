Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 22 Haziran 2020 Pazartesi

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 22 Haziran 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 22 Haziran 2020 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 22 HAZİRAN 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AYABA, BAHŞENDE, GÜR, NECİP FAZIL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2523822) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523822)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 22.06.2020 11:00 - 22.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah AYDOĞDU, BÜKLÜM, CANKIZ, CEMAL, DİVAN, KIBRIS, KINIK, KÜRŞAT, LİMON ÇİÇEĞİ, SAMİ, SERTAÇ, SİPER, TABİP, TAŞKIN, TAŞLIYOL, ULUBATLI HASAN, YUSUF, ŞİNASİ sk/ YASSIÖREN mah NURİ KUYU, ŞEHİTLİK sk/ İMRAHOR mah ASIR, SANAYİ, SITKI sk/ İSLAMBEY mah AKBOĞA, ATİK, AYLA, AYTUNCA, BAŞKAYA, BOTANİK, CAFER, ECMEL, FELEK, FETİH, GÜLBEYAZ, GÜLZADE, HAMİDE, HAVUZBAŞI, HÜDAYİ, KIBRIS, KİLİM, MARAL, MUTLU, NİZAMİYE, SERA, ULUBATLI HASAN, YEŞİL VADİ, ÇAĞRI, ÖZBAĞ, İSLAMBEY, ŞENTÜRK sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ARA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527716) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527716)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah AYDOĞDU, BÜKLÜM, CANKIZ, CEMAL, DİVAN, KIBRIS, KINIK, KÜRŞAT, LİMON ÇİÇEĞİ, SAMİ, SERTAÇ, SİPER, TABİP, TAŞKIN, TAŞLIYOL, ULUBATLI HASAN, YUSUF, ŞİNASİ sk/ İMRAHOR mah ASIR, SANAYİ sk/ İSLAMBEY mah ATİK, AYLA, AYTUNCA, ECMEL, GÜLBEYAZ, HAMİDE, HÜDAYİ, KIBRIS, KİLİM, NİZAMİYE, ULUBATLI HASAN, YEŞİL VADİ sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ARA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2527711) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 22.06.2020 16:00 - 22.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, BEKÇİ, FATİH, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, REŞİTPAŞA, TAKSİ, TALİMHANE, TAVUKÇU, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah KUBİLAY sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2524708) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 22.06.2020 18:00 - 22.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1880., 1881., 1921., 1925., 1926., 1927., 1928., 1929., 1930., 1931., 1932., 1944., 1945., 1946., MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2525688) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525688)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 22.06.2020 20:15 - 22.06.2020 22:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1772., 1773., 1774., 1775., 1779., 1780., 1781., 1782., 1783., 1784., 1785., 1786., 1787., 1788., 1789., 1790., MEHMET AKİF sk/ KEMALPAŞA mah 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1895., 1917., 1918., 1920., 1921., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2525690) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525690)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 22.06.2020 16:00 - 22.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1604. sk/ FATİH mah 1769., 1772., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk/ KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1926., 1928., NAMIK KEMAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2525687) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525687)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2136., 2139., 2140., 2143., KIŞLA, MATBAACILAR, VEYSEL KARANİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2525689) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525689)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2132., 2138., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2148., 2149., 2150., 2151., 2152., 2153., 2155., BARBAROS, KIŞLA sk// ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah BARBAROS sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2525299) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525299)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2132., 2138., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2148., 2149., 2150., 2151., 2152., 2153., 2155., BARBAROS, KIŞLA sk// ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah BARBAROS sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2525298) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 22.06.2020 16:00 - 22.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah CEVİZLİK, EMEK, GÜLHATMİ, MANOLYA, OKUL 3, ÇAVDAR, ÇİĞDEM 3 sk/ ŞİRİNEVLER mah NİL sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah CİVELEK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2527394) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AHMET TANER KIŞLALI, SÜZER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2524710) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2524710)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 22.06.2020 11:00 - 22.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, DOĞA PARKI, SÜZER sk/ BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AVNİ AKYOL, DELTA, GÜNBATIMI, KASIRGA, POSTA, RÜZGAR, SAMYELİ, YAMAÇ ÇIKMAZI, İMBAT, ŞELALE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2524711) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2524711)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah İSHAKPAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2526949) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2526949)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 22.06.2020 11:00 - 22.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah PREVEZE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2526950) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 22.06.2020 12:00 - 22.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BAĞARASI, CEVDETPAŞA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2526345) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 22.06.2020 12:00 - 22.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KATİP ÇELEBİ, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, OĞUZHAN, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2525703) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 22.06.2020 16:00 - 22.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, KEMANKEŞ, MUMHANE, MURAKIP, ODUN MEYDANI, YUVA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2523886) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523886)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 22.06.2020 16:00 - 22.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, DÖŞEMECİ, KANARYALI, KARINCA, KEMERALTI, NECATİBEY, SAKIZCILAR, VEKİLHARÇ sk/ KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AKÇE, ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, BAŞ CERRAH, DENİZCİLER, DERİCİLER, DÖŞEMECİ, GECE KUŞU, HAMAM, HOCA TAHSİN, KARAALİ KAPTAN, KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ, MUMHANE, MURAKIP, NECATİBEY, YUVA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2523888) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523888)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 22.06.2020 10:00 - 22.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ALİ EKBER ÇİÇEK, AYDINCIK, AÇELYA, BAL, BAŞ, BEŞPARMAK, GÜVERCİN, KANARYA, KOCA ÇINAR, MANOLYALI, MANSUR, MEHTAP, MİMAR SİNAN, ONUR, PAPATYA, PAZAR İÇİ ÇIKMAZI, PAZARALTI, SELVİ, TAŞLIK, YENİYOL, YEŞİL KIBRIS, ZAFER, ZAFER ÇIKMAZI, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI, ŞEHİT ABDULLAH KAYAR sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYDINCIK, YOLÇATI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2527089) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 22.06.2020 16:00 - 22.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BULUT, CENAP, CENNETKUŞU, KADER, KARDEŞ, ÇINARCIK, İPEK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2527538) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 22.06.2020 10:00 - 22.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah AKÇAY, AYAZMA ÇEŞME, CAHİD, DEMOKRASİ, DERVİŞ, DİRAYET, FLORYA ÇIKMAZI, FİKİR ÇIKMAZI, FİLYOS ÇIKMAZI, FİRUZE ÇIKMAZI, HARMANÜSTÜ, KARAÇUKUR ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL, OCAKLAR, YARDIM, YEDİVEREN, ÇIRA, ÖZDENİZ, İSTANBUL, İSTİKLAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2527503) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 22.06.2020 10:00 - 22.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah ENDÜLÜS sk/ MENDERES mah 382., 383., ENDÜLÜS sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508412) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 22.06.2020 15:00 - 22.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah BAKIR, HAZAR, MERCAN, PLATİN, YAKUT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2522542) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2522542)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 22.06.2020 15:00 - 22.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah EBABİL sk/ İSTİKLAL mah ALTIN, GÜMÜŞ, LÜLE, MEŞRUTİYET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2522540) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2522540)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1360., 1361., 1375., 1376., 1377., 1378., 1379., 1389., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2523890) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523890)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT İLÇE, BALIKYOLU MAHALLESİ 471. SOKAK bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2523911) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523911)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 22.06.2020 14:00 - 22.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1978., 1981., HÜRRİYET sk/ GÜZELYURT mah FATİH sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1850., 1925., 1926., 1929., 1965., 2013., 2014., 2015., UFUK sk/ MEHTERÇEŞME mah 1869., 1879., 1919., 1929., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1939., 1940., 1941., 1943., 1945., 1967., 1968., 1969., 1970., 1971., 1972., 2006., 2075., BAĞDAT, UFUK sk/ MEVLANA mah EVLİYA ÇELEBİ, HALİM ÇELEBİ, HASAN KERİM, HÜRRİYET, SULTAN ABDÜLHAMİT, SULTAN AHMET, SULTAN SELİM, SULTAN VAHDETTİN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇELEBİ MEHMET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2524916) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2524916)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 22.06.2020 16:00 - 22.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİYE, BUKLE, MELİS, REYHAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2524930) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, 1.TOMURCUK, SERA, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2524723) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2524723)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 22.06.2020 12:00 - 22.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, 1.PINAR, 2.KAYNAK, 4.ÇİMEN, DEMET, FİDAN, KÖPRÜBAŞI, MİS, SERA, TÜLAY, YOLCU, ÇALIŞKAN, ÇEŞMEBAŞI, ÜSTKÜME, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2524726) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2524726)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 22.06.2020 01:00 - 22.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ÇELİK, DEMET, ILGIN, ÜSTKÜME, ŞİFA sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2524969) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2524969)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, KIZILAĞAÇ, KIZILÇAM, SERİN ÇIKMAZI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527542) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527542)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 22.06.2020 10:00 - 22.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, UZUN BAYIR, İMRAHOR sk/ ÖRNEKTEPE mah AÇELYA, DEREİÇİ BORSA, DERKA, KANARYA, MEHTAP, MERCAN, PAZARALTI, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI, ZAFER, İMRAHOR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2527088) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 22.06.2020 01:00 - 22.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BURAK, DİLAVER, FAZİLET, ÇAĞRI, ŞAHİT sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2523936) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GÜVEN, 1.SEFA, ARDAHAN, CENK, ERLER, HAKAN, YÜCEL, İKİZLER sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2523932) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2523932)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 22.06.2020 10:00 - 22.06.2020 16:00 saatleri arasında, KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.GÜNEŞ, 1.MEHTAP, 1507., 2.CAN, 2.İNCİ, ANADOLU, AY, BAYRAKTAR, GÜLHAN, HÜR, KAVAKLI, KAYA, METİN, ÇAKIR sk/ KANARYA mah 1.AKIN, 1.DOĞAN, 1507., 1508., 2.İNCİ, 3.ÇİMEN, AKBABA, ALAKARGA, BAY SUNGUR, BAYRAKTAR, CENNET KUŞU, CİVCİV, DEVE KUŞU, ELMABAĞ, FLORYA, GÜVERCİN, PENGUEN, PİLİÇ, TURNA, ÇAKAR, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527360) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527360)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, YAHYA KEMAL BEYATLI, ZAFER, ZİYA GÖKALP sk/ YEŞİLOVA mah 5.KANARYA, 5.ÇİMEN, 6.KARANFİL, KAHRAMANLAR, SAYILI, TANSEL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527334) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2527334)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, YAHYA KEMAL BEYATLI, ZAFER, ZİYA GÖKALP sk/ YEŞİLOVA mah 5.KANARYA, 5.ÇİMEN, 6.KARANFİL, KAHRAMANLAR, SAYILI, TANSEL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527341) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 22.06.2020 16:07 - 22.06.2020 19:07 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah KIRMIZI ÇIKMAZI, MAVİ ÇİĞDEM, SEVGİ LALESİ, SEVGİ MENEKŞE, TARABYA BİLİNMEYEN, ÇAMLIK, ÇAMLIK. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2521542) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2521542)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk// SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk/ KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk/ USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY AÇELYA, ARIKÖY CEVİZ, ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY DİŞBUDAK, ARIKÖY ERGUVAN, ARIKÖY GÜLİBRİŞİM, ARIKÖY HANIMELİ, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY KARDELEN, ARIKÖY KASIMPATI, ARIKÖY KÖKNAR, ARIKÖY LAVANTA, ARIKÖY LEYLAK, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY MİNE, ARIKÖY NİLÜFER, ARIKÖY ORKİDE, ARIKÖY PALMİYE, ARIKÖY PAPATYA, ARIKÖY SARDUNYA, ARIKÖY SEDİR, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY SUSAM, ARIKÖY YASEMİN, ARIKÖY ÇAM, ARIKÖY ÇINAR, ARIKÖY ÇİĞDEM, ARIKÖY İĞDE, AYAZAĞA, AYVACIK, BAĞLAR MEVKİİ, BAĞLAR..., DÜZENLEME YAPILIYOR, DİDİM, FETHİ SEKİN, GÜLLER , GÜMÜŞSUYU, KAPTANI DERYA, KONMAZ, KÖKNAR, KİLYOS.., MANOLYA/, MAÇKA, NURHAK, NİLÜFER., SULTANOTU, TAŞKIŞLA, TURAN, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VADİ, ZARGANA, ÇAM, ÇİTLENBİK sk/ ZEKE bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2526348) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 22.06.2020 10:00 - 22.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 202., 208., 2084., 2085., 2089., 2090., 2091., 2092., 2093., 2095., 2096., 2098., 2099., 2100., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2110., 2121., 2123. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2525754) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525754)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 22.06.2020 15:00 - 22.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah MUSTAFA KEMAL, ERDOĞAN KAPTAN, KÖPRÜLÜ, ÖZMERT, KEMAL CAM, BOŞNAK HOCA, MENDERES, TAŞKIRAN, MENDERES, ARAL, HAMANDAR, EĞRİ ÇİMEN, YALÇINKAYA, ENLEM, SALKIÇ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2526318) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2526318)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah EFRAHİM ÖZTÜRK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2526327) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2526327)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 22.06.2020 13:00 - 22.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ERKİN BALABAN, KAHYA, ÖNDER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2526333) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 22.06.2020 16:00 - 22.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHENK, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, HASAT, HUZUR, KAZIM ORBAY, PERİHAN, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, İSKENDEROĞLU, İYİNİYET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522218) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 22.06.2020 16:00 - 22.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2055., 2057., 2058., 2060., 2081., 2178., 2179., 2181., 2182., 2183., 2184., 2185., 2185/1., 2186., 2187., 2188., C, D sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2521486) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2521486)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 22.06.2020 17:00 - 22.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1325., 1326., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., 1331., CUMHURİYET, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2525595) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2525595)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 22.06.2020 13:00 - 22.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2142., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2527415) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 22.06.2020 09:00 - 22.06.2020 10:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 102., 104., 107/1., 108., 108/2., 108/3., 109., 110., 307., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, DR. SADIK AHMET, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk/ NURİPAŞA mah 12. sk/ TELSİZ mah DR. SADIK AHMET, DURSUN KILIÇ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522888) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2522888)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 22.06.2020 11:30 - 22.06.2020 13:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 102., 104., 107/1., 108., 108/2., 108/3., 109., 110., 307., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, DR. SADIK AHMET, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk/ NURİPAŞA mah 12. sk/ TELSİZ mah DR. SADIK AHMET, DURSUN KILIÇ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522891) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2522891)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 22.06.2020 14:30 - 22.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 102/1., 102/2., 104., 105/1., 105/2., 106., 106/1., 106/2., 106/3., 106/4., 106/5., 108/1., 109., 110., 111., 111/1., 111/2., 111/3., 114. ARALIK, 308., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, PROF. DR. MUAMMER AKSOY, RAUF DENKTAŞ, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2522893) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2522893)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 22.06.2020 16:00 - 22.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 14., 62/1., 62/4., 62/5., 62/6. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2524065) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.