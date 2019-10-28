Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 28 Ekim 2019 Pazartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 28 Ekim 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 28 Ekim 2019 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 28 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- MAHMUTBEY Mh., PEYAMİ SAFA Cd., HACI BOSTAN Cd., BATUHAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29375-31646)

- MAHMUTBEY Mh., PEYAMİ SAFA Cd., HACI BOSTAN Cd., BATUHAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29413-31646)

- NAMIK KEMAL Mh., KOCAYUSUF Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29582-18028)

- ÇAYIRDERE Mh., ELVAN Sk., AYÇA ÇIKMAZI Sk., MALİYE ÇIKMAZI Sk., ŞENER Sk., DETAY Sk., MİSAFİRPERVER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29609-25825)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., İMRAHOR Cd., CENGİZ TOPEL Cd., DEFNE Sk., GÜNEŞ Sk., SABIR Sk., SİLAHTAR Cd., GÜLAÇAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29635-9613 T.M.)

- TALATPAŞA Mh., YAŞAYANLAR Sk., ERTAN Sk., HİCRET Sk., YAVUZTÜRK Sk., GÜLDİKEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29638-9398 T.M.)

- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29679-9425 T.M.)

- AYVANSARAY Mh., AYNALI DÜKKAN ÇIKMAZI Sk., AYNALI DÜKKAN Sk., GEVGİLİ Sk., HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI Sk., KARANLIKKAPI Sk., KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ Sk., ÇİLİNGİR Sk., BALAT Mh., BEKRİ MUSTAFA Sk., BURÇAK Sk., HACI İBRAHİM ÇIKMAZI Sk., HIZIR ÇAVUŞ FIRINI Sk., HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI Sk., HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ Sk., KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU Sk., KALPAKÇI ÇEŞMESİ Sk., RIFAT EFENDİ Sk., ÇORBACI ÇEŞMESİ Sk., ÇİLİNGİR Sk., ÇİÇEKLİ BOSTAN Sk., DERVİŞ ALİ Mh., DRAMAN Cd., DRAMAN CAMİİ Sk., DRAMAN ÇEŞMESİ Sk., DRAMAN ÇUKURU Sk., HACI İBRAHİM Sk., KALPAKÇI ÇEŞMESİ Sk., KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU Sk., KARAPAPAK Sk., TAMBURACI Sk., TATLI MEMBA Sk., YAZICI CAMİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29682-2117 TM)

- SÜLEYMANİYE Mh., UZUNÇARŞI Cd., TAHTAKALE Mh., TAHTAKALE Cd., TAHTAKALE KARAKOLU Sk., TOMRUK ÇIKMAZI Sk., TOMRUK Sk., UZUNÇARŞI Cd., YAVAŞÇA ŞAHİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29683-2796 TM)

- YAVUZ SULTAN SELİM Mh., AŞIKPAŞA Sk., DİNİBÜTÜN Sk., HALİÇ Cd., HELVACI AHMET Sk., KADI ÇEŞMESİ Sk., KARA SARIKLI Sk., KARADENİZ Cd., KOPÇA Sk., MÜFTÜ HAMAMI Sk., MİMAR ÇEŞMESİ Sk., TİFTİK Sk., ŞEHLA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29684-2097 TM)

- SARIGÖL Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29719-28364 TM)

- ÇAĞLAYAN Mh., TAŞOCAĞI Cd., ÇEŞMİNAZ Sk., NİLAY Sk., TAŞLIK Sk., YAY Sk., HÜRRİYET Mh., YÜZAKI Sk., SEVİM Sk., SEVİN Sk., PARK Cd., GÖLBAŞI Sk., TAŞOCAĞI Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29731-9119 T.M.)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., KARDELEN Sk., ŞEHİT SELİM AYAYDIN Cd., KÖYCEĞİZ Sk., ATATÜRK Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29736-31119)

- AŞIK VEYSEL Mh., MERİÇ Sk., CEMALPAŞA Cd., ENVERPAŞA Cd., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., MENEKŞE Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29738-20010 27339 20512 20530 20011 20012 )

- ZAFER Mh., BAHARİSTAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29695-31094)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29748-4470-4223)

- 50. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29718-28853 tm)

- ŞİRİNEVLER Mh., FETİH 5. Sk., UFUK Sk., OKTAY 1 Sk., MAHMUTBEY 5. Sk., MAHMUTBEY 4. Sk., MAHMUTBEY 3. Sk., MAHMUTBEY 2. Sk., KANSU Sk., YİĞİT 1 Sk., YÜCE Sk., FETİH 3. Sk., FETİH 4. Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29724-022 )

- AŞIK VEYSEL Mh., TALATPAŞA Cd., HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29737-20022 22211)

- ADNAN MENDERES Mh., FATİH Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29778-29277-28585-28786)

- ŞİRİNTEPE Mh., ALKAN Sk., GÜMÜŞHANE Cd., ALEMDAR Sk., ANIT Sk., AKŞEN Sk., AKAN YILDIZ Sk., AÇELYA Sk., AKAN YILDIZ ÇIKMAZI Sk., ARİF Sk., AYKUT Sk., ASUMAN Sk., AŞİYAN Sk., AYDINLIK Sk., İTİBAR Sk., AYÇİÇEĞİ Sk., PLEVNE Sk., CENGİZHAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29729-9012 T.M.)

- BALABAN Mh., MİMAR HAYRETTİN Cd., SANCAKTEPE Mh., KIRMIZIGÜL Cd., ABDULLAH AKBULUT Cd., HÜSNÜ ALBAYRAK Sk., HÜSEYİN GÜVENİR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29799-25451-25452-25083)

- ATATÜRK Mh., ŞÖHRET Sk., ZEYNEP Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29779-29024-29664-)

- BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., İSTANBUL Cd., DEMOKRASİ Cd., GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., TURALLAR Sk., ŞÜKRÜ Sk., SARIÇAM Sk., BÜYÜKÇAVUŞLU Cd., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., YOLAÇAR Sk., HANCIOĞLU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29780-25086-26535-25775-25987-25707-26210-25380-25563-25449-25730-26224-26225-26235)

- BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., TİRYOL Sk., İMAM Sk., USTA Sk., DÜZENLİ Sk., GARİPLER Sk., OKUTMAN Sk., YARYOL Sk., TAŞLIK Sk., ÇİFTLİK Sk., AKİF ÇEŞME Sk., ERİŞ Sk., VATANPERVER Sk., KARAÇAM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29806-25016-25457-26147-26206-26267-26090)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29807-29400)

- HİCRET Mh., ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29813-29348)

- SANAYİ Mh., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS Cd., SANCAK Sk., SANCAKLI Cd., TEKİN Sk., ÖZCAN Sk., KURŞUNLU Sk., FERAH Sk., MİNE Sk., ÖZDEN Sk., SAMSUN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29816-516)

- KEMALPAŞA Mh., 1.TURNA Sk., 3.CAN Sk., 4.DENİZ Sk., GÜLLÜ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29818-11265 )

- SANAYİ Mh., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS Cd., SANCAK Sk., SAADET Sk., TEKİN Sk., ÖZDEN Sk., ÖZCAN Sk., MİNE Sk., KURŞUNLU Sk., FERAH Sk., ÇAVUŞOĞLU Sk., SAKİN Sk., KALE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29819-416)

- HİCRET Mh., MAVİGÖL Mh., BOLLUCA Mh., İMRAHOR Mh., ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29822-29536-29021-29646-29645-29537-28556-29338-29529-29787-29538-29102-28794-29958-28484-29466-29796-29379-41378-29528-29457-29849-29353-29643-29535-41339-29404-28802-29377-29664-29207-28749-28743-29354-29348)

- SEYİTNİZAM Mh., AMBARLAR Cd., BALIKLI ÇIRPICI YOLU Sk., G/19 Sk., G/20 Sk., G/22 Sk., G/23 Sk., G/24 Sk., G/25 Sk., G/26 Sk., G/27 Sk., G/28 Sk., G/32 Sk., G/33 Sk., G/34 Sk., G/7 Sk., HALİL DİNÇER Sk., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29844-1668)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., SEYİTNİZAM Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29847-1817)

- HİSARBEYLİ Mh., CELEPKÖY Mh., ÖRENCİK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29840-23752 23099 23102 23603 23665 23101 23562 23408 23414 23748 23286 23651 23642 23291 23095 23194)

- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29862-29104-29020-29480-28225-29538-41534)

- MURAT ÇESME Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29865-24013 24104 24346 24019 24529 24338 24170 24012 24017 24110 24081 24145 24319)

- ANADOLU Mh., FEHİM Sk., FAZLI Sk., YURDAGÜL Sk., SALKIM SÖĞÜT Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29872-28782-28751-)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.