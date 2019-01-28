Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 31 Ocak 2019 Perşembe

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 31 Ocak 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 31 Ocak 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 31 OCAK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

100. YIL Mh., 3/1. Sk., 2/1. Sk., 9/1. Sk., MATBAACILAR Cd., 2. Cd., 5. Sk., 5/3. Sk., KIŞLA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20397-18279)



- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., NEZİH BARUT Cd., BESTE Sk., ÇİÇEK Sk., DEMET Sk., EBRU Sk., BAHAR Sk., ERDİL Sk., FİLİZ Sk., KUZU Sk., PAZARTÜRK Cd., SAFİR Sk., ŞELALE Cd., TEKİNER Cd., ULUS Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20271-22359 20987 20986 20985 20980 20988 20631 20497 20318 20317 22627 22626 27131 27823)



- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., NEZİH BARUT Cd., DEMET Sk., ERDİL Sk., SAFİR Sk., TEKİNER Cd., ULUS Cd., NİSA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20272-20631 20497 20318 20317)



- TURGUT REİS Mh., 449. Sk., HAVAALANI Mh., GAZİLER ÇIKMAZI Sk., GÜNER Sk., GECİKMEZ Sk., GEZER Sk., GENELGE Sk., GEZGİN Sk., GÜNDEŞ Sk., GELİŞİM Sk., GAZİPAŞA Sk., GEZİBOYU Sk., ULUDAĞ Cd., GAZETECİ Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20398-18331)



- AKSARAY Mh., CERRAHPAŞA Cd., CERRAHPAŞA CAMİİ 1. ÇIKMAZI Sk., CERRAHPAŞA CAMİİ Sk., KATİP MUSLAHATTİN Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 4. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 5. ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ Sk., KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI Sk., MÜEZZİN 1. ÇIKMAZI Sk., MÜEZZİN 2. ÇIKMAZI Sk., MÜEZZİN Sk., MÜVERRİH NAİMA Sk., RECEP YAZICIOĞLU Sk., SANCAKTAR BABA ÇIKMAZI Sk., SANCAKTAR BABA Sk., SORGUÇCU Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., ŞEMİ MOLLA MEKTEBİ Sk., ŞEMİ MOLLA ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20537-2270 TM)



- KÜÇÜK PİYALE Mh., HAKİM Sk., KASIMPAŞA FIRINI Sk., DEREBOYU Cd., PİŞMANİYE Sk., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., TAHTA KADI Sk., YENİ YOL ARA Sk., FİŞEKHANE DERESİ Cd., BAYRAM YERİ Sk., CAMİİKEBİR Mh., KASIMPAŞA FIRINI Sk., HAKİM Sk., DEREBOYU Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20628-3784)



- OSMANGAZİ Mh., OSMAN GAZİ Cd., 3112. Sk., AKÇABURGAZ Mh., 3111. Sk., OSMAN GAZİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20507-20142)



- AKÇABURGAZ Mh., 3088. Sk., 3036. Sk., 3038. Sk., 3084. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20509-21970)



- EMİRGAN Mh., SAKIP SABANCI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20566-4490)



- MEHMET AKİF ERSOY Mh., ATATÜRK Cd., SEBİR Sk., ÇAVUŞBAŞI Sk., MESCİT Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20526-28267)



- AKINCILAR Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., AYVACIK Sk., BEYATLI Sk., ÖĞRETİCİ Sk., ÇELİKTÜRK Cd., TAŞÇILAR Sk., NAMIK KEMAL Sk., ATİLLA Cd., SIRA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20597-626)



- FATİH Mh., AYNALI Sk., ŞEHİT HACI ALKAN Sk., VELİOĞLU Cd., AYDINLIK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20589-31481)



- DEMİRKAPI Mh., OYA Sk., SİTE Sk., FATİH Mh., VELİOĞLU Cd., İPEK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20590-31174)



- BAĞLARBAŞI Mh., AKSU Sk., AYDINLAR Sk., BAĞLARBAŞI Cd., DESTEGÜL Sk., PLEVNE KAHRAMANLARI Sk., SİPAHİLER Cd., YEŞİM Sk., ÇİMENZAR Sk., ŞEHİT CİHAN ELKAN Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20611-28022 TM)



- BAĞLARBAŞI Mh., DESTEGÜL Sk., DERYA Sk., BAĞLIK Sk., KEÇEYOLU Sk., PLEVNE KAHRAMANLARI Sk., KAVAKLIDERE Sk., EMEK Sk., VİŞNELİ Sk., PARLAK Sk., FEVZİ ÇAKMAK Mh., 799. Sk., 797. Sk., 803. Sk., ŞEMSİPAŞA Mh., 42. Sk., 51. Sk., 48/1. Sk., 48. Sk., MARAŞ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20610-28067 TM)



- KISIRKAYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında ÇİFTALAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20626-4378 4344 4462 4324 4372 4385 4393 4342 4376 4323 4606 4321)



- PİRİNÇÇİ Mh., ARMUTLU Sk., BİBERİYE Sk., 1.ÇALIŞKAN Sk., KARAÇALI Sk., KAMERİYE Sk., ZİYADE Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., TOPRAKÇI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20606-29045 TM)



- KALEİÇİ Mh., GÖKÇEALİ Cd., İSTASYON Cd., SU DEPOSU Sk., GÖKÇEALİ Mh., BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Cd.DESİ Sk., BUĞDAY ÇIKMAZI Sk., CEVİZLİK Sk., ASMA Sk., EREN Sk., GÜLKURUSU ÇIKMAZI Sk., KARAÇALILIK ÇIKMAZI Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd.DESİ Sk., GEZEGEN Sk., GEVHER ÇIKMAZI Sk., GEZGİN ÇIKMAZI Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Sk., GÖLHİSAR ÇIKMAZI Sk., GÖLCÜK ÇIKMAZI Sk., GÖKŞAH Sk., GEZER Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20615-23070-23025-23021-23390)



- ESENTEPE Mh., DERYA Sk., ESEN Sk., ALIŞIK Sk., YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY Cd., VAROL Sk., SÜRMENELİLER ÇIKMAZI Sk., SÜRMENELİLER Sk., ZAMBAK Sk., YENİBAHAR Sk., CEVAHİR Sk., SAKARYA Mh., BEŞİRGAZİ Sk., BEŞİRGAZİ ALT Sk., NERGİS Sk., 1.BAHÇELİ Sk., MİMARSİNAN ALT Sk., MİMARSİNAN Cd., AKAR Sk., KARTOPU Sk., 3.LALE Sk., 6.KARANFİL Sk., İKİKÖŞELİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20627-28773 TM)



PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.