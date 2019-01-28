Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 30 Ocak 2019 Çarşamba

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 30 Ocak 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 30 Ocak 2019 Çarşamba tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 30 OCAK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- HASEKİ SULTAN Mh., AHMET KAHYA CAMİİ Sk., CERRAHPAŞA Cd., DR. ADNAN ADIVAR Cd., HACI BAYRAM MEKTEBİ Sk., HASEKİ Cd., KAFESÇİ İSMAİL ÇIKMAZI Sk., KAFESÇİ İSMAİL Sk., KÜPEŞTECİLER Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., TÜTÜNCÜ HASAN Sk., AKSARAY Mh., SORGUÇCU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20536-2464 TM)



- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., NEZİH BARUT Cd., BAHAR Sk., BESTE Sk., FİLİZ Sk., KUZU Sk., PAZARTÜRK Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20270-20985 20980 20988)



- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., BAĞIMSIZLIK Cd., BAHAR Sk., ÇİÇEK Sk., DEMET Sk., EBRU Sk., FİLİZ Sk., KUZU Sk., NİSA Sk., PAZARTÜRK Cd., ŞELALE Cd., TEKİNER Cd., NEZİH BARUT Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20269-22359 20987 20986 20985 20980 20988 20631 20497 20318 20317 22627 22626 27131 27823)



- TUNA Mh., 673. Sk., 674. Sk., 675. Sk., 678. Sk., 668. Sk., 677. Sk., 680. Sk., 681. Sk., 670. Sk., TUNA Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında FEVZİ ÇAKMAK Mh., 2/16. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20395-18262)



- 100. YIL Mh., 66. Sk., 68. Sk., 72. Sk., 70. Sk., 74. Sk., 81. Sk., 83. Sk., 85. Sk., MUSTAFA KEMAL Cd., 74/2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20396-18255)



- TAŞOLUK Mh., İŞGÖREN Sk., BALÖREN Sk., MUTLUGÜL Sk., ESLEM Sk., KIZILDAĞ Sk., MUSTAFA KEMAL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20525-28820)



- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MERCEDES Bul., 10. YIL Cd., 50. YIL Cd., ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında ORHAN GAZİ Mh., ATATÜRK Bul., 1651. Sk., 1652. Sk., 1653. Sk., 1654. Sk., ISISO Cd., MERCEDES Bul., SANAYİ Cd., 7.YOL Sk., 5.YOL Sk., 4.YOL Sk., 3.YOL Sk., 20.YOL Sk., 1.YOL Sk., 10.YOL Sk., 11.YOL Sk., 12.YOL Sk., 13.YOL Sk., 14.YOL Sk., 15.YOL Sk., 16.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20533-27115 27114 27370 22341 22342 22340 22344 22345 22346 22347 22343 27116 27355 27356 27357 27354 20574 22716 22920 21919 21008 20141 20150 27424 27135 21103 21867 21888 21889 22774 22374 21890 21891 21667 21668 21669 21670 )



- GÖKEVLER Mh., 2317. Sk., ÖZDEMİR Sk., KARDEŞ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20504-21896)



- ÜNİVERSİTE Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20505-20214)



- KOZA Mh., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., ATATÜRK Bul., 1638. Sk., 1654. Sk., 1655. Sk., 1640. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20535-22660 22993 22662 22663 22665 22635 22659 22661 22664 22658 27364 27365 27366 27473 27367 27368 22630 22551)



- ESENKENT Mh., ATATÜRK Bul., ZEHRA YILDIZ Sk., YAKUP CEMİL Sk., ONUR GÜVENER Cd., ENVERPAŞA Cd., AŞIK VEYSEL Mh., ATATÜRK Bul., SÜLEYMAN DEMİREL Cd., RESNELİ NİYAZİ Sk., VEDAT ALTUN Sk., CEMALPAŞA Cd., ENVERPAŞA Cd., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., YAKUP CEMİL Sk., ÖRNEK Mh., DOĞAN ARASLI Bul., FİKRİ SÖNMEZ Cd., AHMET ARİF Cd., PINAR Mh., SİVAS KONGRE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20538-20000 20001 22672 20002 20003 27432 20004 20005 20006 20007 20008 20009 20010 27339 20512 20530 20011 20012 22877 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20019 20020 20021 20589 22211 20022 22212 20023 20024 20588 22566 20945 20932 20934 20935 20288 20936 20937 20938 20939 22287 20946 20944 20943 20942 20941 22228 27018 20286 20894 22231 20825 27231 20653)



- EMİRGAN Mh., AKTAR ABDİ Sk., FIRIN. Sk., FISTIKLI BAĞLAR. Sk., GÖRGÜ Sk., HAKKAK YUMMİ Sk., HEKİMATA Cd., HURŞİT EFENDİ Sk., SEZAİ BEY.. Cd., TAN Sk., ÇAMFISTIĞI Sk., ŞİRİN Sk., BOYACI ÇEŞME Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20564-4289)



- EMİRGAN Mh., TAN Sk., FISTIKLI BAĞLAR. Sk., YEDEKÇİ HÜSEYİN Sk., ZERGERDAN Sk., REŞİTPAŞA Mh., MAZHAR REŞİTPAŞA Sk., POSTAYOLU Cd., SEZAİ BEY Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20565-4208)



- MERKEZ Mh., KAĞITHANE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 00:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20579-9038)



- YEŞİLKENT Mh., G-678 Sk., G-11 Sk., G-12 Sk., FİRUZKÖY Mh., BALCIBÜK Cd., PLEVNE Cd., DENİZ YILDIZI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20574-21922-27173 )



- EVREN Mh., ASLI Sk., SEHER Sk., GÜLBAHAR Cd., ŞİRİN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20588-31638)



- ÖRCÜNLÜ Mh., ZENCEFİL Sk., TANSU Sk., ŞEKERBAHÇE ÇIKMAZI Sk., ÖZKAN Sk., ŞAHİT ÇIKMAZI Sk., KINCAL Sk., IŞIK ÇIKMAZI Sk., AYTAÇ ÇIKMAZI Sk., SIVAT Sk., TOROS Sk., KIZILCABAYIR ÇIKMAZI Sk., BAĞLIK ÇIKMAZI Sk., KIZILCAALİ Mh., BAŞKOMUTAN ATATÜRK Cd.DESİ Sk., HALK Cd.DESİ Sk., GÜZÜN ÇIKMAZI Sk., KARBEYAZ ÇIKMAZI Sk., KARDEŞ Sk., KARINCA ÇIKMAZI Sk., KASAP ÇIKMAZI Sk., YEKTA Sk., TİTİZ ÇIKMAZI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20614-23260-23130)



- GÜLBAHAR Mh., ELİF Sk., GAYRET Sk., ÇİÇEKLİ BAHAR Sk., AVNİ DİLLİGİL Sk., SALİH TOZAN Sk., ALTAN ERBULAK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20618-9392)



- NURTEPE Mh., OSMANPAŞA Cd., MERKEZ Mh., OSMANPAŞA Cd., CEYLAN Sk., YAREN Sk., ALİBEY Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20625-9663)



- MİMAR SİNAN Mh., CENDERE YOLU Sk., MİTHATPAŞA Mh., ESKİ KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., CENDERE Cd., AYAZAĞA CENDERE Cd., 180. Sk., MİMAR SİNAN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında HAMİDİYE Mh., KEMERBURGAZ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20621-9907-9471-9527-9473-9564)



- ÖMERLİ Mh., HADIMKÖY-ÖMERLİ Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., KURTİNİ Sk., ÖMERLİ Sk., EFEKAN Cd., YİĞİTER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında KARAAĞAÇ Mh., DOSTLUK Cd., SEZGİN Cd., BATURHAN Sk., TÜRKER Cd., YİĞİTTÜRK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 01:30-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20582-22900-229822986-20475-21054-22513-27314-27361-20124-27534-22384-20570-22538-20598-22541-20582-20786-20050-27386-20734-20560-21879-20434-22544-20648-20096-27126-20884-22711-20998-20900-22945-22927-22728-22928-22578-22579-20990-22657-22656-27340-20992-20991)



- EVREN Mh., TURGUT REİS Sk., SÖNMEZ Sk., ŞİRİN Sk., KUZU Sk., CAMİ YOLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20587-31844)



- GÜVEN Mh., GELİNCİK Sk., HANZER Sk., KAHRAMAN Sk., POSTA Cd., ERGUVAN Sk., SARMAŞIK Sk., UÇAK Cd., TUNÇ Sk., YÜCEL Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20596-498)



- KAZIM KARABEKİR Mh., 830. Sk., 840. Sk., 859. Cd., 859/3. Sk., 861. Sk., 862. Sk., 863. Sk., 864. Sk., 865. Sk., DR. GÜRKAN CEYLAN Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20608-28830 TM)



- YEŞİLKENT Mh., G-150 Sk., G-151 Sk., G-153 Sk., G-154 Sk., G-607 Sk., G-613 Sk., G-618 Sk., G-620 Sk., FATİH1 Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20602-20584)



- PİRİNÇÇİ Mh., ARMUTLU Sk., BİBERİYE Sk., 1.ÇALIŞKAN Sk., KARAÇALI Sk., KAMERİYE Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., ZİYADE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20605-29045 TM)



- BAĞLARBAŞI Mh., AYDINLAR Sk., KAVAKLIDERE Sk., KÜÇÜKKÖY Cd., MEŞELİ Sk., NARLI Sk., SAPAN Sk., ALTIN Sk., GÖNENLİ CAMİ Sk., GAZİ OSMANPAŞA Cd., MERKEZ Mh., CEVİZLİ Sk., BAĞLAR Cd., 1. BAĞLAR Sk., 2. BAĞLAR Sk., 3. BAĞLAR Sk., BÜYÜK YILDIZ Sk., HAVUZLU Sk., ÇAYIRLI Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20609-28525 TM)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.