Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 23 Şubat 2019 Cumartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 23 Şubat 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 23 Şubat 2019 Cumartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 23 ŞUBAT 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İNCİRTEPE Mh., ATALAY Cd., DOĞAN ARASLI Bul., TURGUT ÖZAL Cd., İNÖNÜ Cd., KEMAL PAŞA Cd., İNÖNÜ Mh., BALİNA Cd., BELDE Cd., DOĞAN ARASLI Bul., KEMAL PAŞA Cd., MANDIRA Cd., BALIK YOLU Cd., DAR YOL Sk., YONCA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21080-20958 27494 20082 21057 22227 20667 20291 27300)



- İNCİRTEPE Mh., ATALAY Cd., DOĞAN ARASLI Bul., KEMAL PAŞA Cd., 232. Sk., 233. Sk., 234. Sk., 235. Sk., 236. Sk., İNÖNÜ Mh., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., KEMAL PAŞA Cd., BELDE Cd., 356. Sk., 363. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21081-20958 27494 20082 21057 22227)



- BALABAN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21050-28885-28560-29066-30516)



- YENİKÖY Mh., GÜMÜŞ Sk., GÜZELCE ALİPAŞA Cd., KARANFİL ÇIKMAZI Sk., NURİ PAŞA Cd., PASİNLER Sk., TAHİR Sk., ZEMBİL ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21140-4203)



- MALTEPE Mh., YILANLI AYAZMA Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 17:10-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21143-8511)



- MALTEPE Mh., KARACABEY Sk., DOKUMACILAR SİTESİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21144-8533)



- CUMHURİYET Mh., MERT Sk., SAKIP SABANCI Cd., SEVİL Sk., MELTEM Cd., ÇELİK HANÇER 3. Sk., ÇELİK HANÇER 4. Sk., ŞENLİK Sk., URBAN Sk., YENER Sk., KEMAL SUNAL Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21186-821)



- MİTHATPAŞA Mh., SELANİK Bul., YEŞİLÇAM Sk., DAVUTPAŞA Cd., KIZILÇAM Sk., AĞAÇLIK Sk., KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21161-9705 9685 9551 9290 9603 9438 9065 9710 9751)



- ÇİLİNGİR Mh., ÇİÇEKÇİ Sk., UZUN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21221-28789)



- LEVENT Mh., NİSBETİYE Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21283-3644)



- YENİ MAHALLE Mh., 505. Sk., 512. Sk., 513. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21240-29320 TM- 28286 TM)



- BATTALGAZİ Mh., EVREN Sk., FERAH Sk., ECE Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21264-21594)



- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., TOZKOPARAN Mh., GENÇOSMAN Mh., GÜVEN Mh., SANAYİ Mh., MERKEZ Mh., MAREŞAL ÇAKMAK Mh., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21267-643-242-442-642-629-564-652-590-545-033-029-628-496-260-522-514-523-433-431-810-477-471-470-1-2-469-733-467-468-793-132-231-683-080-725-730-781-782-780-792-432-753-750-806-528-063-062-803-804-802-192-837-061-674-507-509-1-2-010-1-2-476-662-588-638-637-266-195-293-294-194)



- NİSBETİYE Mh., BELEDİYE SİTESİ YOLU Sk., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21289-3504)



- NİSBETİYE Mh., PETROL SİTESİ YOLU Sk., AYTAR Cd., BELEDİYE SİTESİ YOLU Sk., NİSBETİYE Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21281-3493)



- ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21304-29024)



- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21305-28763)



- BASINKÖY Mh., AHMET CEVDET İKDAM Cd., ÇINAR Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., KARAAĞAÇ Sk., RAUF DENKTAŞ Sk., ŞEHİT MUAMMER YÜZSÜREN Sk., TEYYARECİ SAMİ UÇAN Sk., YEŞİLYURT Mh., TURGUT REİS Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21319-1004)



- HOCAPAŞA Mh., EBUSSUUD Cd., ERDOĞAN Sk., HÜDAVENDİGAR Cd., MEHMET MURAT Sk., SAFVETİPAŞA Sk., İBN-İ KEMAL Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21320-2088 TM)



- HOCAPAŞA Mh., ANKARA Cd., HOCAPAŞA Sk., HÜDAVENDİGAR Cd., MURADİYE Cd., ORHANİYE Cd., SAFVETİPAŞA Sk., VEZİR CAMİİ ÇIKMAZI Sk., İBN-İ KEMAL Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21321-2072 TM)



- ADNAN KAHVECİ Mh., KURAL Sk., ŞEYMA Sk., İNÖNÜ Cd., ÇİÇEKLİ Sk., ALİZE Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21293-22300)



- AKÇABURGAZ Mh., MUHSİN YAZICIOĞLU Cd., 137. Sk., 3067. Sk., 3126. Sk., 3124. Sk., ORHAN GENCEBAY Cd., 3118. Sk., 3083. Sk., 3120. Sk., 3085. Sk., 3122. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21297-20225)



- MİMAR SİNAN Mh., MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21312-9752,9582,9691,9507,9574,9696,9767,9904,9248)



- ATAKENT Mh., 4. Cd., ATATÜRK Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21331-12198)



- KESTANELİK Mh., KESTANELİK Cd.DESİ Sk., İZZETTİN Mh., ERCAN KÖYÜ Sk., İZZETBABA Cd., İSTASYON Cd., KESTANELİK Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21339-23007 23206 23192 23210 23225 23477 23474 )



- SANAYİ Mh., ÖZNUR Sk., BAŞAKLI Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., OZAN Sk., ORPAK Sk., ÖZBORAN Sk., SANCAKLI Cd., KALE Sk., GÜRBÜZ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21329-406)



- CİHANGİR Mh., MEŞRUTİYET Cd., ÜZENGİ Sk., KİLİM Sk., HAMZA YERLİKAYA Sk., KALYON Sk., OYMAK Sk., KADIRGA Sk., SANDAL Sk., DUBA Sk., BAYTAR Sk., NALBANT Sk., OYACI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21332-27908-21618)



- YAKUPLU Mh., FUAR Cd., DEREBOYU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21333-20372-20373)



- ZAFER Mh., 127. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21343-21291)



- ZAFER Mh., 127. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21342-21291)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.