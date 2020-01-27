​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 27 Ocak 2020 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 27 Ocak 2020 Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 27 OCAK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA,1.AYAZMA,1.BAŞAK,1.BEGONYA,1.BUĞDAY,1.CAN,1.CEVİZ,1.DOĞA,1.EKİN,1.FESLEĞEN,1.GÜNEŞ,1.GÜRGEN ÇIKMAZI,1.KAHRAMAN,1.KASIMPATI,1.KAYAK,1.KELEBEK,1.KESTANE ÇIKMAZI,1.LEVENT,1.MEŞE ÇIKMAZI,1.NEŞE,1.PAPAĞAN,1.SANCAK,1.SARNIÇ,1.SELVİ,1.SEVGİ,1.YILMAZ,1.ŞELALE,10.GÜL,2.DEFNE ÇIKMAZI,2.DERE,2.EFE,2.KAVAK,2.ORTANCA,2.ÇAYIR,3.IHLAMUR,3.MANOLYA,3.ZAMBAK,5.MENEKŞE,AKASYA YOLU,ALT ÇAMLIK YOLU,ARDINÇ,ATLI SPOR,BACADERESİ,BATI YOLU,BAŞDERE,BEYZA,CAMİİ,CEBECİ,CUMHURİYET,DEREBAŞI,DOĞU YOLU,DİLA,ESKİ İSTANBUL YOLU,FİLİZ MEVKİİ,GÖKNAR ÇIKMAZI,GÖKTÜRK,GÖLBAŞI YOLU,GÜLİZ,HACI RIZA,HARMANLAR,HASAT,HIZIR,KADİFE,KARAMEŞE YOLU,KARLI,KEMER BOYU YOLU,KORUYOLU,KROS YOLU,KUMLUGEÇİT,KUTLUCA,KÖPRÜBAŞI,KÜLTÜR,KİRAZLI TEPE ÇIKMAZI,LALEBAYIRI YOLU,LAVANTA,MEMBA,MERMER ÇEŞME YOLU,ORMAN,ORMAN YOLU,ORMANTEPE YOLU,PALMİYE,PANAYIR ÇAYIRI,PELİT,PLATO,PİRAMİT,RANA,SALKIM,SANAT,SIRÇA,SOYDAN,SÜVARİ,SİPAHİ,TAN,TELEKOM,TÜRKMEN,UZUNKEMER BULVARI,YEŞİL VADİ YOLU,YEŞİM,YÜCEL,YİĞİT,ZAKKUM,ZERRİN,ÇAM,ÇAMLICA,ÇAMLIK,ÇEŞMEBAŞI,ÇIKMAZ,ÇOBANYILDIZI YOLU,ÜST ÇAMLIK YOLU,ÜSTKÜME,ÜÇEVLER,İDİL,İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT,ESKİ KEMERBURGAZ YOLU,KOZA,TEVFİK EFENDİ,YILDIZ,ZÜMRÜT sk / MİTHATPAŞA mah BARTU,DAVUTPAŞA,KIZILAĞAÇ,KIZILÇAM,SELANİK,SERİN ÇIKMAZI sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314305)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA,1.AYAZMA,1.BAŞAK,1.BEGONYA,1.BUĞDAY,1.CAN,1.CEVİZ,1.DOĞA,1.EKİN,1.FESLEĞEN,1.GÜNEŞ,1.GÜRGEN ÇIKMAZI,1.KAHRAMAN,1.KASIMPATI,1.KAYAK,1.KELEBEK,1.KESTANE ÇIKMAZI,1.LEVENT,1.MEŞE ÇIKMAZI,1.NEŞE,1.PAPAĞAN,1.SANCAK,1.SARNIÇ,1.SELVİ,1.SEVGİ,1.YILMAZ,1.ŞELALE,10.GÜL,2.DEFNE ÇIKMAZI,2.DERE,2.EFE,2.KAVAK,2.ORTANCA,2.ÇAYIR,3.IHLAMUR,3.MANOLYA,3.ZAMBAK,5.MENEKŞE,AKASYA YOLU,ALT ÇAMLIK YOLU,ARDINÇ,ATLI SPOR,BACADERESİ,BATI YOLU,BAŞDERE,BEYZA,CAMİİ,CEBECİ,CUMHURİYET,DEREBAŞI,DOĞU YOLU,DİLA,ESKİ İSTANBUL YOLU,FİLİZ MEVKİİ,GÖKNAR ÇIKMAZI,GÖKTÜRK,GÖLBAŞI YOLU,GÜLİZ,HACI RIZA,HARMANLAR,HASAT,HIZIR,KADİFE,KARAMEŞE YOLU,KARLI,KEMER BOYU YOLU,KORUYOLU,KROS YOLU,KUMLUGEÇİT,KUTLUCA,KÖPRÜBAŞI,KÜLTÜR,KİRAZLI TEPE ÇIKMAZI,LALEBAYIRI YOLU,LAVANTA,MEMBA,MERMER ÇEŞME YOLU,ORMAN,ORMAN YOLU,ORMANTEPE YOLU,PALMİYE,PANAYIR ÇAYIRI,PELİT,PLATO,PİRAMİT,RANA,SALKIM,SANAT,SIRÇA,SOYDAN,SÜVARİ,SİPAHİ,TAN,TELEKOM,TÜRKMEN,UZUNKEMER BULVARI,YEŞİL VADİ YOLU,YEŞİM,YÜCEL,YİĞİT,ZAKKUM,ZERRİN,ÇAM,ÇAMLICA,ÇAMLIK,ÇEŞMEBAŞI,ÇIKMAZ,ÇOBANYILDIZI YOLU,ÜST ÇAMLIK YOLU,ÜSTKÜME,ÜÇEVLER,İDİL,İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT,ESKİ KEMERBURGAZ YOLU,KOZA,TEVFİK EFENDİ,YILDIZ,ZÜMRÜT sk / MİTHATPAŞA mah BARTU,DAVUTPAŞA,KIZILAĞAÇ,KIZILÇAM,SELANİK,SERİN ÇIKMAZI sk 01:00-03:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314338)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AYANCIK,BAYIR,GÜLAY,GÜNDÜZ,HAYIR,TUNA,YEŞİL ÇİMEN,ŞEHİT CEVAT TUYAN sk / İSMET PAŞA mah TUNA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323819)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106.,2.,81.,82.,84.,86.,87.,88.,93.,95.,PEYAMİ SAFA sk / TURGUT ÖZAL mah 55.,89. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323075)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR,DENİZKENT,NENE HATUN,PLATO,TANZİM,TERAKKİ,YALIKENT,YEKTE,YEMENİ,İDEAL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323045)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ,BEDRİ RAHMİ,EBUBEKİR,FERMAN,HAYRAT,KÖKLÜ,SAKARYA,TERAKKİ,VEFAKAR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323046)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah YURT sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322977)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKVARYUM,BEGÜM,DENİZ,DUYGU,GÖKÇE,IŞIL,MELİSA,MİMAR,SEBAT,ZİYA GÖKALP,ÖZKAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322978)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA,AYTEKİN,EBRU,ERDİNÇ,FEDAİ,HİSAR,ONURLU,SİNEM,UFUK,VENÜS,ZİYA GÖKALP,İHSAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322975)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ULUBATLI HASAN sk / GÜRPINAR mah BAHÇEVAN,BELDİBİ,ERTUĞRUL,EVREN,GÜLDEM,HEYBETLİ,MİL,PEKMEZ,SERA,ÇAĞLA,ÇİZGİ,ÖMER SEYFETTİN,ŞEREF,ŞÜKRAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322972)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.AKIN,1.DİKMEN,1.UFUK,1.ÖMRÜM,2.BARIŞ,3.AŞIK VEYSEL,BAYIR,BILDIRCIN,DAĞLI,KEMAL,SOSYAL,SÜLEYMAN EFENDİ,UZAY,İSTİKLAL sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324075)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATEŞ,1.CİHAN,1.YILMAZ,ALTKÜME,BELEDİYE,DUMANLI YOL,TAN,ÇAMLIK,ÇEŞMEBAŞI,İSTANBUL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323313)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865.,PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1000.,1001.,1002.,1003.,1022.,1023.,1024.,1025.,1047.,1079.,FATİH SULTAN MEHMET,PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk , 1046 sk, 1079 sk, 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324094)

- İSTANBUL ESENYURT ilce ZAFER Mahallesi 150 sk, 148 sk, Haramidere yolu 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323336)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah MERCEDES sk, Furkan ışık bulvarı, 50. yıl caddesi 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324307)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah PEYAMİ SAFA sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR,BİNAY,CANSEVER,EMRULLAH,FATİH,FEDAİ,NAMZET,NEVİN,SENCER,TOPRAKLI,TUNAHAN,TÜMEN,ÇAMDİBİ,ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT,AĞADERE,FATİH sk / İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT,BİRCAN,ESAT,FATİH,GÜLVEREN,HÜKÜMET,KAŞIKÇI,KÜHEYLAN,ŞEBNEM sk 11:00-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323297)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AYALP,AYAN,AYBEN,AYDINAY,AYDOĞAN,AŞIK,BAYRAKTEPE,BOSTANCI,DEMİRÖZ,EMRULLAH,GEDİZ,GÜZELYURT,KAPTANPAŞA,MEŞEDİBİ,NARGİLE,NAĞME,SIĞLA,UMURBEY,YANKI,YAZGÜLÜ,YEŞİLPINAR,YILDIZLI,YÖRE,ZÜHRE,ÇALIŞ,ÇAMDİBİ,ÇAĞLAGÜL,ÖZGEM,İLKNUR sk 13:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323316)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AYALP,AYAN,AYBEN,AYDINAY,AYDOĞAN,AŞIK,BAYRAKTEPE,BOSTANCI,DEMİRÖZ,EMRULLAH,GEDİZ,GÜZELYURT,KAPTANPAŞA,MEŞEDİBİ,NARGİLE,NAĞME,SIĞLA,UMURBEY,YANKI,YAZGÜLÜ,YEŞİLPINAR,YILDIZLI,YÖRE,ZÜHRE,ÇALIŞ,ÇAMDİBİ,ÇAĞLAGÜL,ÖZGEM,İLKNUR sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323321)

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah sk / MURAT ÇESME mah sk / MİMAROBA mah sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah sk / DANAMANDIRA mah sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah sk / ATATÜRK mah sk / AYDINLAR mah sk / BAŞAK mah sk / BELGRAT mah sk / DAĞYENİCE mah sk / ELBASAN mah sk / FATİH mah sk / FERHATPAŞA mah sk / GÖKÇEALİ mah sk / GÜMÜŞPINAR mah sk / KABAKÇA mah sk / KALEİÇİ mah sk / KALFA mah sk / KARACAKÖY MERKEZ mah sk / KARAMANDERE mah sk / KESTANELİK mah sk / MURATBEY MERKEZ mah sk / OKLALI mah sk / OVAYENİCE mah sk / SUBAŞI mah sk / YAYLACIK mah sk / YAZLIK mah sk / ÇAKIL mah sk / ÇANAKÇA mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk / ÖRCÜNLÜ mah sk / İHSANİYE mah sk / İNCEĞİZ mah sk / İZZETTİN mah sk 02:00-06:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323386)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AYALP,AYAN,AYBEN,AYDINAY,AYDOĞAN,AŞIK,BAYRAKTEPE,BOSTANCI,DEMİRÖZ,EMRULLAH,GEDİZ,GÜZELYURT,KAPTANPAŞA,MEŞEDİBİ,NARGİLE,NAĞME,SIĞLA,UMURBEY,YANKI,YAZGÜLÜ,YEŞİLPINAR,YILDIZLI,YÖRE,ZÜHRE,ÇALIŞ,ÇAMDİBİ,ÇAĞLAGÜL,ÖZGEM,İLKNUR sk 11:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324152)

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah sk / ANADOLU mah sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk / ATATÜRK mah sk / BAKLALI mah sk / BALABAN mah sk / BOLLUCA mah sk / BOYALIK mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / DURUSU mah sk / FATİH mah sk / HARAÇÇI mah sk / HİCRET mah sk / KARABURUN mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MAVİGÖL mah sk / MEHMET AKİF ERSOY mah sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk / NENEHATUN mah sk / TAYAKADIN mah sk / TAŞOLUK mah sk / TERKOS mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / YENİKÖY mah sk / YUNUS EMRE mah sk / ÇİLİNGİR mah sk / İMRAHOR mah sk / İSLAMBEY mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah sk / AKŞEMSETTİN mah sk / AĞAÇLI mah sk / GÖKTÜRK MERKEZ mah sk / IŞIKLAR mah sk / ODAYERİ mah sk / PİRİNÇÇİ mah sk / İHSANİYE mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah sk / FEVZİ ÇAKMAK mah sk / HÜRRİYET mah sk / KARADENİZ mah sk / KARAYOLLARI mah sk / MERKEZ mah sk / MEVLANA mah sk / ŞEMSİPAŞA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah sk / ESENTEPE mah sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah sk / YUNUS EMRE mah sk / ZÜBEYDE HANIM mah sk 00:00-02:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325817)

- İSTANBUL ESENYURT İLÇESİ İNÖNÜ MAH. 417. sokak, 419, 418, 421, 422, 416 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323663)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1474., 1482., 1483., SİVAS KONGRE sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323711)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BESTE, KOCATEPE, MODA, SULTAN FATİH, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, ARŞIN, BATI TRAKYA, BEREKET, BURGAZ, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMLUPINAR, EFE, ELMAS, ELVAN, EMİN, ENES, ERKAN, FATİH, FISTIK, FÜSUN, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, HULUSİBEY, KAHRAMAN, KALYONCU, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KOCATEPE, KİRAZLIK, MARMARA, MELTEM, MELİK, OVALI, SAMET, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, TURAN, TURGUT ÖZAL, UĞUR MUMCU, YAŞAR DOĞU, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÇINARLI, ÖĞRETMEN, İDİL, İNAN, İNCİR sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324782)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS,BAŞAK,ŞEHİT K. UĞUR GÜRSOY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323754)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 201., 202., 204., 210., 300., SEZAİ KARAKOÇ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324781)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah BEYPINARLAR sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah SEHER sk / FERHATPAŞA mah İKİZLER sk / KABAKÇA mah AKŞEMSEDDİN, ALABEY ÇIKMAZI, ALASYA, ASİL, ATAÇ ÇIKMAZI, AŞURE, BEYPINARLAR, BEYZADE, CEMAL OGAN, CENGİZHAN, DİLAN, GÜLHAYAT, HABİBE, HALİTPAŞA, KARDELEN, KASIMPATI, LADİK, LOKMAN ÇIKMAZI, MAKUL, MALKOÇ, MARİF ÇIKMAZI, MARİFET, SALTUK, SALİH, SARDUNYA, SARMAŞIK, SEVİM, SÜVARİ ÇIKMAZI, TOYGAR, UHUD ÇIKMAZI, VALİDE, YAVUZ SELİM, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, ZORLU, ÇARŞIKAPI, ÇAYIRKAPI, ÇINARCIK, İNCİ sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325979)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah AKŞİT, ATALAY, EYÜP SULTAN, FERHAN, KOCA YUSUF, MANİDAR, MEFTUN, YEŞİL YALI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324747)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, ALTAN, ANIL, AYÇA, BOYABAT, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİNTİ, FİDAN, GÜLDEFNE, HUDUT, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, MARMARA, MELTEM, NEZİR, VURAL, ŞAHENDE, ŞİMŞİR sk / MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ARİF, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, HUDUT, IŞIL, KIVILCIM, KÖRFEZ, KÖZ, MÜJDE, SÜMBÜL 1, ÇİLEK, ŞENGÜL sk / İZZET PAŞA mah HUDUT, MANDIRA, VEFA POYRAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325864)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah CANSU, G-100, G-212, G-576, G-577 sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324947)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, ALTAN, ANIL, AYÇA, BOYABAT, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİNTİ, FİDAN, GÜLDEFNE, HUDUT, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, MARMARA, MELTEM, NEZİR, VURAL, ŞAHENDE, ŞİMŞİR sk / MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ARİF, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, HUDUT, IŞIL, KIVILCIM, KÖRFEZ, KÖZ, MÜJDE, SÜMBÜL 1, ÇİLEK, ŞENGÜL sk / İZZET PAŞA mah HUDUT, MANDIRA, VEFA POYRAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324866)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326153)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SIRASELVİLER sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah AĞAYI SEBİL, BALTACI ÇIKMAZI, BİLLURCU, BİLLURCU ÇIKMAZI, HOCAZADE, LAPACI ÇIKMAZI, MAÇ, MAÇ ÇIKMAZI, MÜCADELE ÇIKMAZI, ÇUKURLU ÇEŞME sk / KULOĞLU mah SIRASELVİLER, TURNACI BAŞI sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324932)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce ŞENLİKKÖY mah AKASYA, BUKET, CEVİZLİ, EKŞİ NAR, FLORYA, HÜRRİYET, ÇEVRE sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326338)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326368)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU sk 14:15-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326382)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 55., 55/2., 56., 65/2., 65/3., 65/A, 65/D, BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 27/9., 56., 65/3., 65/4., 67. sk / YEŞİLTEPE mah 264., 268., 55., 55/4., 56., 56/1., 56/2., 56/2A, 56/3., 56/A, 56/B, 57., 57/11., 57/12., 57/13., 57/14., 57/20., 57/21., 57/4., 57/6., 57/7., 74/3., AHMET KAMBUR, BEKİR SUBAŞI, ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk 15:45-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326383)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, BAŞARI, LİMON ÇİÇEĞİ, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE, YAVUKLULAR, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk / OSMANİYE mah AYDIN YUVA, OLGUNLAR sk / ZUHURATBABA mah AKATLAR, DR. TEVFİK SAĞLAM, HAKSEVER, TATLINAR, İNCİRLİ sk / ŞENLİKKÖY mah YEŞİLYURT ÇIKMAZI sk 12:30-14:15 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326403)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah FİLDAMI, SIĞIRTMAÇ, TEZ, ÇOBAN ÇEŞME, ÇÖREKOTU sk / 15:15-16:15 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326404)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah FLORYA, YAN sk / ŞENLİKKÖY mah ALTAY, DERYA, FLORYA, MEKTEP sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326405)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, NİSBETİYE sk 10:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324775)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SIRASELVİLER sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah ABDULLAH, KÜÇÜK PARMAK KAPI, MEŞELİK, TAKSİM KUYU, ÇUKURLU ÇEŞME, İPEK, İSTİKLAL sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324919)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKYOL, ALÇAKDAM YOKUŞU, BAŞKURT, KAZANCI YOKUŞU, MEBUSAN YOKUŞU, PÜRTELAŞ, SAĞIROĞLU, SOMUNCU sk / GÜMÜŞSUYU mah AĞA ÇIRAĞI, BOL AHENK, HARİCİYE KONAĞI, KAZANCI YOKUŞU, KUTLU, MEBUSAN YOKUŞU, MERDİVEN ÇIKMAZI, SAĞIROĞLU, SELİME HATUN CAMİİ, TİMSAH, UFAK, ÜLKER sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah ALÇAKDAM YOKUŞU, HARDAL, MEBUSAN YOKUŞU, TAŞ MERDİVEN, TAŞ MERDİVEN ARALIĞI sk / ÖMER AVNİ mah FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI, MECLİS-İ MEBUSAN, SELİME HATUN CAMİİ sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324918)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, AYDEDE, LAMARTİN, TARLABAŞI, TOPÇU, ŞEHİT MUHTAR BEY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324911)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah KAKTÜS, KAÇAR, MELODİ, TEPECİK YOLU sk / ETİLER mah CENGİZ TOPEL, DERİNCE, EDİNCİK, SARIOBA, TAŞLIÇAY, TEPECİK YOLU, TUNCA, YANARSU, İNCESU sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326452)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, ERİŞ, GARİPLER, KARADAĞ, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, TAŞLIK, TEPELER, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, ÇİFTLİK, İMAM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325014)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah PALMİYE, UĞUR MUMCU sk 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325234)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DOKTOR SADIK AHMET, VARNALI sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325043)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 2.IHLAMUR, DAMLA, GENÇLİK, GİRNE, HACI HÜSEYİN, KUŞBURNU, MANZARA, OKUTAN, PINAR CAMİİ, SANCAK, YILDIZTEPE, ZÜMRE, ÇAY, ÇOTANAK, İLKNUR sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326100)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah AHU, ATATÜRK, KADER, SERAP, YASEMİN sk 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326101)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ALTAY, MEHMET AKİF sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 775., 779., 780., 783., 784., 788/1., VALİDESUYU sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326099)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah KAKTÜS, KAÇAR, MELODİ, TEPECİK YOLU sk / ETİLER mah TEPECİK YOLU, TUNCA, İNCESU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326444)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL sk 13:00-13:45 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326369)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL sk 13:45-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326370)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, GENERAL KANİ ELİTEZ, HATBOYU ÇIKIŞI, KARAKOL, PAZAR, REYHAN, TEYYARECİ FETHİ, TEYYARECİ SADIK, YANIK SES, YENİ FIRIN, 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326385)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, ASLI, DERYA, DÜNDAR, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİLİZ, GÜL, IHLAMUR, KIŞLA, MİNE, OYA, REŞİTPAŞA, SALKIM, SEREZLİ, TAVLA, TUNAY, ÜNER sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326051)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326111)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DAMLA, DEFİNE, DEMİRBAŞ, DENİZATI, DEVİR, DEĞİRMEN, DOLUNAY, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, HALİL RAHMAN, SÖNMEZAY, ULUBAŞ, YILDIRIM, YUNUS EMRE sk 12:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326693)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ADİL, ASİL, AĞAÇLI, BALABAN, BAYKARA, DENİZCİ, HALİL GÜLTEKİN, HUZUR, IŞIK, KANATLI, KEŞİF, KUTSAL, LALE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, OKTAY, SEBLA, TALİP, TEZCAN, YASAL, ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326102)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ARMA,BIÇKI,KARANFİLLİ ÇAVUŞ,ONBAŞI,SELAMAĞASI,TOPKAPI KARAKOLU,İSKENDERAĞA CAMİİ sk / MOLLA GÜRANİ mah SİGORTACI sk / TOPKAPI mah AYDIN,BÂYEZİDAĞA FIRINI,BÂYEZİDAĞA MEKTEBİ,BÂYEZİDAĞA YAĞHANE,EMİN MOLLA,HALLAÇ HASAN,HALLAÇ HASAN ARALIĞI,HOŞGÖRÜ,KALAYCI ALİ,KARATAY,KAYNATA,KUYULU ÇIKMAZI,MUHALLEBİCİ HASAN,PAŞA MEYDANI,PAŞA ODALARI,RÜZGAR,SULUKULE,TOPKAPI,TOPKAPI BOSTANI,TURGUT ÖZAL MİLLET,UN DEĞİRMENİ,İZMİRLİ NİYAZİ,İZMİRLİ NİYAZİ ÇIKMAZI sk / ŞEHREMİNİ mah ARMA,AYIK FIRIN,BÜYÜK SARAY MEYDANI,EREĞLİ CAMİİ,GÜNAYDIN,KARANFİLLİ ÇAVUŞ,KÜÇÜK SARAY MEYDANI,TURGUT ÖZAL MİLLET,YUNUS EMRE,İSKENDER BOSTANI,İSKENDERAĞA CAMİİ sk 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321495)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ARMA,BAŞBAKKAL,BAŞBAKKAL MEYDANI,BIÇKI,DUTLU BAKKAL,DİNGİL,GÜMÜŞ ÇAYIRI,HASIRCI MELEK,KALBURCU MEHMET,KALBURCU MEHMET CAMİİ,KALBURCU MEHMET ÇEŞMESİ,KALEDİBİ,KATİP MURAT CAMİİ,KATİP MURAT CAMİİ ARALIĞI,KEMİKLİ BURUN,KÜÇÜK SARAY MEYDANI,LALEZADE,MELEK HATUN CAMİİ,MİMAR ACEM CAMİİ,ONBAŞI,SELAMAĞASI,SEZAİ HASAN,TURGUT ÖZAL MİLLET,VAK'A-NÜVİS,ZAĞARCIBAŞI,ÇINGIRAK sk / ŞEHREMİNİ mah ARMA,KÜÇÜK SARAY MEYDANI sk 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321502)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah TAŞOCAĞI YOLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326889)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, EMRE, ERENLER, FATİH, GÜRANİ, KEREM, NURETTİN KAYA, TAŞKIN, YUNUS 1, YUVAM, ZAMBAK sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ARDA, BÜLBÜL 2, ELMALI, ERGENE, ERGENEKON, FATİH, FİDAN, KÖPRÜLÜ, MANAVGAT, MERİÇ 1, NAMIK KEMAL 1, ORMAN, SERİK, SOKULLU 1, TUNA 1, ÇORUH sk 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325010)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah TERAKKİ CD, TEYYARECİ NURETTİN, YENİ CADDE, YEŞİL ADALI, ÖMÜR, ŞANLI ASKER, ŞEKER sk. 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325677)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.