Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 3 Şubat 2019 Pazar

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 3 Şubat 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 3 Şubat 2019 Pazar tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 3 ŞUBAT 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- HARAÇÇI Mh., TALEBE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20643-29388-28789)



- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., SARDUNYA Sk., RUMELİ Cd., KOCATEPE Cd., LEYLAK Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., TURGUT ÖZAL Bul., TEVFİK FİKRET Cd., KARDELEN Sk., NAMIK KEMAL Cd., ANADOLU Cd., MANOLYA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20649-20863 20857 20970 20858 20859 22910)



- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20636-9356)



- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., AKARCA ÇEŞMESİ Sk., DEĞİRMEN Sk., KEHRİBAR Sk., MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA Sk., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., TURŞUCU MUSA Sk., İNEBEY Sk., CAMBAZİYE MEKTEBİ Sk., KİLİSE ALTI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20694-2259)



- AKŞEMSEDDİN Mh., İNÖNÜ Cd., ATALAY Cd., OKURLAR Cd., 284. Sk., 205. Sk., 207. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 219. Sk., 286. Sk., 287. Sk., İNCİRTEPE Mh., 275. Sk., 276. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20650-21634 21633 21632 21631 20030 20202 22737 27405 22226 20289 20290 21354 21592 )



- AKŞEMSEDDİN Mh., 201. Sk., 203. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 212. Sk., 210. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 216. Sk., 219. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20651-21634 21633 21632 21631)



- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., CAMBAZİYE MEKTEBİ Sk., ETYEMEZ TEKKESİ Sk., GÜMRÜKÇÜ Sk., GÜZEL ÇALGICI Sk., HATUNİYE CAMİİ Sk., KEHRİBAR Sk., MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA Sk., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., SANCAKTAR TEKKESİ Sk., TEBERDAR Sk., KASAP Sk., AKARCA ÇEŞMESİ Sk., DEĞİRMEN Sk., KİLİSE ALTI Sk., TURŞUCU MUSA Sk., İNEBEY Sk., İZCİ TÜRK Sk., CERRAHPAŞA Mh., KENNEDY Cd., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 06:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20693-2256 - 2724 - 2437 - 2259)



- DEREAĞZI Mh., İNÖNÜ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20692-20551-22060)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20773-9537 T.M.)



- REŞİTPAŞA Mh., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTİNYE BAYIRI Cd.DESİ) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20751-4132)



- ÇAKIL Mh., ELBASAN Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20753-23333)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.