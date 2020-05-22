Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 23 Mayıs 2020 Cumartesi

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 22 Mayıs 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 23 Mayıs 2020 Cumartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 23 MAYIS 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AKASYA 4, AKMAN, BALIKÇI, DİLMEN, ERTÜRK, KUMSAL, MERT, ORHUN, VATAN 1, YAVUZ 1, YENİ CAMİ, YESEMİN, YOĞURTHANE, ZAMBAK 4 sk / SİNANOBA mah CANIM, ERTÜRK, HAVZA, ILGIN, ITIR 1, KANARYA 4, MEVLANA 1, ŞÜKRÜ sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2476133)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKKAYA, ATEŞ ÇIKMAZI, AVCI ÇIKMAZI, BAĞCI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATMA SULTAN, GÜMÜŞPINAR, HAVUZLAR, KAPLAN GİRAY, KOVANLIK, SELİM GİRAY, YAVER, YURDAGÜL, ÇAMAŞIRDERE, ÇELİK ÇIKMAZI, ÖZBİL ÇIKMAZI, ÖZDEMİR ÇIKMAZI, İPEK, İSTANBUL sk 05:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2474161)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., TURGUT ÖZAL sk 16:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2478972)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TOPÇUBAŞI ESATAĞA sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2472180)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, İNCİRLİK sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2472179)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah İMRAHOR sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2478128)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ASLIHAN, TERASEVLER sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2478131)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BELEDİYE, HALKALI sk / KEMALPAŞA mah HALKALI sk 05:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2471625)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1010., 2.ŞİRİN, BAHADIR, DELİ ORMAN, EĞRİ, TOKGÖZ, TÜRE, USLU, ZÜMRÜT, ÖZDEMİR, ÖZGÜR, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk 05:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2471626)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.ONUR, 7.ŞİRİN, ENGİN, MERİÇ, MUĞLA, YUNUS EMRE, ÖMÜR sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2476986)

- KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, 1.İNÖNÜ, 3.YAVUZ SELİM, 502., 503., 504., BEŞYOL YAN YOLU, BİRLİK, CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, FABRİKALAR, KARADENİZ, SEFA, SİTELER ÇIKMAZI, ÇAMLIBEL, ÇAMLIK, ÇİMEN sk / KARTALTEPE mah 1.ALA, 1.ERKEN, 1.KARTAL, 2.ORKİDE, 3.YILDIZ, AYLA, HAYIRLI, TEZCAN, UZUN sk / TEVFİKBEY mah 1.BİLLUR, 2.BÜLENT, 2.ORKİDE, 2.ÇEŞME, DEĞER, HAYIRLI, KAPTAN ÇIKMAZI, MERKEZ, TAN, ÖNDER sk 05:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2479808)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KALKANCI sk / YENİKÖY mah KALENDER sk 05:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2472175)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah ALACA MENEKŞE ÇIKMAZI, BOZKIR GÜLÜ ÇIKMAZI, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAS BAHÇE, KARADENİZLİLER, KARAGÖL ÇIKMAZI, KATAR, KESKİN DERE, KUTU ÇIKMAZI, MOR LALE, MUHTARLAR, REŞİTPAŞA BİLİNMEYEN, TRAFO, ÇÖREKOTU, ÖZ SÖĞÜT ÇIKMAZI sk 07:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2472165)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AKGEYİK, AKÇA, ALAGEYİK, BERRAK ÇIKMAZI, BESTE ÇIKMAZI, BEYZA ÇIKMAZI, BOĞAZHİSAR, BOĞAZİÇİ, CANAN ÇIKMAZI, CİHAN ÇIKMAZI, DEREİÇİ., DİDEM ÇIKMAZI, ESKİ KİLYOS, GÜLBAHAR, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜNTEKİN ÇIKMAZI, HAMDİ PAŞA ÇİFTLİK, KOCATAŞ, KUTLU, KUZU, KİLYOS, KİLYOS CADDE DEREİÇİ, MADALYON, RÜZGARLI, TEPE ÜSTÜ BAYIR, VAKIF, ÇİSEM ÇIKMAZI sk 14:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2478913)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ- NURİPAŞA mah 13. 15. 22.,61/1. 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2478898)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.