İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 26 Haziran 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 26 Haziran 2019 Çarşamba tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 26 HAZİRAN 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- GÜRSEL Mh., YALIN Sk., ALAYBEY Sk., GÜÇBİRLİĞİ Sk., ÇAMPARK Sk., ERZİNCAN Sk., ÖZOĞUL Cd., 28 NİSAN Cd., TONOZ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24279-9155 T.M.)

- MİMAR SİNAN Mh., UĞUR DÜNDAR Cd., DOĞUŞ Sk., HAZAL Sk., MEDENİ Sk., ÇAYIRDERE Sk., ERBAA Sk., UYGUÇ Sk., MAHMUT İKİNCİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24891-25130)

- BAHÇEKÖY MERKEZ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24893-4642)

- MOLLA HÜSREV Mh., ATATÜRK Bul., REVANİ ÇELEBİ Sk., AKİFPAŞA Sk., AZEP ASKERİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24886-2062)

- KALENDERHANE Mh., AYNACI ÇIKMAZI Sk., CEMAL YENER TOSYALI Cd., CÜCE ÇEŞMESİ Sk., DEDEEFENDİ Cd., ŞEHZADE CAMİİ Sk., MOLLA HÜSREV Mh., CEMAL YENER TOSYALI Cd., HİMMET Sk., KAYSERİLİ AHMETPAŞA Sk., KATİP ÇELEBİ Cd., TAŞTEKNELER Sk., VEFA Cd., ÜZÜMCÜ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24887-2345)

- ÇAYIRBAŞI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24901-)

- ESKİ HABİPLER Mh., YASEMİNLER Sk., MENEKŞELER Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24766-28246 TM - 29898 TM 29214 TM)

- AKŞEMSETTİN Mh., 1.GÜVEN Sk., HUZUR Sk., YALI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24782-28274 TM)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1073/1. Sk., 1058. Sk., 1076. Sk., 1077. Sk., KARADENİZ Mh., 1156. Sk., 1157. Sk., 1158. Sk., 1167. Sk., 1167/1. Sk., 1167/2. Sk., 1168. Sk., 1168/1. Sk., CEBECİ Cd., GENERAL ALDOĞAN Cd., MEHMET AKİF Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24783-28822 TM)

- CEBECİ Mh., 2461. Sk., 2465. Sk., 2466. Sk., 2467. Sk., 2469. Sk., 2470. Sk., 2514. Sk., 2515. Sk., 2516. Sk., 2517. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., S Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24784-28399 TM)

- KAPTANPAŞA Mh., ÜST BARUTHANE Cd., BÜYÜK ALTAYBAŞI Sk., UZUNCA Sk., PİYALEPAŞA Mh., CANDAN Sk., HOŞGÖR Sk., AKÇAY Sk., YILMAZ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24792-3306)

- İSLAMBEY Mh., YAVUZ SELİM Mh., NENEHATUN Mh., ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24798-28430-29597-28750-29101-29399-28443)

- EVREN Mh., 4. Sk., 5. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24836-31834)

- SELİMPAŞA Mh., HALASKARGAZİ Cd., MADEN Cd., SEMRA ÖZAL Cd., FIRIN ARKASI Sk., İZZET GÜRÇAY Cd., MEHTER Sk., ESKİ ŞARAPHANE Sk., VAPUR Sk., EROL AYGÖREN Sk., KADİR HAS Cd., MEHMET AKİF ERSOY Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24829-24148)

- HAZNEDAR Mh., BAĞCILAR Cd., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., ADALAR Sk., ŞEVKETDAĞ Cd., ÜÇLER Sk., TAHİR Sk., MARMARA Cd., KÖŞKLER Sk., SAKARYA Sk., BİLGE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24844-712)

- İHSANİYE Mh., GÜMÜŞPINAR Mh., YAYLACIK Mh., AYDINLAR Mh., ATATÜRK Mh., FATİH Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24833-23714 23762 23417 23768 23523 23573 23472 23082 23083 23618 23637 23743 23744 23314 23604 23737 23553 23431 23031 23580 23632 23602 23045 23422 23731 23233 23084 23451 23530 23614 23543 23521 23518 23519 23085 23086 23353 23453 23245 23738 23288 23087 23083 23448 23701 23467 23658 23009 23246 23555 23554 23268 23220)

- HABİBLER Mh., 2700. Sk., 2701. Sk., 2705. Sk., 2707. Sk., 2708. Sk., 2709. Sk., 2710. Sk., 2717. Sk., 2719. Sk., 2721. Sk., 2721/1. Sk., 2721/2. Sk., 2721/3. Sk., 2722/1. Sk., 2723. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24785-28968 tm)

- SÜTLÜCE Mh., İMRAHOR Cd., ÖRNEKTEPE Mh., İMRAHOR Cd., SİVASELİ Sk., DERKA Sk., DEREİÇİ BORSA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24858-9583)

- GÜRPINAR Mh., VATAN Cd., NAMIK KEMAL Cd., GÜLTEN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24867-22134-22135)

- AKÇABURGAZ Mh., 1592. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24868-21975)

- MARMARA Mh., ULUSUM Cd., BAYRAKTAR Cd., HAZAN Sk., SAHİL Mh., II. BEYAZIT Sk., MAVİ AKDENİZ Cd., MARMARA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24872-22621-27517-22956-22251)

- GENÇOSMAN Mh., DOĞANBEY Cd., AKYILDIZ Sk., KORAY Sk., ESENLER DAVUTPAŞA Cd., ÇİNÇİNDERE Cd., DÖNMEZ Sk., TOPÇU Sk., PERİ Sk., AKTAŞ Sk., ANAYURT Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24873-205)

- PİYALEPAŞA Mh., AKMAN Sk., DEMİRCİ Sk., BABAPINAR Sk., CANDAN Sk., SIRAÇ Sk., YENER Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24793-3476)

- MİTHATPAŞA Mh., DAVUTPAŞA Cd., SERİN ÇIKMAZI Sk., KIZILAĞAÇ Sk., KIZILÇAM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24805-9245,9246,9439,9828,9475 T.M.)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., 1.ASENA Sk., DEĞİRMENBAHÇE Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24840-31783)

- PINAR Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24892-4635)

- AKÇABURGAZ Mh., 3040. Sk., 3084. Sk., 3082. Sk., 3080. Sk., 3078. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24869-21029)

- MAREŞAL ÇAKMAK Mh., SOĞANLI Cd., SULTAN Sk., MEHTAP Sk., CİVELEK Sk., ÇİMEN Sk., CEYLAN Sk., MERCAN Sk., HÜSEYİN TONYALI Sk., CAN Sk., CANAN Sk., ÇİĞDEM Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24871-598)

- PINARTEPE Mh., CÖMERT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24877-22313)

- AKŞEMSETTİN Mh., AKŞEMSETTİN Cd., BALİPAŞA Cd., BATTALGAZİ Sk., BEDRETTİN SİMAVİ Sk., FEVZİPAŞA Cd., MUHSİR Sk., HIRKA-İ ŞERİF Mh., BALİPAŞA Cd., BATTALGAZİ Sk., ESKİ ALİPAŞA Cd., HACI LÜTFULLAH EFENDİ Sk., HÜSREVPAŞA Sk., KASİDECİ Sk., KEÇECİLER Cd., MEVKUFATÇI Sk., MEVLÜTÇÜ Sk., SADETTİN EFENDİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24885-2004)

- HADIMKÖY Mh., ALPERAY Sk., GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR Cd., NİYAZ Sk., TURGUT REİS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-02:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24889-20768,20770,20771,27529,21121,27532,20772,22572,27941,20773,22947,20415,20783,22758,,20784,20763)

- HAZNEDAR Mh., ERGENE Sk., KINALI Cd., ORDU Sk., SEYRAN Sk., PANAYIR Sk., PARMAK Sk., MERİÇ Sk., SÖNMEZ Sk., ŞEVKETDAĞ Cd., PARK Sk., BİRLİK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24842-711)

- KESTANELİK Mh., ÇANAKÇA Mh., GÜNGÖR Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24835-23260 23679 23734 23123 23459 23765 23122 23506 23673)

- ÖMERLİ Mh., KURTİNİ Sk., EFEKAN Cd., GENERAL ŞÜKRÜ KORALTI Cd., TUNABOYU Sk., AREFE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24890-20050,27674,27386,20734,20834)

- EMNİYET EVLERİ Mh., AKARSU Cd., İSMET İNÖNÜ Cd., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 14:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24861-9832)

- HASTANE Mh., BALKANLAR Sk., OĞUZATA Sk., ÖZCAN TAŞKINBAŞ Cd., PAMUKDEDE Sk., ŞADIRVAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında KARAAĞAÇ Mh., SIRTKÖY Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24882-20957,22856,)

- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24894-4155)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.