İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 30 Haziran 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 30 Haziran 2019 Pazar tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 30 HAZİRAN 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- ÖMERLİ Mh., TUNABOYU Sk., GENERAL ŞÜKRÜ KORALTI Cd., EFEKAN Cd., AREFE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24963-20050,27674,27386,20734,20834)

- HADIMKÖY Mh., ALİ RIZA BEY Cd., CELAL BAYAR Cd., İBNİ SİNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24964-22397,20118,27318,27290,27860)

- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24971-8806)

- MALTEPE Mh., DOKUMACILAR SİTESİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24974-8835)

- ANADOLU Mh., BAYSAL Sk., DEMİRKAYA Sk., ŞEYDANUR Sk., YILMAZTÜRK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24933-29923-28262)

- ORHAN GAZİ Mh., 1665. Sk., 1656. Sk., KOZA Mh., 1673. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24941-20154 22249 20563)

- HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., ÖZGÜLER Sk., NİYAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24965-22262,22694,20513,22813,27134,27444,22720)

- HADIMKÖY Mh., HASTANE Mh., 29 MAYIS Cd., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., MEHMET AKİF ERSOY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24966-20575,22144,20453,20807,20811,20595,20789,20994,21629,27922,21553,22864,22147)

- YALIKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24986-23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24962-8776)

- MURATPAŞA Mh., 14. BLOK Sk., 8. BLOK Sk., 3. BLOK Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24973-8086)

- MİMAR SİNAN Mh., ALİPAŞA Cd., FIRIN Sk., EŞREF Sk., UMUT Sk., ADALI Sk., CANSEVER Sk., ZARA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25023-25548-25246)

- HADIMKÖY Mh., ALPERAY Sk., DENİZ KIZI Sk., GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR Cd., SİLAHTAR Sk., TURGUT REİS Cd., NİYAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25039-20768,20770,20771,27529,21121,27532,20772,22572,27941,20773,22947,20415,20783,22758,,20784,20763)

- HOBYAR Mh., ANKARA Cd., CEMAL NADİR Sk., CAĞALOĞLU YOKUŞU Sk., TÜRKOCAĞI Cd., NARLIBAHÇE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 03:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25046-2104)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., 29 EKİM Cd., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25047-31906,31963,31966,31988,31961,31960)

- VELİEFENDİ Mh., 75/2 ÇIKMAZI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25043-1746)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK Cd., ÇINAR Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25048-99372,31968,31422,31688,31959,31760,31967,31824)

- BEYAZIT Mh., TUĞCULAR Sk., TIĞCILAR Sk., LÜTFULLAH Sk., MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI Sk., MÜHÜRDAR EMİNPAŞA Sk., ÇADIRCILAR Cd., ŞEKER AHMETPAŞA Sk., MERCAN Mh., ÖRÜCÜLER KAPISI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25045-2069)

- BATTALGAZİ Mh., CUMHURİYET Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25059-20517)

- ÇAKIL Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24988-23700 23208 23683 23401 23062 23238 23327 23006 23425 23199 23678 23578 23173 23069 23515 23627 23488 23544 23388 23235 23253 23254 23092 23369 23166 23340 23630 23061 23333 23289 23329)

- HADIMKÖY Mh., HAMİT KAPLAN Sk., KOÇYİĞİT Sk., TURGUT REİS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25037-20762,20764,20765,20766,20759,,20760,20793,)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., İMRAHOR Cd., GAZHANE Cd., DERSAADET Cd., TALATPAŞA Mh., İMRAHOR Cd., TERASEVLER Sk., TERASEVLER2 Sk., GÜRSEL Mh., YANKI Sk., ESKİ BEŞİKTAŞ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25064-34,5-10 KV TR1 VE TR3 GÜÇ TRAFOLARI, 9160-Lale Sitesi-9161 Terasevler Sitesi-9366)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.