Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 27 Ağustos 2019 Salı

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 27 Ağustos 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 27 Ağustos 2019 Salı tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 27 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- DEMİRTAŞ Mh., FETVA YOKUŞU Sk., MUTASARRIF Sk., YÜKSEKLER Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26402-2333 TM)

- DEMİRTAŞ Mh., FETVA YOKUŞU Sk., KEPENEKÇİ MEDRESESİ Sk., KEPENEKÇİ SABUNHANESİ Sk., KEPENEKÇİ Sk., KEPENEKÇİ YOKUŞU Sk., MUTASARRIF Sk., YÜKSEKLER Sk., SÜLEYMANİYE Mh., SİYAVUŞPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26403-2426 TM)

- ŞENLİKKÖY Mh., ALTAY Sk., DERYA Sk., MEKTEP Sk., BASINKÖY Mh., YAN Sk., FLORYA Cd.DESİ ÇIKMAZI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26747-1163)

- ŞENLİKKÖY Mh., ADAKALE Sk., AVŞAROĞLU Sk., ÇATAL Sk., FÜZE Sk., GÜNYÜZÜ Sk., HARMAN Sk., SARUHAN Sk., YEŞİLADA Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26748-1379)

- İSMET PAŞA Mh., GÜN Sk., UZUN Sk., UÇAK Sk., KARADENİZ Sk., MEHMETÇİK Sk., KARACA Sk., SİNOP Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26850-8787)

- YENİDOĞAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ÜSKÜP Sk., SANCAK Sk., GÜL Sk., ŞAFAK Sk., ÇAKMAK Sk., HÜRRİYET Sk., MİNE Sk., KARANFİL Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26851-8791)

- NURTEPE Mh., ERGÜN Sk., DENİZ Sk., BARIŞ Sk., RÜZGAR Sk., CANSU Sk., ŞEHİT MUSTAFA BURCU Cd., ŞECAAT Sk., ARA MENEKŞE Sk., NURAY Sk., SEDEF Cd., KANLICA Sk., ALAPINAR Sk., BEHRAM Sk., BEYAZGELİNCİK Sk., SINIR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26858-9516 T.M.)

- ORTAMAHALLE Mh., NUMUNEBAĞI Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26853-8816)

- NURTEPE Mh., İSMET Sk., SEDEF Cd., ERGÜN Sk., KISMET Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında GÜZELTEPE Mh., EMEL Sk., AKDENİZ Cd., MİMOZA Sk., GÜZİN Sk., FİGEN Sk., İLKE Sk., DİLEK Sk., AYTÜL Sk., İĞDE Sk., MİHRİBAN Sk., ÖZNUR Sk., KASIMPATI Sk., ZÜLÜF Sk., SOKULLU Cd., 1.NİLGÜN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26859-9164 T.M.)

- YENİDOĞAN Mh., SÖNMEZ Sk., SERT Sk., ÖZGÜR Sk., DİLEK ÇIKMAZI Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26852-8424)

- NURTEPE Mh., ÖZELLER Sk., SEZGİN Sk., BEDİR Sk., MENEKŞE Sk., ALTUĞ Sk., BAL Sk., KISMET Sk., LEYLAK Sk., DİYAR Sk., KINA Sk., SEDEF Cd., BALSUYU Sk., MUTLUCAN Sk., ARA MENEKŞE Sk., PETEK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26877-9074 T.M.)

- AĞAÇLI Mh., ODAYERİ Mh., İHSANİYE Mh., IŞIKLAR Mh., AKPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:30-08:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26857-9270 D.M.- 9223,9965,9933,9570,9704 T.M.9405 T.M.9801,9967 T.M.9426 T.M.,9539,9837 T.M.,9971,9775,9486 T.M.AKPINAR FİDERİ, 9284,9243,9261,9260,KKC IŞIKLAR,9730,9568,9273,9562,9857,9255,9275,9627,İGA ELEKTRİK,9873,9641,9257,9242,9282,9488,9764,9864,9866,9725,9608,9241,9259,9518,9529,9301,9973 T.M.AĞAÇLI FİDERİ, 9286,9430,9520,9943,9942,9863,9710,9794,9795,9796,9905,9843,9247,9789,9288,9265,9264,9263,9269,9235,9860 T.M.)

- EVREN Mh., KESKİN Sk., TEKİN Sk., CAMİ YOLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26909-31809)

- MERKEZ Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26926-3953)

- KİRAZLI Mh., MEHMETÇİK Sk., YASEMİN Sk., CAHİT SITKI TARANCI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26910-31073)

- DUATEPE Mh., AVUKAT Cd., BARUTÇULAR Sk., EVRENOSZADE Sk., KARABİBER Sk., ORTANCA Sk., ŞAHMERDAN Sk., PAŞA Mh., ADSIZ NEFER Sk., AVUKAT Cd., BARUTÇULAR Sk., CİVELEK Sk., FERACE Sk., KAHRAMANBEY Sk., KUYU 1 Sk., ORTANCA Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26929-3655)

- MAVİGÖL Mh., KAŞGARLI MAHMUT Cd., HÜKÜMDAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:40-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26932-29021)

- ALTINŞEHİR Mh., DERE Sk., ELMALI Sk., BARBAROS Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26947-12527)

- İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26955-4426)

- İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26956-4514)

- İSLAMBEY Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., NENEHATUN Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26973-29097-28439-29251-28309-28681)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 775. Sk., 780. Sk., 779. Sk., 783. Sk., 784. Sk., VALİDESUYU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26979-28422 TM)

- ALTINŞEHİR Mh., UĞUR Sk., YAN YOL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26946-12528)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1001. Sk., 1002. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1039. Sk., HOCA ALİ ASLAN Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26978-28416)

- ÇINAR Mh., 8/7. Sk., 6/6. Sk., 6/7. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26984-18557)

- FENER Mh., MUSTAFA KEMAL Cd.DESİ Sk., FENER KAYNAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26995-25827-25980-26004)

- HASTANE Mh., BURÇ Sk., COŞKU Sk., AKÇAKAVAK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26998-20536,20702)

- MAVİGÖL Mh., BOLLUCA Mh., HİCRET Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26977-29645-29537-28556-29338-29529-29787-29538-29102-28794-29958-28484-29466-29796-29379-41378-29528-29457-29849-29353-29643-29535-41339-29404)

- ORUÇREİS Mh., 563. Sk., 564. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27006-18323-18212 TM )

- MİMAROBA Mh., BİLLUR Cd., ŞENAY Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27007-24210)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ISPARTAKULE Cd., GÖKKUŞAĞI Cd., CEMRE Sk., HİLAL Cd., MEHTAP Sk., BULUT Sk., UZAY Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27012-12274 12273 27460 27242 27311 27042 )

- MAVİGÖL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26975-29457)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., BÜŞRA Sk., ERCİYES Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26976-28624)

- FATİH Mh., MELTEM Sk., YALI Cd., 803. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26991-11639)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ISPARTAKULE Cd., AKSU DERESİ Sk., SEDEFKAR Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27013-12274 12273)

- YEŞİLKENT Mh., G-108 Sk., G-204 Sk., G-33 Sk., G-40 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27054-21328 DEPAR 1)

- BAHÇELİEVLER Mh., ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27021-101)

- BAHÇELİEVLER Mh., İPEK Sk., ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27025-99)

- DEREAĞZI Mh., CENGAVER Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27027-22504)

- ŞİRİNEVLER Mh., MAHMUTBEY 10. Sk., MAHMUTBEY 11. Sk., MAHMUTBEY 12. Sk., MAHMUTBEY 13. Sk., DEREBOYU Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27028-548/2)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., AHENK Sk., NAMAZGAH Sk., ÖNCÜ Sk., ERGÜN Sk., ADAŞ Sk., CANSOY Sk., DÜZLÜK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27029-28328-29896)

- KARLIBAYIR Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27050-29585-28058-29586-28728-29655-29657-28563-29439-29440-28275-29405-29540-29419-41533-29539-28488-29910-28078-28820-29104-29020-29480-28225-41534-29538-29839-29292-29265-)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.