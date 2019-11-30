​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 30 Kasım 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 30 Kasım 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 30 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- NİNE HATUN Mh., MALAZGİRT Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30729-18008)

- KOZA Mh., 1645. Sk., 1644. Sk., 1643. Sk., 1642. Sk., 1641. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31700-21844)

- YUNUS EMRE Mh., 563/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31251-28622 tm)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., COŞKUN Sk., EMEK Sk., FATİH Cd., SELVİ Sk., SAVUR Sk., SAVAŞ Cd., SÖĞÜT Sk., ZEYTİN Sk., LİMON Sk., LADİN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 19:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31311-188-5)

- MİMAR SİNAN Mh., ATASOY Cd., ŞEHİT ADEM GÖVCE Sk., ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK Sk., HAMDİ YILMAZER Sk., PLATİN Sk., SAFİR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31292-25268)

- TALATPAŞA Mh., 1003. Sk., 1004. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31331-21625 DEPAR - 1)

- FERAHEVLER Mh., ZERAFET Sk., KİREÇBURNU Mh., CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI Sk., CENGİZ TOPEL Sk., AKGÜL Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31371-)

- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., İSMET İNÖNÜ Cd.DESİ Sk., AFŞİN Sk., METİN Sk., SAYAN Sk., KARABAĞ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31378-25022-25033)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31454-4730)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31458-4034)

- GÖKEVLER Mh., 557. Sk., 2312. Sk., 2245. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31484-21014)

- GÖKEVLER Mh., 551. Sk., 550. Sk., 2312. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31485-20409)

- GÖKEVLER Mh., 2245. Sk., 550. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31486-27041)

- GÖKEVLER Mh., CESİM Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31479-22730)

- GÖKEVLER Mh., CESİM Sk., ÖZDEMİR Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31480-21996)

- GÖKEVLER Mh., 2317. Sk., KARDEŞ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31481-20571)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., ŞİMŞİR Sk., SANCAK Sk., TAFLAN Sk., ZAFER Cd., NAZIM Sk., KESTANE Sk., DEFNE Sk., KIZILCIK Sk., POYRAZLI Sk., ALAYBEY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31497-644-1-2)

- MAHMUTBEY Mh., DEVEKALDIRIMI Cd., CAMİ Sk., DESTAN Sk., DİDEM Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31579-31654)

- ÖMER AVNİ Mh., CANFEDA ÇIKMAZI Sk., MECLİS-İ MEBUSAN Cd., FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI Sk., BİLEZİK Sk., İNEBOLU Sk., İNEBOLU ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31610-3273)

- ÖMER AVNİ Mh., İNEBOLU ÇIKMAZI Sk., İNEBOLU Sk., MOLLA BAYIRI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31609-3866)

- ÖMER AVNİ Mh., BİLEZİK Sk., FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI Sk., MEBUSAN YOKUŞU Sk., MECLİS-İ MEBUSAN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31611-3300)

- PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ Mh., MEBUSAN YOKUŞU Sk., İSMAİL DÜMBÜLLÜ Sk., MECLİS-İ MEBUSAN Cd., HARDAL Sk., TEKKE YOKUŞU Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31612-3859)

- ÖMER AVNİ Mh., MECLİS-İ MEBUSAN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31606-5028)

- ÖMER AVNİ Mh., FEDA ÇIKMAZI Sk., İNEBOLU ÇIKMAZI Sk., MECLİS-İ MEBUSAN Cd., MERDİVEN Sk., MOLLA BAYIRI Sk., MOLLA ÇELEBİ ÇEŞME ÇIKMAZI Sk., RIZA BEY Sk., SARAY ARKASI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31608-3336)

- BAĞLAR Mh., MERCAN Sk., ŞEHİT HASAN UZUN Sk., SARAY Sk., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31627-31840)

- ZUHURATBABA Mh., BESTEKAR RAUF YEKTA Sk., ZUHURATBABA Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31631-1162)

- ORTABAYIR Mh., TALATPAŞA Cd., DERVİŞ Sk., GÜRHAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31632-9503 T.M. İLGİLİ DEPARI)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31635-28416 TM)

- GÖKEVLER Mh., 2245. Sk., 550. Sk., 551. Sk., 2312. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31596-20409)

- KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31641-29050 dm)

- İNÖNÜ Mh., BALIK YOLU Cd., MANDIRA Cd., CEYLAN Cd., BALİNA Cd., 435. Sk., 424. Sk., 423. Sk., 421. Sk., BALIKYOLU Mh., 433. Sk., 434. Sk., 429. Sk., 428. Sk., BALIK YOLU Cd., YUNUS EMRE Mh., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., CEYLAN Cd., 445. Sk., 444. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında YEŞİLKENT Mh., G-19 Sk., G-20 Sk., G-21 Sk., G-22 Sk., GALATA Sk., AHMET ARİF Cd., G-114 Sk., G-115 Sk., G-116 Sk., G-117 Sk., G-222 Sk., ATATÜRK Cd., ATİLLA İLHAN Cd., G-134 Sk., G-136 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31649-21133 20643 21222 20134 27525)

- CİHANGİR Mh., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., KILIÇALİ PAŞA Mh., KULOĞLU Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31654-3144 3013 3039 3510 3647 3406 3014 5041 3199)

- 50. YIL Mh., 2062. Sk., 2177. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31680-28360)

- ATATÜRK Mh., 422. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31695-21164 )

- FATİH Mh., CENGİZ TOPEL Cd., İZMİR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31690-22024TM 5.DP)

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31708-8023)

- ORTAMAHALLE Mh., EMİN EFENDİ Cd., DUMLUPINAR Cd., OĞUZHAN Sk., NUMUNEBAĞI Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31709-8895)

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31710-8755)

- MERKEZ Mh., 21. Sk., 20/A Sk., 1. Sk., 2/9. Sk., 21/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31703-18542-18564-18512-18513-18557)

- MALTEPE Mh., TAYYARECİ SAMİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31711-8764)

- KÜLTÜR Mh., ARNAVUTKÖY YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31722-3939)

- ZEYTİNLİK Mh., MOR MENEKŞE Sk., ÖMER NACİ Sk., PANCAR Sk., ŞEHİT NUSRET Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31665-1349 )

- SÜTLÜCE Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31692-9080,9214 T.M.)

- YEŞİLKENT Mh., AMASYALILAR Cd., TAHTAKALE Mh., İSTASYON Cd., ÇALIKUŞU Sk., UYUM Sk., SUBAŞI Sk., UYANIK Sk., UTKU Sk., AKÇAPINAR Sk., SÜMBÜL Sk., YUNUS Sk., YONCA Sk., KIRÇİÇEĞİ Sk., AKASYA Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31723-11700-11735)

- ORMANLI Mh., ORMANLI MERKEZ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31724-23103 23248 23473 23389)

- KÜLTÜR Mh., ARNAVUTKÖY YOLU Sk., HOCA AHMET YESEVİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31725-3513)

- ZEYTİNLİK Mh., MOR MENEKŞE Sk., ÖMER NACİ Sk., PANCAR Sk., ŞEHİT NUSRET Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31664-1349 )

- PINARTEPE Mh., GÜRKENT Sk., MARPUT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31667-22303TM 4-5.DP)

- YAHYA KEMAL Mh., ENGİN Sk., TALATPAŞA Cd., YAVUZ Sk., BAYKAN Sk., YAHYA KEMAL Cd., BAYRAK Sk., ERDOĞAN Sk., ÇEKME Sk., MİTHATPAŞA Cd., KÖŞE Sk., CENDERE Cd., ÖZ Sk., SANAYİ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31668-9317 T.M.)

- ÖRNEK Mh., 1374. Sk., 1373. Sk., 1372. Sk., 1383. Sk., 1386. Sk., FİKRİ SÖNMEZ Cd., DOĞAN ARASLI Bul., 1377. Sk., 1378. Sk., 1379. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31671-22953)

- NURTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31694-9663 T.M.)

- HÜRRİYET Mh., YAKUT 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31726-31026)

- CUMHURİYET Mh., GONCAGÜL Sk., ÇINAR Sk., FULYA Sk., 2.AKASYA Sk., YEŞİLÇAM Sk., MİNE Sk., ŞEHİT CEMAL DİNÇ Sk., PELİN Sk., 1.MENEKŞE Sk., YILDIZ Cd., 1.KARANFİL Sk., ÇİĞDEM Sk., 2.LALE Sk., 1.LEYLAK Sk., AŞIK VEYSEL Cd., AKKAVAK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31730-11642-11644)

- DELİKLİKAYA Mh., SARDUNYA Sk., EBEDİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31741-27252-27253-27251)

- YEŞİLKÖY Mh., AHMET İHSAN Sk., BESTEKAR İZZET EFENDİ Sk., ÇEKMECE Cd., DERVİŞ MANİZADE Sk., HİLMİ NAİLİ Sk., KAZIM SİLİVRİLİ Sk., MAHİR GÜRLEK Sk., ŞABAN ACAR Sk., UÇAN Sk., ZİYA ERDEM Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31757-1011)

- GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31691-9155 T.M.,9113 T.M.)

- KESTANELİK Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31699-23532)

- YENİDOĞAN Mh., HANÇER Sk., ESER Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31705-8645)

- BOLLUCA Mh., HİCRET Mh., MAVİGÖL Mh., İMRAHOR Mh., İSLAMBEY Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31747-28796-28795-28446-29210-29517-29083-40005-29515-29426-29541-41991-29542-29086-29596-29629-40735-29892-41990-29536-29209-29021-29646-29645-29537-28556-29338-29529-29787-29538-29102-28794-29958-28484-29476-29796-29379-41378-29528-29457-29849-29353-29643-29535-41339-29404-28802)

- BALAT Mh., KİREMİT Cd., USTURUMCA Sk., ATGEÇMEZ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31748-2408)

- TOPÇULAR Mh., ALINTERİ Sk., İŞGÖREN Sk., TOPÇULAR Cd., İŞBİLİR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 18:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31706-8428)

- MALTEPE Mh., LİTROS YOLU Sk., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31707-8885)

- ETİLER Mh., ERGİN Sk., TOPRAKKALE Sk., ÖZDEŞ Sk., CENGİZ TOPEL Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31728-3795)

- MERKEZ Mh., ORDU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31735-8905)

- YEŞİLBAYIR Mh., KARAÇAM Cd., MEŞELER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31738-20704-22077)

- MERKEZ Mh., SALİHPAŞA Cd., HEDEF Sk., SANAYİ Sk., UYSALLAR Sk., BEGONYA Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31712-8825)

- KÜLTÜR Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., UYDU Sk., NİSBETİYE Mh., AYDIN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31721-3830)

- NİSBETİYE Mh., DOĞA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31732-3990)

- MERKEZ Mh., 24. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31743-18587)

- NİSBETİYE Mh., ZÜMRÜT Sk., MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31727-3929)

- NİSBETİYE Mh., DOĞA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31729-3922)

- TERKOS Mh., BAKLALI Mh., BALABAN Mh., BOYALIK Mh., KARABURUN Mh., TAYAKADIN Mh., YASSIÖREN Mh., YENİKÖY Mh., DURUSU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31734-28879-40345-41095-29213-29989-40002-41219-28948-29703-29605-28877-40003-28878-29112-30514-28674-40018-29299-29031-29557-30508-28821-30505-28880-28722-29665-41635-41644-29571-29144-30516-29066-28560-28885-28855-28861-28870-28869-28871-28872-28867-28866-28868-28865-28856-28095-29971-28883-29576-29790-29975-29259-30513-29483-28385-28971-29647-29256-28847-29870-28876-29060-41994-28230-29845-28543-30511-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-41093-41094-28846-28441-28651-28783-29289-28764-29868-29111-29660-)

- İNÖNÜ Mh., AYHAN Sk., MUAMMER AKSOY Cd., 2.KAZIM KARABEKİR Sk., SAZLI Sk., 2.ERGUVAN Sk., 3.MENEKŞE Sk., 1313. Sk., 1.KOCATEPE Sk., SEYMEN Sk., KINALI Sk., 1.KAYA Sk., 2.ÇAMLIK Sk., GERÇEK Sk., BURSA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31744-11502)

- HALKALI MERKEZ Mh., DOĞUŞ Sk., TUNA Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31746-11863)

- HADIMKÖY Mh., İBNİ SİNA Cd., ÜRGÜPLÜ Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., 75.YIL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31754-22808, 27318, 27290, 27860)

- HADIMKÖY Mh., MUSTAFA İNAN Cd., ALPARSLAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31756-20246, 22720, 27566, 20776, 20896, 27700, 20777, 20776)

- SEYİTNİZAM Mh., G/36 Sk., BALIKLI ÇIRPICI YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31758-1725)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.