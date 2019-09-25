Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 25 Eylül 2019 Çarşamba

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 25 Eylül 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 25 Eylül 2019 Çarşamba tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 25 EYLÜL 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- FATİH Mh., 852. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27695-20611 DEPAR 1)

- CUMHURİYET Mh., GÜR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27892-25899)

- ŞEHREMİNİ Mh., AHMET VEFİKPAŞA Cd., BESTEKAR RAHMİBEY Sk., BESTEKAR ŞEKERCİ CEMİLBEY Sk., DERVİŞPAŞA Sk., KAŞGARLI MAHMUT Sk., VELET ÇELEBİ Sk., ŞAİR MEHMET EMİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27924-2382 TM)

- HOBYAR Mh., BÜYÜK POSTANE Cd., HAMİDİYE Cd., HAMİDİYE TÜRBESİ Sk., KAFKAS GEÇİDİ ÇIKMAZI Sk., MUHZIRBAŞI Sk., MİMAR VEDAT Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27925-2463 TM)

- YEŞİLCE Mh., YUNUS EMRE Cd., DALGIÇ Sk., SULTAN SELİM Mh., TURAN Sk., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28056-9391 T.M.)

- SULTANÇİFTLİĞİ Mh., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 15/1. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 203. Sk., 202. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28048-28535 TM)

- PAZARİÇİ Mh., 1. MİNE Sk., 2. MİNE Sk., 3. MİNE Sk., BURCU Sk., BÜLBÜL Sk., GÜLBAHAR Sk., KADASTRO ÇIKMAZI Sk., KUMRU Sk., ORDU Cd., ŞEREF Sk., TAYYARE Sk., UYANIK Sk., YENİYOL Sk., ŞEHNAZDERE Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28049-28828 TM)

- MERKEZ Mh., OSMANPAŞA Cd., KORU Sk., GAMZE Sk., LİSE Sk., NURTEPE Mh., ALİBEY Cd., ÇAPRAZ Sk., ÇAM Sk., AYLİN Sk., ZAMAN Sk., DRAM Sk., BİRGÜL Sk., NASİP Sk., PAMUKKALE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28057-9663 T.M.)

- SEYRANTEPE Mh., YILDIZ Sk., ÇAVDAR Sk., ÇAN Sk., YAYINCILAR Sk., İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU Cd., OĞUZELİ Sk., NATO Cd., ZÜHRE Sk., ÇALIŞKAN Sk., ÇELİKAY Cd., ÇINARLI Sk., SİTE Sk., DİLEK Sk., ASAF Cd., BİNNUR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28055-9376 T.M.)

- GÜMÜŞYAKA Mh., GÖKBERK Cd., LÜTFÜ VARDAR Cd., ORHAN VELİ KANIK Cd., GÜNAL Sk., TEKCAN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28061-25666-25372)

- YAHYA KEMAL Mh., AKICI Sk., TALATPAŞA Cd., SUCU Sk., TAŞKIRAN Sk., KIRAN Sk., ALTAY Sk., GÜLER Sk., TİMUR Sk., YAHYA KEMAL Cd., ADAK Sk., KENAR Sk., İMREN Sk., YAVUZ Sk., UÇKU Sk., AKYAYLA Sk., BABAYİĞİT Sk., BAKKAL Sk., KARABAĞ Sk., YALÇIN Sk., AHLAT Sk., İÇTEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28058-9505 T.M. )

- MERKEZ Mh., DARÜLACEZE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28096-5054)

- HOCAPAŞA Mh., İSTASYON ARKASI Sk., TAYAHATUN Sk., NÖBETHANE Cd., NÖBETHANE ÇIKMAZI Sk., KUM MEYDANI Sk., DARÜSSAADE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 19:00-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28063-2144 TM)

- TAHTAKALE Mh., ISPARTAKULE Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28083-12330)

- MERKEZ Mh., GÖNEN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28097-3508)

- HALİDE EDİP ADIVAR Mh., BORU ÇİÇEĞİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28098-3605)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., BARIŞ Sk., NADİDE Cd., SAVAŞ Cd., ZEKİ Sk., AKASYA Sk., FATİH Cd., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., GÖKSEL Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28101-629)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., EMEK Sk., BARIŞ Sk., SAVAŞ Cd., SAVUR Sk., NADİDE Cd., AKASYA Sk., PELİT Sk., ZEKİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28102-564)

- MERKEZ Mh., DARÜLACEZE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28103-3858)

- KOCATEPE Mh., ABDÜLHAK HAMİT Cd., BÜYÜK ŞİŞHANE Sk., CAMBAZOĞLU Sk., DOLAPDERE TAKSİM Cd., FERİDİYE Cd., IRMAK Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında İNÖNÜ Mh., DOLAPDERE Cd., KÖSTEBEK Sk., NİZAMİYE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28108-3855)

- HÜRRİYET Mh., ÇİSE Sk., YAĞMUR Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28072-20521 DP:5/27015 DP:2)

- TAHTAKALE Mh., ISPARTAKULE Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28082-12331)

- BEDRETTİN Mh., BAHRİYE Cd., HAVUZBAŞI DEĞİRMENİ Sk., ÇATMA MESCİT Mh., CAMADAN Sk., ÇATMA MEKTEP Sk., ÇATMA MESCİD Sk., ÇATMA MESCİT KUYU Sk., TABUR İMAMI Sk., KÜÇÜK HAMAM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28110-3782)

- CEBECİ Mh., 2800. Sk., 2800/1. Sk., 2801. Sk., 2802. Sk., 2803. Sk., 2804. Sk., 2805. Sk., 2806. Sk., 2807. Sk., 2808. Sk., 2809. Sk., 2810. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28128-28016 tm)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., KAVAK Sk., SEDİR Sk., CEMAL ULUSOY Cd., ALİ DURAN Sk., 29 EKİM Cd., MANOLYA 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28131-31969-31962-31889-31910-31461-31560-31495-31308-31409-31421)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., DUMLUPINAR Cd., KIMIZ Sk., FATİH Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28132-31099)

- ÇAYIRBAŞI Mh., SEDADKENT (SIRMACILAR Sk.) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28148-4416)

- MARMARA Mh., SELVİ Sk., İLKBAHAR Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28159-21215)

- MARMARA Mh., DARÜŞŞAFAKA Cd., ŞEMSİBEY Sk., MUDANYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28166-21208)

- TAHTAKALE Mh., SARAY PATI Sk., ISPARTAKULE Bul., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., LİLYUM Sk., MİNE ÇİÇEĞİ Sk., ESKİ İSTANBUL Cd., SARDUNYA Sk., AYDOS Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 05:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28204-99391-99390-12349-12713-12352-12350-12351-12354)

- NİNE HATUN Mh., DAVUTPAŞA Cd., KEMAL HATİPOĞLU Cd., 114. Sk., 109. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28136-18025)

- MARMARA Mh., DİYAR Sk., YÜKSELOĞLU Cd., 222. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28163-21209)

- KARTALTEPE Mh., AHMET DOĞAN YILMAZ Sk., AHU Sk., AYDIN YUVA Sk., BAŞARI Sk., MEHMET SAİT Sk., OLGUNLAR Sk., PELİNLİ Sk., TERAKKİ Cd., TEZ Sk., YAVUKLULAR Sk., OSMANİYE Mh., SUGÖZÜ Sk., SUNA Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28207-1623)

- OSMANİYE Mh., ÇAĞLAR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28208-1953)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., IHLAMUR 3 Sk., SEDİR Sk., KAVAK Sk., CEMAL ULUSOY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28129-31910-31889-31962-31969)

- GÜRPINAR Mh., İSTİKBAL Cd., MİLLET Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28130-22129)

- ÇAYIRBAŞI Mh., SEDADKENT (SIRMACILAR Sk.) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28146-4414-4594)

- MARMARA Mh., DARENDE Cd., ÖNDER Cd., MUDANYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28165-21211)

- MARMARA Mh., İLKBAHAR Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28161-21214)

- ATATÜRK Mh., AKMİNARE Sk., KAKTÜS Sk., İTİMAT Sk., YEDİVEREN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28162-29024)

- EKİNOBA Mh., İNÖNÜ 2 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28177-24205 24256 24023 24266 24264 24001 )

- NAKKAŞ Mh., KIZILCAALİ Mh., ÖRCÜNLÜ Mh., KESTANELİK Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28193-23121 23319 23282 23119 23112 234653117 23118 23386 23564 23319 23429 23475 23114 23402 23115 23604 23458 23311 23143 23669 23359 23576 23707 23209 23575 23494 23127 23112 23113 23364 23367 23033 23735 23321 23116 23584 23517 23583 23531)

- CUMHURİYET Mh., MANOLYA Cd., İNAN Sk., OĞUZ Sk., NİDA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28196-25273)

- İMRAHOR Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28209-28796)

- YUNUS EMRE Mh., HÜMA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28210-29373)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.