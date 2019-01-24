Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 25 Ocak 2019 Pazartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 25 Ocak 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 25 Ocak 2019 Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 25 OCAK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., SANATÇILAR Sk., BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., BARIŞ Sk., BUKET Sk., DEMET Sk., POSTA Cd., KIVANÇ Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20260-20205 12380 11386)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., BUKET Sk., BARIŞ Sk., DEMET Sk., KIVANÇ Sk., POSTA Cd., BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., SANATÇILAR Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20261-20205 12380 11386)

- ÇINAR Mh., 16. Sk., 17. Sk., 15. Sk., 18. Sk., DOĞAN Sk., ESENLER Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20383-18632)

- BÜYÜKDERE Mh., DEREİÇİ BAĞLAR YOLU Sk., ESMA HANIM ÇIKMAZI Sk., YAĞMUR ÇIKMAZI Sk., YOLCU ÇIKMAZI Sk., YİĞİT ÇIKMAZI Sk., KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., SIRMACILAR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20415-4118)

- ÇINAR Mh., 10. Sk., 8/4. Sk., 8/4A Sk., 9/8A Sk., 9/8. Sk., 9/9. Sk., 9/9A Sk., 10/11. Sk., 10/12. Sk., 10/13. Sk., 10/13A Sk., 10/14. Sk., 10/1. Sk., 10/8. Sk., 12. Sk., 10/10. Sk., 10/6. Sk., 9/6. Sk., 10/4. Sk., 10/5. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20382-18586)

- BÜYÜKDERE Mh., BÜYÜKTEPE Sk., CANFES Sk., MERVE ÇIKMAZI Sk., MÜHENDİS ŞEVKET Sk., OKYANUS ÇIKMAZI Sk., ONUR ÇIKMAZI Sk., PEHLİVAN Sk., ÖZYURT Sk., ŞÖLEN Sk., LALE ÇİÇEĞİ Sk., OCAK ÇIKMAZI Sk., KIZILAY ÇIKMAZI Sk., YEMİŞLİ Sk., YOKUŞ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20416-4216)

- FETİHTEPE Mh., ÖNEM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20473-3325)

- PİRİNÇÇİ Mh., ARMUTLU Sk., BİBERİYE Sk., 1.ÇALIŞKAN Sk., KAMERİYE Sk., KARAÇALI Sk., TOPRAKÇI Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., ZİYADE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20459-29045 TM)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., CEMAL ULUSOY Cd., ŞEHİT YUNUS ÇAÇA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20465-11942)

- AKÇABURGAZ Mh., 3122. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20477-20337)

- GAZİ Mh., 1347. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20490-28002 tm)

- CANKURTARAN Mh., BAB-I HÜMAYUN Cd., KENNEDY Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20476-2833 TM)

- YAKUPLU Mh., BİRLİK Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20480-20380)

- SİYAVUŞPAŞA Mh., ÇAVUŞPAŞA KÖPRÜYOLU Cd., NEHİR Sk., DERYA 2 Sk., KÖPRÜBAŞI Sk., MARMARA 2 Sk., MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., AKIN 1 Sk., ESENLER Sk., DENİZ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20447-126)

- ZAFER Mh., ADİLE NAŞİT Bul., DENİZ GEZMİŞ Cd., TONGUÇ BABA Cd., NAMIK KEMAL Mh., TALATPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., PAZARYOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20514-27250 20215 22354 22350 22351 21333 22842 27829 27828 22353 22352 22917 22916 22775 21291 21255 21302 21865 22552 20321 27230 22987 22988 22989 27451 22293 27428)

- BALIKYOLU Mh., OZANLAR Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., E-5 TEM Bul., BALİNA Cd., BALIK YOLU Cd., YONCA Cd., ŞEHİT ERCAN DOĞRUKARTAL Sk., AMASYALILAR Cd., İNCİRTEPE Mh., KEMAL PAŞA Cd., DOĞAN ARASLI Bul., İNÖNÜ Mh., BELDE Cd., CEYLAN Cd., DOĞAN ARASLI Bul., KEMAL PAŞA Cd., MANDIRA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20517-20292 27300 20291 20667 22227 21057 20082 27494 20958 20654 20293 21991 21328 21099 20509)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., CEMAL ULUSOY Cd., ŞEHİT YUNUS ÇAÇA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20463-11968)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., CEMAL ULUSOY Cd., ŞEHİT YUNUS ÇAÇA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20464-11955)

- ADNAN MENDERES Mh., ALPDEMİR Sk., SAMANTEPE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20495-28786)

- EVREN Mh., DENİZ Sk., LEVENT Sk., GÖKTAŞ Sk., İSTİKLAL Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20497-31833)

- TOZKOPARAN Mh., HATEMİ Sk., HAMİYETLİ Sk., EZHER Sk., HAYAT Sk., ALBAY SEDAT ÖCALAN Cd., GÜLVEREN Sk., GENERAL FEHMİ TUNCALI Cd., SULHİ GARAN Cd., LEYLAK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20512-666)

- HÜRRİYET Mh., FEVZİPAŞA Cd., BAHADIRHAN Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., MEHTAP 3 Sk., KARTANESİ Sk., TOZKOPARAN Sk., CENNET Sk., BOĞAZKALE Sk., CİHANGİR Sk., TOPÇULAR Sk., TOPRAK Sk., TİMURHAN Sk., TEKİN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20520-24443 24314)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.