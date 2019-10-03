Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 3 Ekim 2019 Perşembe

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 3 Ekim 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 3 Ekim 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 3 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- GÜMÜŞYAKA Mh., ALGÜR Cd., İZZET Cd., KONURALP Cd., YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU Cd., 2. ABDÜLHAMİD PAŞA Cd., ETHEM Cd., GENÇOSMAN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28070-25793-25784-25785-25786-25194)

- AYAZAĞA Mh., PINAR Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28430-4662-4090)

- CUMHURİYET Mh., DOSTLAR Cd., ANADOLU Cd., SALİH GÜL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28201-25107)

- ZAFER Mh., 140. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28388-22667)

- İNÖNÜ Mh., 30/7B1. Sk., 30/7D2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28235-18703)

- ÜÇEVLER Mh., 910. Sk., 893. Sk., 896. Sk., 897. Sk., 889. Sk., 890. Sk., 901. Sk., URFALILAR Cd., 894. Sk., 895. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28227-20254)

- BALABAN Mh., HALK Cd., KÜBRA Sk., GÜLHATMİ Sk., SOĞANLI Sk., YOL Sk., KARBEYAZ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28313-25451)

- ÜÇEVLER Mh., ÜNVERDİ Cd., URFALILAR Cd., PAZARYOLU Cd., DOĞAN ARASLI Bul., BAHÇE YOLU Cd., 910. Sk., FATİH Mh., BAHÇE YOLU Cd., DOĞAN ARASLI Bul., ONDOKUZ MAYIS Bul., PAZARYOLU Cd., URFALILAR Cd., ÜNVERDİ Cd., ZAFER Mh., 118. Sk., 140. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 136. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28308-20254 20253 20322 22678 20775 21027 27870 22930 22884 22667 27461 22904 20501 21797)

- ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28323-4780-4303-4781-4782-4783-4784-4785)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., 2801. Sk., ASMALI Cd., ALİYA İZZET BEGOVİÇ Cd., G-3006 Cd., DELİKLİKAYA YOLU Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28321-22941 22942 22943 27059 27058 27057 27260 22268 27256 27332 27333 27165 27262 27848)

- YILDIRIM Mh., GÜR Sk., GÜRSEL Sk., BAŞAK Sk., KIR Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., SAKARYA Sk., YAPRAK Sk., KUTLU Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28286-8215)

- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNAY Sk., NADİDE Cd., NADİDE ÇIKMAZI Sk., GÜNEŞ Sk., GÜNDOĞDU Sk., PARK Sk., HALDUN TANER Sk., AKPINAR Sk., ALTAY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28408-522)

- YILDIRIM Mh., BARBAROS Sk., HÜNER Sk., KUTLU Cd., ÇAM Sk., ŞEHİT KAMİL BALKAN Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28287-8217)

- SAKIZAĞACI Mh., CEVİZLİ YALI Sk., HAVLUCULAR Sk., HEYET Sk., ŞİNASİ GÜRÜNLÜ Sk., RÜYA Sk., KÜÇÜK YALI Sk., TAŞHAN Cd., TAYYARE MEYDANI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28331-1264)

- ZUHURATBABA Mh., AYDINLAR Sk., BESTEKAR RAKİM EL KUTLU Sk., BESTEKAR RAUF YEKTA Sk., GENÇLER Cd., ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ Sk., ATAKÖY 3-4-11. KISIM Mh., AK MESCİT Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28332-1863)

- YAKUPLU Mh., DEREBOYU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-00:08 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28429-20914)

- YAKUPLU Mh., FUAR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28436-20370-21989)

- YAKUPLU Mh., FUAR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28438-20368)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28470-28351 tm)

- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNAY Sk., GÜNEŞ Sk., NADİDE Cd., NADİDE ÇIKMAZI Sk., HALDUN TANER Sk., AKPINAR Sk., ALTAY Sk., GÜNDOĞDU Sk., LALEBAHÇE Sk., PARK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28409-514)

- RUMELİ HİSARI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28432-4037)

- YAKUPLU Mh., DEREBOYU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28434-22539-27923)

- MALKOÇOĞLU Mh., 301. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., MAHMUTBEY Cd., NAMIK KEMAL Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28469-28282 tm)

- KAYABAŞI Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28464-28238 tm)

- HARBİYE Mh., MİM KEMAL ÖKE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28479-3344)

- HARBİYE Mh., DARÜLBEDAİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28484-3417)

- AYAZAĞA Mh., CENDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 16:30-20:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28485-9815 T.M.)

- HARBİYE Mh., DARÜLBEDAİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28486-3893)

- YAVUZ SİNAN Mh., ATATÜRK Bul., LEBLEBİCİ Sk., UNKAPANI DEĞİRMENİ Sk., UNKAPANI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28510-2061 TM)

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., AKARCA ÇEŞMESİ Sk., CAMBAZİYE MEKTEBİ Sk., DEĞİRMEN Sk., KEHRİBAR Sk., KİLİSE ALTI Sk., KİLİSE Sk., MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA Sk., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., TURŞUCU MUSA Sk., İNEBEY Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28511-2259 TM)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ÇOBANÇEŞME Mh., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28517-31114-31052-31300-31803-31586-31575-31902-31734-31740-31563-31818-31861-31101-31862-31097-31845-31841-11503-31770-31029-31531-31028)

- HALKALI MERKEZ Mh., DEREBOYU Cd., BASIN EKSPRES Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28518-31255-99389-31848-31786-31783-31792-31136-31712-31526-31161-31399-31416-31466-31155-11955-11942-31755-11940-11041-11992-11776-11978-11230-11811-11380-12069-12070-12068-12071-12068-12725-12665-31956-11807-11491-31958-31924-31957)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., BİLGEHAN Sk., EFELER Cd., GÖKDERE Sk., BULUT Sk., KADİFE Sk., KAMER 1 Sk., OSMANLI Sk., ÖĞRETMENLER Sk., MAHMUTBEY Cd., TİMURLENK Sk., ÇERKEZ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28509-539)

- ORTAKÖY Mh., DUMLUPINAR Cd., İLTER Bul., SABRİ TUNALI Cd., YELDEĞİRMENİ Cd., KÖSEM SULTAN Cd., SARIÇİĞDEM Sk., İBRAHİM YİRİK Sk., KÜRDAN Sk., ŞEHZADE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28521-26365,26523,26314,26449,26199,26076,26301,26468,26002,26166,26332,26271)

- İZZETTİN Mh., KESTANELİK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28522-23007 23206 23192 23210 23477 23260 23081 23435 23170)

- HİCRET Mh., MAVİGÖL Mh., BOLLUCA Mh., İMRAHOR Mh., İSLAMBEY Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28529-28785-29333-29645-29646-29537-28556-29338-29529-29787-29538-29102-28794-29528-29457-29849-29353-29643-29958-28484-29466-29796-29379-41378-29535-41339-29404-29400-29897-28431-29097-28439-29251-28309-28681-29105-29106-28796-28795-28446-29517-29083-40005-29210-29515-29426-29541-41991-29542-29596-29086-41990-29892-29629-40735-29536-29209-29021-29646-29645-29537-28556-29338-29529-29787)

- TAYAKADIN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28531-40345-29346-41095-29213-29989-40002-412019-28948-29703-29605-28877-40003)

- KARAAĞAÇ Mh., SIRTKÖY Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28538-22656-22657-20990-22579-22578)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., ARDIÇ Sk., FATİH Cd., KALENDER Sk., AKASYA Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., KIZILAĞAÇ Sk., KÖKNAR Sk., UZUN Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28508-641-1)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., LADİN Sk., 29 EKİM Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28519-31742-31744)

- ATATÜRK Mh., ZEMZEM Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28524-29024)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.