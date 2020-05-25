Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 25 Mayıs 2020 Pazartesi

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 25 Mayıs 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 25 Mayıs 2020 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 25 MAYIS 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah sk / ANADOLU mah sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk / ATATÜRK mah sk / BOLLUCA mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / DURUSU mah sk / FATİH mah sk / HİCRET mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MAVİGÖL mah sk / NENEHATUN mah sk / TAYAKADIN mah sk / TERKOS mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / ÇİLİNGİR mah sk / İMRAHOR mah sk / İSLAMBEY mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah sk / ZÜBEYDE HANIM mah sk 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2479890)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AYDINER sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GÜLAY sk / BOLLUCA mah EREZ sk / HACIMAŞLI mah BAHÇE, BENNUR, DİBEKTAŞI, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI, HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI YOLU ÇIKMAZI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, OSMANLI, SARIDEDE, YAŞAR, ŞİMŞEK sk / HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKGÜL, AKKIZ, AKYAR, AKÇA, ALABALIK, ALAY, ALBAY, ALEV, ALTAN, ALTINTAŞ, ALİHAN, ATABEK, ATAKAN, ATAMAN, AYDENİZ, AYGÜL, AYPARE, AZER, AZZAM, BAHTİYAR, BAYRAK, BAŞARAN, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BERKSU, BEYKAN, BEYLER, BİLEN, BİLGEKAĞAN, BİNDALLI, BİNKAN, CENAP, COŞAR, DENGE, DOLMABAHÇE, DOSTLUK, DÜZYOL, DİNÇER, ELA, EMEK, EMRAH, ERENLER, ERKILIÇ, ERTUNGA, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FEDAKAR, FELAK, FEVZİ, GEDİK, GURBET, GÖÇMENKENT, GÜLDEREN, GÜLNAZ, GÜLŞAH, GÜNDOĞDU, GÜZEL PARK, GİRAY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HALKSEVER, HALİM, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, HARİKA, HATMİ, HAVZA, HAZAL, HAZİN, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KANDIRA, KANDİLLİ, KARAGÖZ, KATİP ÇELEBİ, KEBAN, KERMES, KILAVUZ, KINA, KORUİÇİ, KUDRETLİ, KURAL, KUTLU, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MEMBA, MENEVİŞ, MENZİL, MOR MENEKŞE, MUALLİM, MUHTEŞEM, MÜMİN, MİHRİBAN, NURSEL, NİLSU, REİS, SABRİ, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SANEM, SARI MİMOZA, SARIKIZ, SARUHAN, SARVAN, SELANİK, SELDA, SELİM, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SIRAEVLER, SOLMAZ, SUALTI, SUNAR, SÜMER, SÜRMELİ, TALEBE, TANER, TARHAN, TAŞOLUK, TEFSİR, TEMİZ, TERZİ, TEZCAN, TILSIM, TINAZ, TUNÇ, UMUTLU, UTKU, UYUM, UÇANKUŞ, V 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2479871)

- BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AVCI, AZİM, BUHARA, BİRİKİM, DİLEK, FASIL, GÖKÇE, HÜRRİYET, KAFKAS, KÜHEYLAN, MEVSİM, TAŞKENT, UMUT, İMREN sk 15:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2481388)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 215., KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2480844)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, FEVZİPAŞA, HALICILAR, HEMDEM, HEVESKAR, OCAKLI, SARIGÜZEL, VATANDAŞ, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, ASLANHANE, BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, BOYACI KAPISI, BÜYÜK KARAMAN, DARÜŞŞAFAKA, DARÜŞŞAFAKA ÖN, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH, FATİH TÜRBESİ, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HACI NECİPBEY, HAFIZPAŞA, HALİÇ, KESERCİLER, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, MALTA ÇARŞISI, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MUSANNİF, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, MİSVAK, NALBANT DEMİR, TAYLASAN, TESTERECİLER, TETİMMELER, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YEŞİL SARIKLI, YUSUF ZİYAPAŞA, İSLAMBOL sk / ATİKALİ mah BAKKALZADE, BEYCEĞİZ FIRINI, ESKİ ALTAY, FATİH, FEVZİPAŞA, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, KARADUT, MEYMENET, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, VALİDE MEDRESESİ, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk / HACI KADIN mah MÜHENDİS sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, KUM ODALARI, MEVKUFATÇI sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah MÜFTÜ HAMAMI, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah BÜYÜK KARAMAN, DERS VEKİLİ, GELENBEVİ, HALİÇGÖREN, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, KIRBACI, KIZTAŞI, MIHÇILAR, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, TETİMMELER, YENİ DOĞAN, YESARİZADE, İHTİYAR, İHTİYATLI, İHVAN, ŞEBNEM sk / İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, AÇIKLAR, AİLE, DEĞNEKÇİ, DOLAP, ESKİ SARAÇHANE, HACI SALİH EFENDİ, HATTAT FEHMİ 1. ÇIKMAZI, HAVLUCU, HORHOR, KAMİLPAŞA, KARAKADI, KIZTAŞI, KURŞUNCU ÇIKMAZ 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2480307)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.