Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 22 Şubat 2019 Pazartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 22 Şubat 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 22 Şubat 2019 Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 22 ŞUBAT 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- YENİKÖY Mh., ARPACI ALİ Sk., KAPALI BAKKAL Sk., KÖYBAŞI Cd., SALİH AĞA Sk., SU DOLABI Sk., YALI Sk., İSTİNYE Mh., RESSAM HİKMET ONAT Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20979-4038)



- AKŞEMSEDDİN Mh., OKURLAR Cd., SEZAİ KARAKOÇ Cd., ATALAY Cd., DOĞAN ARASLI Bul., İNÖNÜ Cd., 265. Sk., 283. Sk., İNCİRTEPE Mh., 277. Sk., 270. Sk., OKURLAR Cd., İNÖNÜ Cd., TURGUT ÖZAL Cd., 285. Sk., 283. Sk., 282. Sk., YUNUS EMRE Mh., AVNİ ANIL Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21078-21634 21633 21632 21631 20030 20202 22737 27405 22226 20289 20290 21354 21592 20960 20655 22668 22690 21591 )



- YASSIÖREN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21103-28019-29971-29975-29529-28696-29483-30513-29483-28385-29700-28883-29576)



- ZEYREK Mh., DERS VEKİLİ Sk., GELENBEVİ Sk., HALİÇGÖREN Sk., HATTAT İZZET Sk., KADI ÇEŞMESİ Sk., YESARİZADE Cd., YENİ DOĞAN Sk., İHTİYATLI Sk., İHTİYAR Sk., İHVAN Sk., ŞEBNEM Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21134-2096 TM )



- MİTHATPAŞA Mh., ABDULHAMİT HAN Cd., SELANİK Bul., GÖKŞİN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21160-9295 9064 9057 9060 9559 9560 9061 9584 9395 9058 9676 9672 9600 9062 9218)



- SAZLIBOSNA Mh., SAZLIBOSNA YOLU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21234-28608)



- ÇOBANÇEŞME Mh., GENÇ OSMAN 1 Sk., MİTHATPAŞA Cd., SELVİ Sk., ALTAY Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 17:00-22:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21261-31097-31862)



- DİKİLİTAŞ Mh., AYAZMADERESİ Cd., YEŞİLÇİMEN Sk., SİNCAP Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21260-3703)



- ATAKENT Mh., 6. ÇIKMAZ Sk., 215. Sk., MALAZGİRT Cd., 2.HÜRRİYET Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21198-11988)



- CUMHURİYET Mh., MİMAR SİNAN Cd., ŞİRİN 1 Sk., YEŞİLADA Sk., GÜMÜŞLÜK Sk., MERCAN Sk., SAKIP SABANCI Cd., ŞENLİK Sk., MESUT Sk., KORKMAZ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21185-121)



- ATAKENT Mh., KAYISILIK Sk., SELÇUKLU Cd., YENİLMEZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21199-11094)



- ÇİLİNGİR Mh., MERAM Sk., KOCA ÇINAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21220-28789)



- ÇINAR Mh., 14. Sk., 13/8. Sk., 13/9. Sk., 13. Sk., 12/9. Sk., FATİH Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21279-18556)



- HABİBLER Mh., ESKİ HABİPLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21282-28296 TM 28250 TM 28947 TM)



- BİRLİK Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., KAZIM KARABEKİR Mh., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1040. Sk., 1036. Sk., 1038. Sk., 1039. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21278-18017)



- FULYA Mh., AYŞECİK Sk., ŞEHİT NİYAZİ Sk., GÜNGÖREN Sk., BOZOVA Sk., DENİZHAN Sk., AYTEKİN KOTİL Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21255-3872)



- FULYA Mh., MEHMETÇİK Cd., FULYA BAYIRI Sk., OĞUZHAN Sk., KOZACIK Sk., AYGÜN Sk., ÖĞRETMEN NİGARHANIM Sk., ESENLER Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21258-3672)



- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 5/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21210-18544)



- YENİ MAHALLE Mh., 516. Sk., 540. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21239-29320 TM- 28286 TM)



- BAĞLARÇEŞME Mh., 1118. Sk., 1121. Sk., 1126. Sk., 1127. Sk., 1128. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1131. Sk., 1140. Sk., 1152. Sk., 1153. Sk., 1154. Sk., 1155. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21303-27018)



- HARBİYE Mh., BOSTAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21308-3079)



- PINAR Mh., 1491. Sk., 1498. Sk., 1511. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21263-21594)



- FENER Mh., KEMAL CAM Sk., KÖPRÜLÜ Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21280-25967-26118-26091-26253-25812)



- CİHANGİR Mh., SIRASELVİLER Cd., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., İSTİKLAL Cd., BİLLURCU Sk., SIRASELVİLER Cd., GÜMÜŞSUYU Mh., SIRASELVİLER Cd., OSMANLI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21311-3159)



- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., ŞENER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21318-30506)



- ESKİ HABİPLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21284-28229 TM)



- HABİBLER Mh., 2700. Sk., 2701. Sk., 2702. Sk., 2704. Sk., 2703. Sk., 2705. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21286-28234 TM)



- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 786. Sk., 785. Sk., 787. Sk., 789. Sk., 788/1. Sk., 788. Sk., 776. Sk., 775. Sk., 790. Sk., 789/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21301-28514 TM)



- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 786. Sk., 785. Sk., 787. Sk., 789. Sk., 788/1. Sk., 788. Sk., 776. Sk., 775. Sk., 790. Sk., 789/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21302-28514 TM)



- GAYRETTEPE Mh., YILDIZ POSTA Cd., VEFABEY Sk., PROF. DR. BÜLENT TARCAN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21309-3441)



- OKLALI Mh., KESTANELİK Mh., KARACAKÖY Cd.DESİ Sk., BAĞLAR Cd.DESİ Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21317-23066-23622-23212-23682-23183-23505-23363-23362-23650-23671-23147-23274-23447-23468-23213-23532)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.