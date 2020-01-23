​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 24 Ocak 2020 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 24 Ocak 2020 Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi.

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 24 OCAK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah KOCA YUSUF,SÜKUNET,YÜCETEPE sk / MAVİGÖL mah AKŞİT,CEYDA,DAĞDELEN,ERTÜRK,GÜLİŞAN,PEKER,TAHİR,TÜRKAN,YEŞİL YALI,ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315169)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK,GÜLFİDAN,GÜZÜN ÇIKMAZI,HALK ,KARAKAYA,KARAKOÇAN ÇIKMAZI,KARBEYAZ ÇIKMAZI,KARINCA ÇIKMAZI,KASAP ÇIKMAZI,NURHAYAT ÇIKMAZI,ORKİDE,PAMUK,SAMET sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315232)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 1.,10.CD,4,9.CD,AKASYA.,AKZAMBAK,BALÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,GECE SEFASI ÇIKMAZI,GÜN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,GÜNDÜZ SEFASI ÇIKMAZI,MANOLYA*-,PAZI ÇIKMAZI,REYHAN.,TAŞKIRAN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,TELGRAF ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,ÇAM.,ÇINAR. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314146)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2.,AYAZMA,BALABAN ÇIKMAZI,CAMİ ARKASI.,CEYHAN.,DÖNMEZ,KUMKÖY,NİŞANCI ÇIKMAZI,SEYHAN,SOĞUKSU ,TOPÇU.,ZEKERİYAKÖY,ÖZBALABAN sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314147)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992.,1993.,1994.,1995.,1997.,ŞEHİTLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315268)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKŞEMSETTİN,ALİ FUAT BAŞGİL,GÖKTÜRK,MOR MENEKŞE,PİLOT,ÖZGECAN,İLKNUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314904)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GAMZE,GÜL,ÇEMEN,İKBAL,İKBAL ALT sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314186)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT,AYŞEGÜL,AZAD,CEVİZ,DOLGUN,DİNÇ,FUAR,FİLİZ,GAMZE,GÜLAÇAN,GÜLVEREN,GÜLİSTAN,KOZLU,UYSAL,ŞEKERPARE sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314952)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU,1.ÇAYIR,1.ÇİMEN,19 MAYIS,2.BURCU,2.FİDAN,2.YONCA,23 NİSAN,AKARBAŞI,ATATÜRK,DAR YOKUŞU,GÜZELCE,HAŞMET,KAPTAN,KEKİK,KIR YOKUŞU,NURDAN,TEKSEN,TEKİN,TUNCA,ÖMÜR,ŞEN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315008)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869.,887.,ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1003.,1005.,1008.,1022.,1026.,1027.,1029.,1030.,1031.,1032.,FATİH SULTAN MEHMET,PAZARYOLU,ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / ÜÇEVLER mah 888.,890.,899. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316031)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GÜLTEKİN,ZAĞANOS PAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315247)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE,HARBİYE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315250)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU,DEDEPAŞA,EMİN ALİ YAŞİN,FINDIKZADE,GUREBA HASTANESİ,KARAKEÇİLİ,KARAKOYUNLU,LÜTUFPAŞA,MOLLA GÜRANİ,NAKİBU'L-EŞRAF,OĞUZHAN,SARAY HAMAMI,SELİM SABİT,TURGUT ÖZAL MİLLET,UYGAR,YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ,ÇAĞANAK,İBRAHİM MÜTEFERRİKA,ŞAKRAK,ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk / ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311604)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk / GAZİ mah 1372.,1380.,1381.,1382.,1384/3.,1384/4.,1412.,1413.,1414.,1414/1.,1415.,1416.,1416/1.,1417.,1417/1.,1417/2.,1418.,1418/1.,1419.,1420.,1421.,1421/1.,1422.,1422/1.,1423/1.,1425.,KIBRIS,İSMETPAŞA sk / YUNUS EMRE mah 1383.,1383/1.,1384.,1384/1.,1384/2.,1385.,1386.,1386/1.,1387.,1387/1.,1387/2.,1388.,1388/1.,1389.,1389/1.,1390.,1391.,1392.,1393.,1394.,1395.,1396.,1397.,1398.,1425.,ADEM YAVUZ,GAZİ CEBECİ,KIBRIS,İSMETPAŞA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315999)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MERİÇ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316084)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah GEDİZ,MAHMUTBEY,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2.,MEHMET AKİF ERSOY,MERİÇ,NİL,SAKARYA ,İNCESU sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316086)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BOZDAĞ,CANDARLI,DEMİRCİ,DERYADİL,GEDİZ,GÜLDÜNYA,GÜNEŞLİ,KARLI,KIRCI,MEHTER,MEŞRUTİYET,PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK,PİRİNÇ,SANAYİ,SULUKUYU,TUNÇ,ÇAKIL,İNCİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319382)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 893.,894.,895.,896.,897.,898.,899.,940.,OSMAN GAZİ,ÇARŞI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317009)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1992.,1993.,1995.,2002.,2004.,2005.,FATİH sk / SANCAKTEPE mah 885.,886.,887.,890.,915.,916.,917.,918.,919.,920.,921.,922.,923.,924.,930.,FATİH,ÇARŞI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317008)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL,ADA,AKDENİZ,AKGÜL,AKPINAR,ALPARSLAN,ARABAYOLU,BAYRAK,CEMRE,DUYGU,GONCALAR,GÜLCE,KİREÇBURNU CAMİ,MEHMET ÇIKMAZI,NİDA,PROF. DR. AYKUT BARKA,RAİF BEY,SADE,SEFARET,TABYALAR,ÜLKER,ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah ACARLAR,ARABAYOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319320)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 177.,ADİLE NAŞİT sk Haramidere yolu cd, 185 sk, 176 sk, 154 sk, 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319555)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 348.,410.,418.,419.,449.,450.,451.,452.,453.,454.,455.,456.,457.,458.,459.,460.,462.,BALIK YOLU,BALİNA,OZANLAR,YONCA sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1828. sk / SULTANİYE mah BALIK YOLU sk / YUNUS EMRE mah 378.,379. sk / İNÖNÜ mah 368.,372.,418.,419.,BALİNA,MANDIRA,YONCA sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320401)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALADAĞ,ALTINAY,ALTINBAŞAK,CEVHER,CİDAR,CİHANGİR,DİDENUR,ÇAYKARA,ÇAĞDAŞ,ÇEKİMSER,ÇELİKAY,ÇETİN,ÇOLPAN,ÇİĞDEM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320775)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY,ALTINBAŞAK,CİHANGİR,DOĞAN,EBRU,ECRİN,GÜLENDAM,LEMAN,SİTE,YAYINCILAR,ÇALIŞKAN,ÇELİKAY,ÇİĞDEM,İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320785)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜZELDERE sk / SULTAN SELİM mah BAKAY,BAYRAKTAR,BAĞIMSIZ,BEREKET,BESTEKAR,BOSTANCI,BOYRAZ,BURGAZ,BURÇAK,BİLGİN,BİLLUR,DUMAN,EBABİL,GÜMÜŞHANE,GÜZELDERE,MELİK,TOPALOĞLU,TUNA,YASEMİN,ZAFER sk / YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE,UÇKU,ŞEKER,ŞENKAL sk / ŞİRİNTEPE mah ABİDE,ACIYONCA,ADA,ADAŞ,ADEM,ADİL,ADİLE,AHENK,AKAN YILDIZ,AKAN YILDIZ ÇIKMAZI,AKYAZI,AKÇA,AKŞAM,AKŞEN,ALEMDAR,ALKAN,ALKAN ÇIKMAZI,ALTINDAL,AMAÇ,AMBER,ANAYURT,ANIT,ANT,ARDA,ARDAHAN,ARDIÇ,ARMAĞAN,ARİF,ASALET,ASIM,ASLANLI,ASUMAN,ASİL,ATILGAN,ATILGAN ÇIKMAZI,ATLI,AYAN,AYARCI,AYDAN,AYDIN KÜMESİ,AYDINLIK,AYKUT,AYLA,AYSİMA,AYÇİÇEĞİ,AZMİ,AZİM,AZİM ÇIKMAZI,AZİZ,AÇELYA,AĞAÇLI,AŞKIN,AŞİYAN,BAHARÖZÜ,CANSEV,CENGİZHAN,DENGE,DEVRAN,ECDAD,FATİH,GÜLŞAH,GÜMÜŞHANE,GÜNDAY,GÜZELDERE,KAMER,KAVİM,KAĞITHANE BARBAROS,LOKMAN,MEVLANA,NURTANESİ,OKUR,PAŞAKÖY,PLEVNE,SARIÇAM,SERHAT,SUSAM,ZAFER,ÖZER,İTİBAR,ŞAHANE,ŞEHİT HİLMİ KAYA ÇIKMAZI,ŞEHİT OSMAN BOZKURT,ŞİRİNOĞLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah SUSAM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320809)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah DERNEK sk / ORTABAYIR mah AHMER,BELLER,BENGİSU,BENGİSU ÇIKMAZI,BİRBEN,DUTLUK,DÜZ,FENER,GEÇİT,GÜLBAŞ,HAKİM,HAKİM ÇIKMAZI,KESKİNLER,MAYIS,MECNUN,TALATPAŞA,TOPEL,TUNÇ sk / TELSİZLER mah ALAZ,ASIL,ATEŞ,ATICI,BALKON,BEŞİK,BİRBEN,CANAN,CEYLİN,CİHANNUR,DUTLUK,EKMEKÇİ,HORA,KEMER HATUN,TALATPAŞA,ULU,ÖZDENİZ,İKİZLER sk / ÇELİKTEPE mah DUTLUK,EYALET,YENİÇAĞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320811)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALACA,BAYIR,DAR,DEFNENAZ,EYALET,FİGEN,GAYRETLİ,GÖL,GÜLBAHÇE,GÜRDAL,HARZEM,KARAŞAHİN,KARTANESİ,KIVILCIM,KIVILCIM ÇIKMAZI,KUBİLAY,KUYTU,MAHMUT ŞEVKET PAŞA,MELEKOTU,MEVLÜT BAKIRTAŞ,MUTLU,NANE,PAŞAZADE,SUADİYE,ULUBATLI,YENİYOL,YILDIRIM BEYAZIT,ÇAKIR,ÇEMENZAR,ÇİÇEK,ŞEHİT KARAKUŞLAR,ŞEREFE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320808)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN,AKYOL,AKÇİL,ALKIŞ,ARZU,ARZU ÇIKMAZI,ATAK,AYABAKAN,BABACAN,BALÇIK,BAYRAKDAR,BAŞPINAR,BEGONYA,BERK,BEYZA,BILDIRCIN,BUDAK,BUKET,BULGUR,BUYRU,DERE,DERNEK,DERNEK ÇIKMAZI,DİDEM,ERGUVAN,GALATA DERESİ,GELİNCİK ÇIKMAZI,GÜZELDERE,HAVZA,HAŞMET,HORASAN,HÜMA,KAMBER,MİNA,NARTANESİ,ORKİDE,PAPATYA,REYHAN,SUZAN,TALATPAŞA,TÜRKMEN,YEŞİLCE,YEŞİLÇAY,YOSUN,İŞÇİ,ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ,AKIN,ASLAN,ATAK,AYAZ,BEYLER,CAZİP,DERE,DERE ÇIKMAZI,DOĞU,EVLEK,GÜLBEN,GÜNEŞLİ,GÜRBÜZ,GÜZELDERE,HAYRAN,KAYA,KONAK,MERCAN,SUYOLU,TALATPAŞA,TAN,TARIM,TARIM ÇIKMAZI,UYANIK,YENİCE,YEŞİLCE,YÖRÜK,ÇELENK,ÖKTEN ÇIKMAZI,İDİL,İMREN,İSTEK sk / HÜRRİYET mah ANIL,HUDUT sk / ORTABAYIR mah ABA,ACAR,ADATEPE,AHMER,ALEV,ARKA,AZELYA,AĞAÇALTI,BELLER,BENGİSU,BENGİSU ÇIKMAZI,BİRBEN,DUTLUK,DÜZ,ERKILIÇ,FENER,GAZALİ,GEÇİT,GÜLBAŞ,GÜRHAN,HAKİM,HAKİM ÇIKMAZI,HARMAN,ITIR,KESKİNLER,KIRLANGIÇ,MAYIS,MECNUN,MERİH,MEYDAN,NURDOĞAN,SAMET,SARIGÖL,TALATPAŞA,TOPEL,TUNÇ,YENİ,YÜCELEN,ZİGANA,ÇAKMAK,ÇAY,ÇEŞMEBAŞI,ÇEŞMEBAŞI ÇIKMAZI,ÇUKUR,ŞAİR ÇELEBİ sk / TELSİZLER mah AKAD,AKBAL,ALAZ,ASIL,ATEŞ,ATICI,BAKIM,BALKON,BALTA,BALÇIK,BAĞIM,BEGÜM,BENEK,BEŞİK,BOZKIRAN,BOĞAZKALE,BRONZ,BULUŞ,BURHAN,BİRBEN,BİZİM,CANAN,CEYLİN,CİHANNUR,DERNEK,DUTLUK,EKMEKÇİ,ESKİ BELEDİYE,HORA,KEMER HATUN,MISRA,TALATPAŞA,TAŞKAYA,ULU,YEŞİLÇAY,ÖZDENİZ,ÖZGÜRLÜK,ÜLKÜMEN,İKİZLER,İPEKYOLU,ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ,ALPTEKİN,ATABEY,BALIM,BOZOKLAR,BOĞAZİÇİ,CELALİ,DUTLUK,EMRE,ESTERGON,EYALET,GAYRETLİ,GEN 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320450)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AHULAR,ALBAY NAİL GÖNENLİ,DİLEKYILDIZI,SEHERYILDIZI,YILDIZÇİÇEĞİ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314441)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1033.,1052.,1054.,1056.,1057.,1058.,1070.,1071.,1072.,1072/1.,1072/2.,1073.,1190.,ERHAN ÇAVUŞOĞLU,İNÖNÜ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2546. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319379)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah AYDIN,GÜNEŞ,HAMDİ BEY,KARASU,MANASTIR,SİNAN,ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319571)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BESTEKAR sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1718.,AKALIN,AKAR,BİROL,DERYA,DUYAL,ELMADAĞ ÇIKMAZI,EVREN,FATİH SULTAN MEHMET,GÜNDOĞDU,HANÇER,HİKMET,KALAMIŞ,MEYDAN,MUTLU ÇIKMAZI,MUTLUHAN,SARP,TUTUM,YAPRAK,ÇİÇEKLİ,İSKELE,İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah UÇURTMA sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319721)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah SÜRÜCÜLER sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah FENERLİ HRİSTO,KAKTÜS,MELODİ,SERA,TEPECİK YOLU,YASEMEN sk / ETİLER mah AKGÖREN,CEVHER,DEMİRKENT,SEHERYILDIZI,TEPECİK YOLU sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319764)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE,SELÇUKLAR,TEPECİK YOLU sk / ETİLER mah NİSBETİYE,TEPECİK YOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319760)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 440.,441.,442.,442/1.,443.,444.,445.,446.,447.,448.,451.,451/1.,454.,489.,492.,493.,493/1.,497.,510.,ANADOLU,CENGİZ TOPEL,PARK,ÇENGEL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320184)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AKYOL,ATA,AYGÜN,BAĞ,BEYAZ GÜL,CEMİYET,DÖKÜMCÜLER,FARABİ,KAMİL,KARAKOL,MELEK HATUN,MERKEZ,MORLALE,SERİN,SIRAEVLER,SOFULAR,SİPAHİ,TAN,UĞURLU,ÇAYIR,ÖZÜM,İNAN,İPEK,ŞEHZADEBAŞI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320325)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah ETYEMEZ TEKKESİ,GÜMRÜKÇÜ sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah CAMBAZİYE MEKTEBİ,ETYEMEZ TEKKESİ,GÜMRÜKÇÜ,GÜZEL ÇALGICI,HATUNİYE CAMİİ,KASAP 1.,KEHRİBAR,MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA,ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN,SANCAKTAR TEKKESİ,TEBERDAR,İZCİ TÜRK sk 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320350)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah BEKÇİ,IHLAMUR YILDIZ,KEŞŞAF,YILDIZ,ÇEŞME YOKUŞU,ÜZENGİ,ŞOFÖR sk / CİHANNÜMA mah TATAR HÜSEYİN,YENİ MAHALLE FIRIN,YILDIZ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320772)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.CENK,1.EMRAH,1.GÖNÜL,1.TÜRKELİ,1.ÇAKIR,1.ÇELEBİ,1.ÇİLEK,2.FİLİZ,2.IŞIK,2.SİNOP,4.MUTLU,KARCIKENT,MASLAK ÇEŞME,NAZLI,ORTA KENT,SARAY,SEÇKİN,VURAL,YAKUT,YELDEĞİRMENİ,YOSUN,ÖZAY,İSTİKLAL sk 08:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319596)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA,AYTEKİN,EBRU,ERDİNÇ,FEDAİ,HİSAR,ONURLU,SİNEM,UFUK,VENÜS,ZİYA GÖKALP,İHSAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320270)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 212. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320272)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 109.,109/1.,110.,DAVUTPAŞA sk 13:30-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322072)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 628.,630.,634.,636.,642/1.,FATİH sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319668)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ULUBATLI HASAN sk / GÜRPINAR mah BAHÇEVAN,BELDİBİ,ERTUĞRUL,EVREN,GÜLDEM,HEYBETLİ,MİL,PEKMEZ,SERA,ÇAĞLA,ÇİZGİ,ÖMER SEYFETTİN,ŞEREF,ŞÜKRAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320269)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce DUYGU, BEGÜM, IŞIL, GÜNEŞ, DENİZ SK 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319547)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL,HAMDİ BEY,NERGİS sk 08:30-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321143)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ABDİ İPEKÇİ,DEMİRKAPI,FETİH,HARMAN sk / TERAZİDERE mah FEZA,FUNDA,GÜNEŞ,KARAMAN sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ,BAYRAKTAR,CENGİZ TOPEL,NUMUNEBAĞI,SERT,ULUBATLI sk 10:35-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322042)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 775.,777.,778.,873.,KARAOĞLANOĞLU,ULUBATLI,ÇİNÇİN DERE sk / KAZIM KARABEKİR mah 1006.,1041.,1042.,1043.,1044.,ULUBATLI,ÇİNÇİN DERE sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321196)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ABDİ İPEKÇİ,DEMİRKAPI,FETİH,HARMAN sk / TERAZİDERE mah FEZA,FUNDA,GÜNEŞ,KARAMAN sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ,BAYRAKTAR,CENGİZ TOPEL,NUMUNEBAĞI,SERT,ULUBATLI sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322057)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKINCILAR,AKPINAR 1,AKSU,AKSUNGUR,AKŞAM,ASLIHAN,ATATÜRK 2,ATMACA 2,BÜLBÜL,BÜLBÜLLÜ ÇIKMAZI,DEVİR,EĞİTİM,HAVUZ,HAVUZALTI,KIRLANGIÇ 2,MİLLET,OKUL 2 ÇIKMAZI,SAKİNE,TAN,ÇATALCA YOLU,ŞAİR,ŞEHİT,ŞİRİN sk / ULUS mah BEŞİR,CEVİZLİK,FATİH 2,FENERYOLU,GEDİZ 1,GÖKALP,GÖKÇE 2,GÖRGÜLÜ,GÜLÜM,GÜVEN 3,KÜLTÜR,MİLLET,STAD,TAŞOCAĞI,TAŞTEPE,ÇATALCA YOLU,ÖZGEM,ÜÇLÜYOL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319667)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 815.,816.,817.,818.,818/1.,820.,822.,823.,825.,825/1.,826.,827.,828.,829.,830.,831.,831/1.,865.,930.,DR. GÜRKAN CEYLAN,HEKİMSUYU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319685)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah BADEMLİ,BESTEKAR,CANBAZ,GELİBOLU,GÖKYÜZÜ,ILGIT,KAHRAMAN,MEKTUP ÇIKMAZI,MUDANYA,POYRAZOĞLU,SARUHAN,YENİCE ÇIKMAZI,ÇELENK,ÖZTEKİN,ŞEHİT TEĞMEN BAHTİYAR TOPRAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316935)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2487.,2492.,2493.,2494.,2495.,2500.,2501.,2538.,2540.,2541.,2542.,2543.,2544.,2545.,2546.,2547.,2548.,2549.,2551.,2553.,GAZİ MUSTAFA KEMAL,HACI BOSTAN,KÜLTÜR,KÜÇÜK HALKALI,MİLLET,SOĞUKSU,İNÖNÜ,ŞEHİT ERTUĞRUL,ŞEHİT HÜSEYİN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320320)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU KAZLIÇEŞME MAH KENNEDY CAD - ABAY CAD 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321428)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 31.,31/1.,31/2.,31/3.,31/4.,32.,32/1.,33.,39.,39/1.,39/A,ZÜBEYDE HANIM,ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321439)

- İSTANBUL YEŞİLKÖY mah ,CÜMBÜŞ,HAVAN,KALEMKAR,KÖY ÇEŞMESİ,LİMAN,MİRASYEDİ,Y. RIHTIM,Y.FIRIN,YEŞİLKÖY İSKELE,YEŞİLKÖY İSTANBUL,ÇAMÖZÜ,İNCİ ÇİÇEĞİ,İSTASYON sk GECİCİ LALE SK İSTANBUL CAD Y. RIHTIM SOKAGI Y.FIRIN SOKAGI YEŞİLKÖY İSKELE CADDESİ YEŞİLKÖY İSTANBUL CADDESİ 10:00-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321442)

- İSTANBUL ALİŞAN YEDİBAŞLAR SOKAGI BADEMLİ SOKAGI BOSTAN SOKAGI ÇEKMECE CADDESI GEÇİCİ LALE SOKAGI İNCİ ÇİÇEĞİ SOKAGI İSKELE CADDESİ İSTASYON CADDESİ MURAT CANKAT SOKAGI MÜRVETLİ SOKAGI NURTOPU SOKAGI OSMAN GÜRER SOKAGI SAİT KESLER SOKAGI SEYİT ALİ SOKAGI YEŞİLBAHÇE SOKAGI YEŞİLKÖY İSKELE CADDESİ 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321446)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜRBÜZ,GÜVENÇ,KALE,ÖZNUR,ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk 11:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319336)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.