Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 28 Ağustos 2019 Çarşamba

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 28 Ağustos 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 28 Ağustos 2019 Çarşamba tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 28 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- AKSARAY Mh., KULEBOYU Sk., NAMIK KEMAL Cd., YENİKAPI KUMSALI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26404-2363 TM)

- AYVANSARAY Mh., AVCI MASLAĞI Sk., AVCI ODALARI ÇIKMAZI Sk., AVCIBAŞI Sk., BEŞİRGAZİ Sk., EĞRİKAPI Cd., EĞRİKAPI FIRINI Sk., EĞRİKAPI MASLAĞI Sk., HOCA ÇAKIR 2. ÇIKMAZI Sk., HOCA ÇAKIR Cd., KANDİLLİ TÜRBE ÇIKMAZI Sk., KANDİLLİ TÜRBE Sk., KANİ EFENDİ Sk., KARAGÖZCÜ ÇIKMAZI Sk., KARAGÖZCÜ Sk., KIRK ODALAR ÇIKMAZI Sk., KAZMACI Sk., MERDİVENLİ KAHVE Sk., MUMHANE Cd., PAŞA HAMAMI Cd., SAKALAR ÇIKMAZI Sk., SAKALAR YOKUŞU Sk., TANDIR Sk., ULUBATLI HASAN Sk., YATAĞAN HAMAMI Sk., YATAĞAN Sk., ÇAKIRAĞA YOKUŞU Sk., ŞİŞHANE Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26406-2776 TM)

- YENİMAHALLE Mh., 10 TEMMUZ Cd., AKSU Cd., İSTANBUL Cd., TEYYARECİ SADIK Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26749-1348)

- ŞENLİKKÖY Mh., YEŞİLKÖY Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26750-1840)

- MURATPAŞA Mh., CEMİYET Cd., CAMİ Sk., ÇEŞME Sk., AKYOL Sk., BAĞ Sk., SİPAHİ Sk., SOFULAR Cd., İPEK Sk., KARAKOL Sk., ÖZ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26843-8072)

- MURATPAŞA Mh., GÜNDÜZ Sk., HAYIR Sk., GÜLAY Sk., YEŞİL ÇİMEN Sk., AYANCIK Sk., BAYIR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26848-8036)

- MERKEZ Mh., OSMANPAŞA Cd., KORU Sk., GAMZE Sk., LİSE Sk., NURTEPE Mh., ALİBEY Cd., ÇAPRAZ Sk., ÇAM Sk., AYLİN Sk., ZAMAN Sk., DRAM Sk., BİRGÜL Sk., NASİP Sk., PAMUKKALE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26880-9663 T.M.)

- MURATPAŞA Mh., CEMİYET Cd., CUMHURİYET Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26842-8096)

- KOCATEPE Mh., PINAR Sk., KARTALTEPE Mh., SÜMBÜL Sk., OKUL Cd., KANARYA Cd., ŞENER Sk., 50. YIL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26845-8221)

- SEYRANTEPE Mh., HÜDA Sk., ZÜHRE Sk., KAĞITHANE BARBAROS Cd., CİHAD Sk., BUĞDAY Sk., ÇAVDAR Sk., YILMAZ Sk., YEŞİLCE Mh., DÜZENLİ Sk., KAĞITHANE BARBAROS Cd., DEVİR Sk., ŞEBNEM Sk., DONANMA Sk., YILDIRIM Sk., ULUBAŞ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26879-9153 T.M.)

- MERKEZ Mh., EMEL Sk., ÇINAR Sk., CEYLAN Sk., GAMZE Sk., PINARALTI Sk., ECE Sk., ZARİF Sk., OSMANPAŞA Cd., GÖNÜL Sk., KARAMEŞE Sk., KEMERBURGAZ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26881-9321 T.M.)

- MERKEZ Mh., EMEL Sk., ÇINAR Sk., CEYLAN Sk., GAMZE Sk., PINARALTI Sk., ECE Sk., ZARİF Sk., OSMANPAŞA Cd., GÖNÜL Sk., KARAMEŞE Sk., KEMERBURGAZ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26885-9321 T.M.)

- EVREN Mh., FIRAT Sk., GÜLBAHAR Cd., NİL Sk., BEKÇİ Sk., ÇAM Sk., 11. Sk., 11/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26914-31410-31435-31477-99368-31410-31621)

- EVREN Mh., GÜLBAHAR Cd., BAHAR Cd., 11. Sk., 11/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26915-31410-31435-31477-99368-31410-31621)

- EVREN Mh., BEKÇİ Sk., TEKİN Sk., GÜLBAHAR Cd., NİL Sk., KESKİN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26912-31621)

- MAVİGÖL Mh., EYÜP SULTAN Cd., HÜKÜMDAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:40-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26934-29021)

- ATAKENT Mh., 221. Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26948-12696)

- PINAR Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26957-4159)

- ATAKENT Mh., 221. Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26949-12695)

- FERAHEVLER Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26958-4247)

- KUMKÖY Mh., DEMİRCİ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26970-4300-4398-4308-4333-4493-4345-4525-4394-4476-4392-4380-4327-4479-4306-4524)

- UĞUR MUMCU Mh., 2273. Sk., 2274. Sk., 2275. Sk., 2277. Sk., 2336. Sk., N Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26980-28424 tm)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1058. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26982-28452 TM)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1279. Sk., 1279/1. Sk., 1285. Sk., 1428/2. Sk., 1429/1. Sk., 1429. Sk., 1429/2. Sk., 1429/3. Sk., 1429/4. Sk., 1429/6. Sk., 1429/5. Sk., 1430. Sk., 1430/1. Sk., 1431. Sk., 1431/1. Sk., 1432. Sk., 1433. Sk., 1434. Sk., 1435. Sk., 1436. Sk., 1437. Sk., 1469. Sk., 1470. Sk., 1471. Sk., 1472. Sk., 1473. Sk., 1475. Sk., 1476. Sk., 1476/1. Sk., 1479. Sk., 1480. Sk., 1481. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26990-28850 tm)

- CUMHURİYET Mh., AKŞEMSETTİN Sk., BOSNA Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26992-28247 TM)

- KARADENİZ Mh., 1105. Sk., 1115. Sk., 1116. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1118/1. Sk., 1122. Sk., 1123. Sk., 1124. Sk., 1124/1. Sk., 1124/2. Sk., 1125. Sk., 1126. Sk., 1127. Sk., 1129. Sk., 1156. Sk., 1157. Sk., 1158. Sk., KÖROĞLU Cd., GENERAL ALDOĞAN Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-12:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26993-28072 tm)

- FATİH Mh., YALI Cd., 27 MAYIS Cd., 805. ÇIKMAZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26994-11640)

- ŞEMSİPAŞA Mh., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 30. Sk., 48. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 54. Sk., 55. Sk., SOKULLU MEHMETPAŞA Cd., KÜÇÜKKÖY Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 13:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26996-28824 TM)

- HASTANE Mh., COŞKU Sk., NUSRET ARMAN Sk., AKDEMİR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26999-20702,20536)

- DEREAĞZI Mh., KIRDAR Sk., ÖZEL Sk., GÜVEN Sk., SESSİZ Sk., DİLEK Sk., ZEYBEK Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27004-22323)

- ORUÇREİS Mh., 563. Sk., 564. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27008-18323-18212)

- MİMAROBA Mh., BİLLUR Cd., MUSTAFA KEMAL Bul., BELEN Sk., FİRUZAN Sk., GAYRET ÇIKMAZI Sk., UĞUR MUMCU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27009-24221 24396 24397)

- ÇINAR Mh., 6/8. Sk., 6/9. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26988-18557)

- DEREAĞZI Mh., GÖLYAKA Cd., YAVUZ Sk., YİĞİT Sk., SİMGE Sk., ÖZGE Sk., KENT Sk., FAZLI Sk., AŞIK VEYSEL Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27010-22320)

- BEYCİLER Mh., VİRAN Sk., BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., ŞÜKRÜ Sk., MEHVEŞ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27011-26318 STM-26519 STM-26515 STM-25707 STM-26210 STM-25380 STM-25563 STM-25449 STM)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., UZAY Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27015-27460 27242)

- DEREAĞZI Mh., HASAN TAHSİN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27023-22326)

- ADNAN KAHVECİ Mh., MUTLU Sk., NİSAN Sk., TAŞLI Sk., OZAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27024-22318)

- BAHÇELİEVLER Mh., MEHMET AKİF Cd., ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27030-75)

- SANAYİ Mh., ATATÜRK Cd., SAMİ PAŞA Sk., SELVİ Sk., AYDIN Cd., VEHBİBEY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27031-837)

- DEREAĞZI Mh., ULUBATLI HASAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27032-22504)

- DEREAĞZI Mh., GÜVERCİN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27020-20928)

- İSLAMBEY Mh., GAFFAR Sk., HÜKÜMET Sk., KARAGÜL Sk., KÜHEYLAN Sk., REDİF Sk., ERSAN Sk., NEZİH Sk., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., BAŞÖZ Sk., BİRTAN Sk., DÜLDÜL Sk., İNCE Sk., NİŞAN Sk., SEMİH Sk., FİLİKA Sk., CİHANER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27046-28260-28261-28149)

- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27047-28637)

- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:50-13:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27048-29334)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27049-29257)

- YEŞİLKENT Mh., G-204 Sk., G-34 Sk., G-40 Sk., G-47 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27055-21328 DEPAR 1)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.