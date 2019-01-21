Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 24 Ocak 2019 Perşembe

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 24 Ocak 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 24 Ocak 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 24 OCAK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- NENEHATUN Mh., YENİDÜNYA Sk., ALEMDAR Sk., CUMALİ Sk., AZİMLİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20057-28309)



- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., ECZA Sk., HAZARFEN Sk., ÖZLER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20053-29092)



- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., ERYAMAN Sk., GALERİ Sk., ETHEM Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20055-28681)



- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., AKIN Sk., ATA Sk., BARIŞ Sk., NEZİH BARUT Cd., KIVANÇ Sk., MELTEM Sk., ŞELALE Cd., PAZARTÜRK Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20259-11384 11385 20206)



- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ALARA Sk., AKSU DERESİ Sk., AKÇAY Sk., ARPAÇAYI Sk., BEYLERDERESİ Sk., BAKIRÇAY Sk., ÇORUH Sk., DALAMAN Sk., DEMRE ÇAYI ÇIKMAZI Sk., FIRAT Cd., FİLYOS Sk., GEDİZ Sk., GÖNEN Sk., IRMASAN Sk., KELKİT ÇAYI Sk., MERİÇ Sk., NİLÜFER ÇAYI Sk., PORSUK Sk., SAKARYA Cd., SANATÇILAR Sk., SEYHAN Cd., TOHMAÇAY Sk., VALİ RECEP YAZICIOĞLU Cd., YEŞİLIRMAK Sk., BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., ATA Sk., NEZİH BARUT Cd., KUZU Sk., MELTEM Sk., ŞELALE Cd., KIVANÇ Sk., AKIN Sk., BARIŞ Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20258-12271 12135 12134 12133 12132 12137 12138 11383 11384 11385 20206 20205 12380 11386)



- KAZIM KARABEKİR Mh., 1043. Sk., 1044. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1040. Sk., ÇİNÇİN DERE Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20381-18065)



- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., DOĞANÇAY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20409-29092)



- KAZIM KARABEKİR Mh., 1044. Sk., 1045. Sk., HACI BAYRAM VELİ Cd., AŞIK VEYSEL Cd., 1049. Sk., 1051. Sk., 1056. Sk., 1043. Sk., 1031. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20380-18019)



- KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20434-20422)



- ÇIRPICI Mh., 1. TAŞOCAĞI Sk., 2. TAŞOCAĞI Sk., 3. TAŞOCAĞI Sk., ÇIRPICI YOLU Sk., MODABAĞ 1 Sk., MODABAĞ 1 ARA Sk., MODABAĞ 11 Sk., MODABAĞ 12 Sk., MODABAĞ 2 Sk., MODABAĞ 2 ARA Sk., MODABAĞ 3 ARA Sk., MODABAĞ Sk., RÜSTEM BALKAN Sk., ŞENER Sk., YENİ KARAKOL Sk., YEŞİLYOL C Sk., YEŞİLYOL F ARA Sk., YEŞİLYOL F Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20440-1902)



- BAHÇELİEVLER Mh., HATTAT KAMİL Sk., RIZA DOĞRUL Sk., KOMİK HASANEFENDİ Sk., İSKENDER FAHRETTİN Sk., PAPATYALI Sk., BURSALI TAHİRBEY Sk., ŞÜKUFE NİHAL Sk., SERA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20444-091)



- DARÜŞŞAFAKA Mh., AÇELYA Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20414-4445)



- PİRİNÇÇİ Mh., BİBERİYE Sk., ARMUTLU Sk., 1.ÇALIŞKAN Sk., KAMERİYE Sk., KARAÇALI Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., TOPRAKÇI Sk., ZİYADE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20458-29045 TM)



- CUMHURİYET Mh., HANIMELİ Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20433-22722)



PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.