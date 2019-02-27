Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 28 Şubat 2019 Perşembe

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 28 Şubat 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 28 Şubat 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 28 ŞUBAT 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İNCİRTEPE Mh., OKURLAR Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında YEŞİLKENT Mh., G-22 Sk., G-21 Sk., G-23 Sk., G-24 Sk., GALATA Sk., MANDIRA1 Cd., G-221 Sk., G-222 Sk., G-223 Sk., G-224 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21092-22356 27855 21177)



- PINAR Mh., 1234. Sk., 1237. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21272-22605)



- YAYLA Mh., CİN DERESİ Sk., ÖZDEN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21485-3735)



- ZAFER Mh., ADİLE NAŞİT Bul., HARAMİDERE YOLU Cd., EKİN Cd., E-5 TEM Bul., 174. Sk., 148. Sk., 150. Sk., TONGUÇ BABA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21487-22241 22271 20520 20794 27099 22814 22224 27422 22637 22744 20640 22762 22203 20632 22747 22352 22353 27828 27829 22351 22350 22354 )



- ZİYA GÖKALP Mh., 2740. Sk., G-1011 Sk., HÜRRİYET Bul., ABDULLAH PAŞA Cd., TOSUN PAŞA Cd., İKBAL Sk., İLKAY Sk., ÇİLEK Sk., BONCUK Sk., SEREN Sk., DEVA Sk., BAŞKENT Sk., G-1009 Sk., G-1008 Sk., 2745. Sk., AKÇA Sk., GÖKÇE Sk., DAĞARCIK Sk., MEHMETÇİK Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21492-11355)



- BAŞAKŞEHİR Mh., CİHANGİR Sk., BALKAN Sk., HÜRRİYET Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21373-11579)



- ESENTEPE Mh., 2398. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21353-28296 TM)



- BAŞAK Mh., YEŞİL VADİ Cd., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21375-12318)



- AKÇABURGAZ Mh., 1591. Sk., 1592. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21387-21974)



- BAŞAK Mh., ALİ SOYLU Cd., MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ Cd., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21374-12218)



- BAŞAK Mh., MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ Cd., MEKTEP Sk., ALİ SOYLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21376-12219)



- FERAHEVLER Mh., TARABYA BAYIRI Cd., YUMAK Sk., ÇİTLEMBİK ÇIKMAZI Sk., ÖNCELER Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21414-4279)



- BASINKÖY Mh., ATAYURT Cd., GÜLÇİÇEĞİ Sk., GÜLİSTAN Sk., HAT ÜSTÜ Sk., İSMAİL CEM Sk., LEYLAK Sk., ÖZER Sk., SÖZER Sk., VALİ KONAĞI Cd., TEPE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21428-1428)



- MERKEZ Mh., 2/5. Sk., BAĞCILAR Cd., 1. Sk., 1/1. Sk., 1/4. Sk., 21/A Sk., 22/1A Sk., 22/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21470-18542)



- KARLIBAYIR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21390-29254)



- KOCASİNAN MERKEZ Mh., AHLAT Sk., ÇAĞ Sk., ÇİÇEK Sk., ARDIÇ Sk., KARANFİL 2 Sk., PELİT Sk., MİMAR SİNAN Cd., ORDU Cd., MAHMUTBEY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21432-401)



- KARTALTEPE Mh., YALÇIN Sk., YENİ Cd.DE Cd., KOŞUYOLU Cd., BİTİŞİK BAĞLAR Sk., BUHAR Sk., GÜLAY Sk., BİTİŞİK BAĞLAR ORTA Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21430-1176)



- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21475-12777,12787,12776,12775,12759,12715,12758,12716,12717,12718,12793,12675,12766,12792,12756,12757,12791,12722,99361,12786)



- KANARYA Mh., FLAMAN Cd., PİLİÇ Sk., KETEN KUŞU Sk., KATAR KUŞU Sk., BOZDOĞAN Cd., ÇAYKUŞU Sk., HUZUR Cd., NEHİR Sk., AKBABA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21478-11635)



- BAHÇELİEVLER Mh., ELVAN Sk., LATİF DİNÇBAŞ Sk., ŞİMŞEK 1 Sk., ORHAN TUĞSAVUL Sk., EFE Sk., ALPAY Cd., ZEKİ KARSAN Sk., FERİT SELİMPAŞA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21433-524)



- BAĞLARBAŞI Mh., BAĞLARBAŞI Cd., MERKEZ Mh., 3. SELVİ Sk., 6. BAĞLAR Sk., 4. BAĞLAR Sk., BÜYÜK YILDIZ Sk., GONCADAL Sk., HAYDARPAŞA Sk., KÜÇÜKSELVİ Sk., KÜÇÜK YILDIZ Sk., YEŞİLTUNA Sk., YEŞİLTEPE Sk., YEŞİLOVA Sk., TEPE Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21445-28451 tm)



- YUNUS EMRE Mh., 563/3. Sk., 563/4. Sk., 563/2. Sk., 563/1. Sk., 563. Sk., 565. Sk., 565/1. Sk., 565/2. Sk., 571. Sk., 571/1. Sk., 571/2. Sk., 571/3. Sk., 573. Sk., 574. Sk., LÜTFİ AYKAÇ Bul., ADEM YAVUZ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21446-28622 tm)



- NİSBETİYE Mh., AYTAR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21476-3226)



- ORTAKÖY Mh., AMBARLIDERE YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21480-3725)



- ULUS Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., CANAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21481-3445)



- SAZLIBOSNA Mh., KIRIM Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21452-28608)



- ULUS Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., KELAYNAK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21479-3818)



- KAYABAŞI Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21503-28021-29253-28097-29421-29747-29757-29738-28733-29398-28809-28901)



- TURGUT REİS Mh., 410. Sk., 412. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 400. Sk., 404. ÇIKMAZ Sk., 405. Sk., 406. Sk., 413. Sk., 434. Sk., HAVAALANI Mh., GÖKKAYA Sk., GÖKAY Sk., TAŞOCAĞI Cd., ANADOLU Cd., GEZİ Sk., GÜVEN Sk., GÜRSU Sk., GÖKNUR Sk., GÖKSU Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21471-18286)



- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., ZÜLFÜ DEMİRBAĞ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21496-28785)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.