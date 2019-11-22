İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 22 Kasım 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 22 Kasım 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 22 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- SANCAKTEPE Mh., 8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30721-18591)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1434. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30848-28031 TM)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., GÖKTÜRK Cd., KILINCI GÖL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31044-9597 T.M.)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., 1.CANAN Sk., BORA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31045-9593 T.M.)

- GÜVERCİNTEPE Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30929-11451)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., CEVİZ Sk., FATİH Cd., YÜKSEK Sk., YÜKSEL Sk., AKÇAAĞAÇ Sk., DURAK Sk., NAZIM Sk., SEDİR Sk., KAYALAR Sk., KAYACIK Sk., PELİT Sk., ZAFER Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30930-182)

- KUMBURGAZ Mh., BAĞDERESİ Cd., 2. OTOBAN Cd., İNÖNÜ 3 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30946-24127)

- MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., TECİMEN SİTESİ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30947-24111)

- DENİZKÖŞKLER Mh., AHMET KAYA Cd., MEHTAP Sk., DENİZKÖŞKLER Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30986-21261)

- DENİZKÖŞKLER Mh., AKKOYUN Sk., NANE Sk., KOPAN Sk., KARAMAN Sk., PANTER Sk., YARASA Sk., DİLAVER Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30987-21078)

- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30934-12616)

- SİNANOBA Mh., ERTEKİN Cd., BİLLUR Cd., MUSTAFA KEMAL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30948-24219)

- DENİZKÖŞKLER Mh., ŞEHİT KOM. ER MURAT AVUÇ Sk., ZAFER Cd., HÜRRİYET Sk., DENİZKÖŞKLER Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30973-20493)

- DENİZKÖŞKLER Mh., DR SADIK AHMET Cd., BAYIR Sk., DİLEK Sk., ZAFER Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30974-21742)

- ARAP CAMİ Mh., FERMENECİLER Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31071-3261)

- KOCATEPE Mh., ABDÜLHAK HAMİT Cd., AŞIKLAR Sk., CAMBAZOĞLU Sk., ÇAYLAK Sk., DOLAPDERE TAKSİM Cd., FARABİ Sk., FERİDİYE Cd., ŞEHİT MUHTAR BEY Cd., LAMARTİN Cd., ŞEHİT MUHTAR Mh., BASMA TULUMBA Sk., ÇAM DALI Sk., FARABİ Sk., FERİDİYE Cd., PELESENK Sk., TARLABAŞI Bul., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31075-3728)

- CUMHURİYET Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., RUMELİ Cd., NAKİYE ELGÜN Sk., EFE Sk., TAVUKÇU FETHİ Sk., TAYYARECİ FEHMİ Sk., ERGENEKON Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31085-3002)

- AKŞEMSETTİN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31105-28529 tm)

- AKŞEMSETTİN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31106-30000)

- GÜNEŞLİ Mh., ANAFARTALAR Cd., ÇİÇEK Sk., KARANFİL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:30-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31111-31595)

- SAADETDERE Mh., 6. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31119-20693TM 6-8.DP)

- FATİH Mh., HATBOYU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31120-11645)

- MÜEYYETZADE Mh., AYNALI LOKANTA Sk., LEBLEBİCİ ŞABAN Sk., NECATİBEY Cd., KEMERALTI Cd., KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., AĞAÇ TULUMBA Sk., ERİŞTECİ Sk., GÜMRÜK Sk., HALİL PAŞA Sk., HAVYAR HAN İÇİ Sk., KEMANKEŞ Cd., MUMHANE Cd., RIHTIM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31069-3121)

- ÇAĞLAYAN Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31100-9119 T.M.)

- ÖRNEK Mh., 1449. Sk., 1448. Sk., ERZURUM KONGRE Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., 1461. Sk., 1451. Sk., 1452. Sk., 1454. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31110-20935)

- GÜNEŞLİ Mh., VAKIFLAR Cd., ANAFARTALAR Cd., ÇİĞDEM Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31112-31396)

- SEYİTNİZAM Mh., G/13 Sk., G/14 Sk., G/15 Sk., G/16 Sk., G/17 Sk., G/18 Sk., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., MEVLANA Cd., SEYİTNİZAM Cd., TELSİZ Mh., ZAMBAK Sk., AKASYA Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:02-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31131-1875)

- BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., ÇERKEZKÖY Cd., SUNGUR ALP Cd., İSTANBUL Cd., BÜYÜKÇAVUŞLU Cd., MEHMET ALİ UZER Cd., MİLLİ MÜCADELE Cd., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., İŞLETME Cd., DEMOKRASİ Cd., GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., ŞÜKRÜ Sk., ÇİFTLİK YOLU Cd., TURALLAR Sk., YAVUZCAN Sk., HÜKÜMDAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31132-25709-25993-26541-25601-26397-25840-25841-26550-25024-26005-25025-25191-26379-25086-26535-25775-25730-25987-26224-26225-26235-2707-26210-25380-25563-25449-26318)

- GÜNEŞLİ Mh., BARIŞ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31143-31401 )

- GÜNEŞLİ Mh., HAFIZOĞLU Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31145-31401 )

- CELALİYE Mh., ŞİLE Sk., EGELİ Sk., YALIKAVAK Sk., AKDENİZ Cd., ALAÇATI Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31137-24472-24343-24180 24377 24470 24442 24030 24007)

- KARTALTEPE Mh., KOŞUYOLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31147-1352)

- GÜNEŞLİ Mh., SERÇE Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31149-31807)

- KAZLIÇEŞME Mh., CİNOĞLU ÇIKMAZI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31150-1447)

- MERKEZ Mh., 20/A Sk., 21. Sk., 21/1. Sk., 1. Sk., 2/9. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31153-18509 - 18564 - 18542)

- ÇAĞLAYAN Mh., VATAN Cd., TAŞOCAĞI Cd., SİNANPAŞA Cd., ZENGİN Sk., BAŞARAN Sk., PARK Cd., HÜRRİYET Mh., VATAN Cd., YURT Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31151-9360 T.M.)

- HALLAÇLI Mh., MORAL Sk., CANER ÇIKMAZI Sk., AYDIN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30981-25022-25033)

- DENİZKÖŞKLER Mh., DR SADIK AHMET Cd., KÖŞK Sk., DERYA BLOKLARI Sk., YOSUN Sk., SEVGİ Sk., ATAMAN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30985-21047)

- DENİZKÖŞKLER Mh., ŞEN Sk., MERT Sk., İYİBAŞ Sk., ERSOY Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30972-21169)

- ÇAĞLAYAN Mh., TAŞOCAĞI Cd., ÇEŞMİNAZ Sk., NİLAY Sk., TAŞLIK Sk., YAY Sk., HÜRRİYET Mh., YÜZAKI Sk., SEVİM Sk., SEVİN Sk., PARK Cd., GÖLBAŞI Sk., TAŞOCAĞI Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31023-9119 T.M.)

- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31025-4488-4185)

- PINARTEPE Mh., OĞUZHAN Sk., SEMBOL Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında ADNAN KAHVECİ Mh., AVRUPA Cd., HİDAYET Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31026-22313)

- AYAZAĞA Mh., MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31027-4014-4011)

- PINARTEPE Mh., KORKMAZ Sk., ALACA Sk., AKSU 1 Sk., DİVAN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31030-22425)

- PINARTEPE Mh., MUCİZE Sk., AVRUPA Cd., ÜLKER 2 Sk., FIRTINA Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31022-22327)

- BEYAZIT Mh., MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI Sk., MERCAN HANI ÇIKMAZI Sk., TIĞCILAR Sk., TAYA HATUN Mh., EVLİYAHANI Sk., MERCAN Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31057-2141 TM)

- BEYAZIT Mh., ACI ÇEŞME Sk., HALICILAR ÇARŞISI Sk., KAVAFLAR Sk., KOLTUKÇULAR Sk., KUYUMCULAR Cd., PERDAHÇI HANI Sk., TERLİKÇİLER Sk., TIĞCILAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31058-2168 TM)

- BEYAZIT Mh., DİVRİKLİ Sk., KALPAKÇILARBAŞI Cd., KESECİLER Sk., KÜRKÇÜLER ÇARŞISI Sk., RESSAM BASMACILAR Sk., SANDAL BEDESTENİ Sk., TAKKECİLER Sk., TAVUK PAZARI Sk., TERZİLER Sk., ZENNECİLER Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 04:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31059-2195 TM)

- DEMİRTAŞ Mh., BESTEKAR BASRİ Sk., DEVOĞLU YOKUŞU Sk., KALEM Sk., KANTARCILAR Cd., PAÇACI Sk., ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL Cd., TAHTAKALE Mh., KAHVECİLER Sk., BALKAPANI Sk., TAHTAKALE Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31060-2001 TM)

- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., GÜMRÜK Sk., KEMANKEŞ Cd., RIHTIM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31070-3167)

- ARAP CAMİ Mh., GALATA MAHKEMESİ Sk., KEMERALTI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31072-3449)

- ESKİŞEHİR Mh., AKAĞALAR Cd., AKTAŞ Sk., ALDAMGA Sk., AZAK Sk., BAYSUNGUR Sk., DEĞİRMEN Sk., FENERCİ KADRİ Sk., FEYLOSOF Sk., KURTULUŞ MASLAĞI Sk., MEKKARECİ Sk., PERVAZ Sk., SAKSAĞAN Sk., SARRAF MÜMİN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31084-3656)

- YEŞİLBAYIR Mh., YAKUP Sk., KARAÇAM Cd., IHLAMUR Cd., 29 EKİM Cd., VATAN Cd., CAMİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31091-22077, 20704)

- MÜEYYETZADE Mh., NECATİBEY Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31067-3092)

- DELİKLİKAYA Mh., CUMA Sk., SANDAL Sk., PLATO Sk., MÜRSEL Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31094-27251)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31046-9597 T.M.,9593 T.M.)

- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., KEMANKEŞ Cd., KÖLEMEN Sk., GÜMRÜK Sk., ÇELEBİLER Sk., MANGIR Sk., MALİYE Cd., MUMHANE Cd., NECATİBEY Cd., DERİCİLER Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31068-3674)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31104-29678TM)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.