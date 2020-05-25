Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 26 Mayıs 2020 Salı

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 26 Mayıs 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 26 Mayıs 2020 Salı tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 26 MAYIS 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL, AKHAN, ALTINORDU, AMİRAL, ATASAY, AYERDEM, BANDIRMA, BAŞTOPÇU, BAŞYİĞİT, BERAAT, BEREN, BESTEKAR, BUHARA, BUYRUK, CEMSULTAN, DAĞHAN, DEDE EFENDİ, DEMİRKAYA, EFDAL, ERİNÇ, ERİŞ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, EŞRAF, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, GAZİEMİR, GÖKBEN, GÖKOVA, GÜLBADEM, GÜLDESTE, HAYMANA, HOCA AHMET YESEVİ, HOŞDERE, KADRİYE, KIRAÇ, KIYMETLİ, KOÇAK, KUZEY, KİBAR, LOZAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUHARREM, MURAKIP, NECİP FAZIL, OKTAY, ORHAN, RAHMİ, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARIÇAM, SIR, SİRKECİ, TAYFUR, TUTKUN, UFUKHAN, YAŞAR KEMAL, YENİBAHÇE, YENİYOL, YUKARI PAZAR, YURDAGÜL, ZÜLÜFLÜ, ZÜMRE, ÜÇNAR, İNCESU, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, AHESTE, AKGÜVERCİN, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, BAĞIŞ, BAŞÖZ, BEDRİYE, BELEDİYE, BERKAY, BİLKAN, BİRTAN, CANSOY, CİHANER, DAL, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DEMİRCİ, DÜLDÜL, DÜZLÜK, DİRAYET, ERBATUR, ERGÜN, ERSEVEN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FATİH, FECİR, FİLİKA, GENÇ OSMAN, GÜZEL, GÜÇ, KADIOĞLU, KARAMAN, KARATAY, KÖPRÜLÜ, MANAV, MÜDEBBİR, MÜLK, NAMAZGAH, NAZENİN, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SEFER, SELMAN, SEMİH, SUNGUR, TAHTAKALE, TEPEÖREN, TERCÜMAN, TOROS, TÜRKER, VELİ, YENİBAYIR, YENİCE, YILDIZTEPE, ZÜLAL, ÇEŞMİNAZ, ÖNCÜ, ÖZHAN, ÖZTUNA, İNCE, ŞAHİKA, ŞENER sk / ATATÜRK mah AYDINLI, BALTACI, EBUBEKİR, GELİBOLU, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, KÖRFEZ, MAHPERİ, NİHAN, OKUMUŞ, TEVHİD, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk / BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞA 05:00-06:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2478894)

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah sk / ANADOLU mah sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk / ATATÜRK mah sk / BOLLUCA mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / DURUSU mah sk / FATİH mah sk / HİCRET mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MAVİGÖL mah sk / NENEHATUN mah sk / TAYAKADIN mah sk / TERKOS mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / ÇİLİNGİR mah sk / İMRAHOR mah sk / İSLAMBEY mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah sk / ZÜBEYDE HANIM mah sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2479893)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AYDINER sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GÜLAY sk / BOLLUCA mah EREZ sk / HACIMAŞLI mah BAHÇE, BENNUR, DİBEKTAŞI, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI, HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI YOLU ÇIKMAZI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, OSMANLI, SARIDEDE, YAŞAR, ŞİMŞEK sk / HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKGÜL, AKKIZ, AKYAR, AKÇA, ALABALIK, ALAY, ALBAY, ALEV, ALTAN, ALTINTAŞ, ALİHAN, ATABEK, ATAKAN, ATAMAN, AYDENİZ, AYGÜL, AYPARE, AZER, AZZAM, BAHTİYAR, BAYRAK, BAŞARAN, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BERKSU, BEYKAN, BEYLER, BİLEN, BİLGEKAĞAN, BİNDALLI, BİNKAN, CENAP, COŞAR, DENGE, DOLMABAHÇE, DOSTLUK, DÜZYOL, DİNÇER, ELA, EMEK, EMRAH, ERENLER, ERKILIÇ, ERTUNGA, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FEDAKAR, FELAK, FEVZİ, GEDİK, GURBET, GÖÇMENKENT, GÜLDEREN, GÜLNAZ, GÜLŞAH, GÜNDOĞDU, GÜZEL PARK, GİRAY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HALKSEVER, HALİM, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, HARİKA, HATMİ, HAVZA, HAZAL, HAZİN, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KANDIRA, KANDİLLİ, KARAGÖZ, KATİP ÇELEBİ, KEBAN, KERMES, KILAVUZ, KINA, KORUİÇİ, KUDRETLİ, KURAL, KUTLU, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MEMBA, MENEVİŞ, MENZİL, MOR MENEKŞE, MUALLİM, MUHTEŞEM, MÜMİN, MİHRİBAN, NURSEL, NİLSU, REİS, SABRİ, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SANEM, SARI MİMOZA, SARIKIZ, SARUHAN, SARVAN, SELANİK, SELDA, SELİM, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SIRAEVLER, SOLMAZ, SUALTI, SUNAR, SÜMER, SÜRMELİ, TALEBE, TANER, TARHAN, TAŞOLUK, TEFSİR, TEMİZ, TERZİ, TEZCAN, TILSIM, TINAZ, TUNÇ, UMUTLU, UTKU, UYUM, UÇANKUŞ, V 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2479881)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah D-100 KARAYOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2482496)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah FİRUZE, GÜRPINAR YOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2482499)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah GÜLERYÜZ, KUMSU, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2482056)

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİ KUŞÇU mah sk / ATİKALİ mah sk / AYVANSARAY mah sk / BALAT mah sk / CANKURTARAN mah sk / CİBALİ mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / HASEKİ SULTAN mah sk / HIRKA-İ ŞERİF mah sk / KALENDERHANE mah sk / KARAGÜMRÜK mah sk / KATİP KASIM mah sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / SARAÇ İSHAK mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / ZEYREK mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2480312)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.