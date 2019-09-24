Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 24 Eylül 2019 Salı

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 24 Eylül 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 24 Eylül 2019 Salı tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 24 EYLÜL 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- CUMHURİYET Mh., SÖĞÜTLÜ Sk., ÇAMLI Sk., PALAMUT Sk., İLYAS YILMAZER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27419-25466)

- FATİH Mh., 853. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27694-21403 DEPAR - 1)

- AKŞEMSETTİN Mh., AKŞEMSETTİN Cd., BAB NAİBİ Sk., BALİPAŞA Cd., BATTALGAZİ Sk., EMİR BUHARİ Sk., HIRKA-İ ŞERİF Cd., KARAMUK Sk., KINALIZADE Sk., KORKUTATA Sk., SARIGÜZEL Cd., SÜRREEMİNİ Sk., ÇÖPÇATAN Sk., ŞEMSETTİN SAMİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27922-2080 TM)

- AKSARAY Mh., ATMACA Sk., BEKARBEY Sk., CERRAHPAŞA Cd., CERRAHPAŞA CAMİİ 1. ÇIKMAZI Sk., CERRAHPAŞA CAMİİ 2. ÇIKMAZI Sk., CERRAHPAŞA CAMİİ Sk., KATİP ÇEŞMESİ Sk., KATİP KASIM BOSTANI Sk., KULEBOYU Sk., KÜÇÜK LANGA Cd., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 4. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 5. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ Sk., KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI Sk., MÜVERRİH NAİMA Sk., SULU BOSTAN Sk., YOKUŞ ÇEŞMESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27923-2213 TM)

- CUMHURİYET Mh., AKASYA Cd., MANOLYA Cd., İMGE Sk., MURAT Sk., TOPRAK Sk., VAKIF Sk., TUFAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27891-25165)

- YEŞİLKENT Mh., OZANLAR Cd., AHMET ARİF Cd., G-62 Sk., G-63 Sk., G-64 Sk., G-66 Sk., G-59 Sk., G-119 Sk., G-120 Sk., G-82 Sk., G-90 Sk., G-91 Sk., G-92 Sk., G-93 Sk., G-116 Sk., G-117 Sk., G-126 Sk., UĞUR MUMCU Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında BALIKYOLU Mh., 489. Sk., 490. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27994-20891 27557 21309 20148)

- MOLLA FENARİ Mh., ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ Sk., BİLEYCİLER Sk., HÜSEYİNAĞA CAMİİ Sk., KÜRKÇÜLER ÇARŞISI Sk., KÜRKÇÜLER KAPISI Sk., KÜRKÇÜLER PAZARI Sk., MEDRESE ÇIKMAZI Sk., NUR-U OSMANİYE Cd., TAVUK PAZARI Sk., YENİÇERİLER Cd., İSKENDER BOĞAZI Sk., BEYAZIT Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 19:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28062-2174TM 2243 TM)

- YEŞİLKÖY Mh., ŞENLİKKÖY Mh., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-01:45 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28022-1921-1046-1922-1743-1311)

- ŞENLİKKÖY Mh., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-01:55 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28024-1721-1938-1917-1290)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., PANAYIR ÇAYIRI Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28037-9432 T.M.)

- HALİDE EDİP ADIVAR Mh., ALAATTİN ELMAS Sk., BAHÇECİK 1 Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Cd., KARAYİĞİT Sk., KESTANELİK Sk., PİYALEPAŞA Bul., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28039-3157)

- ŞENLİKKÖY Mh., BASINKÖY Mh., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-01:45 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28019-1931-1591-1592-1163-1167-1946-1281-1262-1507-1508-1509)

- YEŞİLKÖY Mh., ŞENLİKKÖY Mh., BASINKÖY Mh., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-01:45 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28023-1717-1218-1948-1949-1947)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1001. Sk., 1002. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1038. Sk., 1039. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., HOCA ALİ ASLAN Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28047-28416 TM)

- HÜRRİYET Mh., ÇULLUK Sk., KOTA Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28066-27015 DP:7-8-9)

- HALİDE EDİP ADIVAR Mh., MELİKŞAH Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28040-3516)

- MERKEZ Mh., DARÜLACEZE Cd., HALİDE EDİP ADIVAR Mh., ALAATTİN ELMAS Sk., BALCI Sk., BORU ÇİÇEĞİ Sk., ÇİTLENBİK Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Cd., IŞIKLI Sk., KATMERLİ GÜL Sk., KINALI Sk., KIZILCIK Sk., KİRAZ 1 Sk., KUTLUBEY Sk., MELİKŞAH Sk., SEKİBAĞ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28041-3479)

- MERKEZ Mh., İSTİKLAL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28042-3787)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1038. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1047. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1072/1. Sk., İNÖNÜ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28046-28415 TM)

- ŞİRİNTEPE Mh., AĞAÇLI Sk., AYARCI Cd., AMAÇ Sk., ARDAHAN Sk., ADEM Sk., ASALET Sk., AYAN Sk., ALTINDAL Sk., AZİM Sk., PLEVNE Sk., DEVRAN Sk., ACIYONCA Sk., ATLI Sk., AKYÜZ Sk., ANT Sk., GÜZELDERE Cd., ASİL Sk., ECDAD Sk., ARAL Sk., AŞİYAN Sk., YAHYA KEMAL Mh., UÇKU Sk., ŞEKER Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28054-9313 T.M.)

- ŞİRİNTEPE Mh., ABİDE Sk., ANT Sk., ARDIÇ Sk., ÖZER Sk., ARMAĞAN Sk., FATİH Sk., AKAN YILDIZ ÇIKMAZI Sk., ALTINDAL Sk., ATLI Sk., GÜLŞAH Sk., GÜNDAY Sk., ATILGAN Sk., KAVİM Sk., ASIM Sk., AKYAZI Sk., GÜZELDERE Cd., ADA Sk., AŞKIN Sk., LOKMAN Sk., ADAŞ Sk., ADİL Sk., ANIT Sk., SULTAN SELİM Mh., GÜMÜŞHANE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28053-9312 T.M.)

- ÇAYIRDERE Mh., CENNET Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28060-26403 STM-26298 STM-25535 )

- ETİLER Mh., EMİN Sk., TEPECİK YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28094-3816)

- BEBEK Mh., BAĞ Sk., BEBEK DAĞI Sk., DÜZGÖREN ÇIKMAZI Sk., İĞDELİ Sk., ETİLER Mh., BEBEK DAĞI Sk., DÜZGÖREN ÇIKMAZI Sk., GÜLŞEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28091-3637)

- TOZKOPARAN Mh., CEVAT AÇIKALIN Cd., SERGİ Sk., NARİN Sk., GÜNEŞLİ Sk., MERCAN Sk., METRO Sk., EZHER Sk., ALBAY SEDAT ÖCALAN Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28099-132)

- TOZKOPARAN Mh., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., TOPÇU Sk., TANKÇI Sk., SERGİ Sk., METRO Sk., MEHTER Sk., KOPUZ Sk., EŞİTLER Sk., ERDEMLİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28100-793)

- BAĞLAR Mh., EMRAH Sk., DENİZ Sk., ÇEŞME Sk., ATATÜRK Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28124-31863)

- TAHTAKALE Mh., HİCRET Sk., EMİR Sk., ESKİ İSTANBUL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28078-12342)

- TAHTAKALE Mh., ISPARTAKULE Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28080-12332)

- BAĞLAR Mh., DENİZ Sk., EMRAH Sk., OSMAN PAŞA Cd., MEHMET AKİF Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28126-31831-31863-31684-31874-31774-31871)

- BAĞLAR Mh., DENİZ Sk., EMRAH Sk., ÇEŞME Sk., ÇEŞME 1 Sk., KOÇMAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28127-31831)

- HALICIOĞLU Mh., ABACI HALİM Sk., AHRETLİK Sk., BONCUK Sk., CELALZADE Sk., ÇIKSALIN Sk., ELVANDİREK Sk., EMİN Sk., ERDEN Sk., ERENLER TEKKESİ Sk., FİDAN Sk., FISTIKLI BAHÇE Sk., HALICIOĞLU KAVŞAĞI Cd., HALİL AĞA Sk., KANDEMİR ÇIKMAZI Sk., KUDÜM Sk., MALTIZ Sk., SIVACI AHMET Sk., ŞAHİNLER Sk., TURŞUCU HÜSEYİN Sk., TÜTÜNCÜ ABBAS Sk., PİRİPAŞA Mh., ÇOPUR Sk., FISTIKLI BAHÇE ÇIKMAZI Sk., GÖKTUĞ ARALIĞI Sk., GÖKTUĞ Sk., MANOLYA Sk., TURŞUCU HÜSEYİN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28106-3876)

- HALICIOĞLU Mh., ÇIKSALIN ARALIĞI Sk., ERENLER TEKKESİ Sk., FİDAN Sk., SIVACI AHMET Sk., TURŞUCU HÜSEYİN Sk., PİRİPAŞA Mh., HALICIOĞLU YAĞHANESİ Sk., VEZNEDAR Sk., TURŞUCU HÜSEYİN ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28107-3994)

- MERKEZ Mh., 6. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28134-18517)

- MARMARA Mh., ÖNDER Cd., MUHTAR Cd., DARENDE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28152-21203)

- MARMARA Mh., LALE Sk., KARANFİL Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28155-21205)

- MARMARA Mh., MUDANYA Cd., MEHMET AĞA Cd., İHLAS Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28157-21206 )

- CUMHURİYET Mh., TURGUT ÖZAL Bul., ÖMÜR 2 Sk., ATATÜRK Mh., TURGUT ÖZAL Bul., YUNUS EMRE Cd., ENGİN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28181-20095)

- CUMHURİYET Mh., MANOLYA Cd., İNAN Sk., OĞUZ Sk., NİDA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28195-25273)

- MERKEZ Mh., 9/A Sk., 9/5. Sk., 5/2. Sk., 5/3A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28133-18597)

- KOCATAŞ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28141-4089-4167)

- KOCATAŞ Mh., ÇAYIRBAŞI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28144-4118-4200)

- MARMARA Mh., MUHTAR Cd., DARENDE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28154-21204)

- ATATÜRK Mh., EBUBEKİR Sk., TÜRKSOY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28160-29024)

- YEŞİLBAYIR Mh., YEŞİLBAYIR Cd., BABA NAKKAŞ Cd., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., VATAN Cd., ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., FERSAH Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28172-22755-20705-20704-27940-22077-22802-22803-27052-20306-22692-20748)

- YAZLIK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28192-23125 23672 23716 23221 23439 23315 23740 23572 )

- EKİNOBA Mh., HÜRRİYET Cd., DURMAZ Sk., AYBERK Sk., DENİZLİ Sk., DAMGACI Sk., MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., SERDAR 2 Sk., CUMHURİYET 2 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28174-24311 24241 24231 24244 24071 24258 24532 )

- BEYAZIT Mh., LÜTFULLAH Sk., MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI Sk., MÜHÜRDAR EMİNPAŞA Sk., TIĞCILAR Sk., ÇADIRCILAR Cd., ŞEKER AHMETPAŞA Sk., MERCAN Mh., MÜHÜRDAR EMİNPAŞA Sk., ÖRÜCÜLER KAPISI Sk., ŞEKER AHMETPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:50-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28182-2069)

- ZUHURATBABA Mh., DR. TEVFİK SAĞLAM Cd., E5 KARAYOLU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28205-1039)

- ZUHURATBABA Mh., BAHARÖZÜ Sk., ÇAĞ Sk., GÜLDEREN Sk., HAKSEVER Sk., İNCİRLİ Cd., ŞENYUVA Sk., TATLINAR Sk., YOLBAŞI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28206-1443)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.