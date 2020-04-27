Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 28 Nisan 2020 Salı

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 28 Nisan 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 28 Nisan 2020 Salı tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 28 NİSAN 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / HARAÇÇI mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MEHMET AKİF ERSOY mah sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk / NENEHATUN mah sk / TAŞOLUK mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / İSLAMBEY mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah sk / FEVZİ ÇAKMAK mah sk / KARADENİZ mah sk / MEVLANA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah sk 05:00-06:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2450032)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah NEZAKET, SIRTKÖY sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2446715)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2644., 2645., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., 2655., KÜÇÜK HALKALI, ORDU, PEYAMİ SAFA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448204)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 20., 7., 8., 9. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449942)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah IRMAK, MUSTAFA KEMALPAŞA sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448719)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah HÜR, KORKUT, ÇAMLI, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÜÇEVLER sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ATATÜRK, BABİL, BADEMLİ, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BAKIR, BÜNYAN, BİNGÖL, EMİR SULTAN, MESUT 1, SARDUNYA 1, SARMAŞIK 1, SİTE 3 sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2447602)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ / BASINKÖY mah ELİF, EMRE, GÜLÇİÇEĞİ, ÖZER, ŞEBNEM sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448292)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce/ YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah AKATLAR, DR. TEVFİK SAĞLAM, HÜDAVERDİ, HÜDAVERDİ ÇARŞISI, KARABAL, SARSILMAZ, YAVUZEVLER MEKTEP, ÖZKUL sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449929)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FENERTEPE KIŞLASI ŞANTİYE ASFALT FABRİKASI 03:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2450011)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKKUŞ, AKLEYLEK, AKÇAM, ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, BÜLBÜL, CENK KORAY, DALGIÇKUŞU, EBABİL, GÜVERCİN, KEMAL SUNAL, MARMARA, PAPAĞAN ÇIKMAZI, PIRILTI, SIĞIRCIK, SU ÇIKMAZI, SÜZER, TOPRAK ÇIKMAZI, ÇAKIL ÇIKMAZI, ÜVEYİK, İBİBİK ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İSKETE ÇIKMAZI, İSPİNOZ ÇIKMAZI sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah NEZİH BARUT, YONCA, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2447697)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 198., 67. sk 00:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449034)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk 00:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449025)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah ÖMER HAYYAM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449094)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AKDAMAR, ALEV 1, ARZU 1, ARİF, ASOS, AYDINLAR, AĞAÇKAKAN, BAYRAM 1, BAŞAK ÇIKMAZI, BENLİ, BURCU 1, BÜLBÜL 4, BİLLUR 2, D-100 KARAYOLU, DEKOR, DERYA 2, DOĞAN 2, DUYGU, DİLEK 1, FERMAN, FLORYA, FİLİZ 1, GÖNÜL, GÖNÜLLÜ, GÜVEN 1, KANARYA 1, KAYINAĞACI, KÖPRÜ 1, LALAPAŞA, LEYLA, LİDER, MADEN, MECNUN, NAZLI 2, NEKTAR, NİLÜFER 2, PATARA, SAĞLIK 3, SEDEF 1, SEHER 2, TAMAY, TARLAKUŞU, TOLGA 1, UYGUR, YUNUS EMRE 3, ZAFER 1, ÇAMLIK 1, ÖZLEM 2, İSTANBUL sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2446727)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah KEMER sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448799)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FİNCANCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / TAYA HATUN mah BEKİRDEDE ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA HAMAMI, SANDALYECİLER, TARAKÇILAR, TARAKÇILAR ÇIKMAZI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÇARKÇILAR sk 14:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2443845)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ALTIN, AYDINLAR, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIRÇEŞME, KÜÇÜKKÖY, MEŞELİ, NARLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SAPAN, TOROS, ÇİMENZAR, ŞELALE sk 16:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448154)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, MEHMET AKİF ERSOY, SEDİR, YÜKSEL sk 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448722)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah KAĞITHANE BARBAROS sk / YAHYA KEMAL mah SUCU sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, AYTEKİN, DEMİRBAŞ, DEMİRBAŞ ÇIKMAZI, DONANMA, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ, ÇELİK, ŞEBNEM sk 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448800)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ARİFE, CABİR, FURKAN, GİRNE sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448801)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah DOĞAN, ECRİN sk , ÇALIŞKAN SOKAK 17:30-19:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449766)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ZEYNEBİYE sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2450012)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah FATİH, TUNA sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2450008)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY AÇELYA, ARIKÖY CEVİZ, ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY DİŞBUDAK, ARIKÖY GÜLİBRİŞİM, ARIKÖY KASIMPATI, ARIKÖY KÖKNAR, ARIKÖY LAVANTA, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY PALMİYE, ARIKÖY SARDUNYA, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY ÇINAR, ARIKÖY İĞDE, AYAZAĞA, FETHİ SEKİN, KÖKNAR, MAÇKA, TAŞKIŞLA, TURAN, ÇİTLENBİK sk 05:00-08:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449050)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY ERGUVAN, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY SUSAM, ARIKÖY YASEMİN, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, TAŞKIŞLA sk 05:00-08:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449052)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ALPARSLAN, BADEM, BAHAR, CEYLAN, FEZA, FIRAT, GAZEL, GELİNCİK, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, MANOLYA, MENEKŞE, NERGİS, ÇAĞLA, ÇELEBİ, ŞEN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1351. sk 16:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448163)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GALİP ESMER, GELİNCİKLER, HANIMELLER, KARANFİLLER, LALEZAR, MANOLYALAR, ORKİDELER, TAŞ, TÜREL, VEFA POYRAZ, ZAKKUM, ÇELİK, ÇİM sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2700., 2701., 2702., 2704., 2710., 2711., 2712., 2714., 2714/1., 2714/2., 2715., 2716., 2716/1., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721/1., 2721/3., 2722., 2722/1., 2722/2., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI, SELÇUKLU, Z-1 sk 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2450007)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 75/1., AHMET YESEVİ, CAMİ sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449930)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 288., 75/2., 75/3., ŞEHİT MEHMET USLU sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449933)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.