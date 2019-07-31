Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 31 Temmuz 2019 Çarşamba

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 31 Temmuz 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 31 Temmuz 2019 Çarşamba tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 31 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- MERKEZ Mh., SELAMET Sk., CEYHUN Sk., ZİNNUR Sk., BAĞLAR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26086-9107 T.M.)



- MERKEZ Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., ÇARŞI Sk., HASAT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26125-3358)



- 19 MAYIS Mh., BÜYÜKDERE Cd., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26126-3681)



- ESKİ HABİPLER Mh., SAKIZ Sk., SELVİLER Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26135-28898)



- SÜMBÜL EFENDİ Mh., HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI Sk., HACI HAMZA MEKTEBİ Sk., KADIN NİNE Sk., KOÇDİBEK ÇIKMAZI Sk., KOÇDİBEK Sk., SİLİVRİKAPI Mh., ALAY İMAMI Sk., BEYÇAYIRI Sk., HANCI KARAGÖZ Sk., YEDİ ŞEHİTLER Sk., ÖNAL Sk., İBRAHİMPAŞA TÜRBESİ Sk., İMAM MEHMET Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26099-2790 TM )



- MERKEZ Mh., NADİDE Sk., BAŞAK 1 Sk., DARÜLACEZE Cd., KAPTANPAŞA Mh., BAHÇECİK Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Mh., BORU ÇİÇEĞİ Sk., IŞIKLI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26127-3661)



- BAŞAK Mh., YEŞİL VADİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26157-12451)



- SAZLIBOSNA Mh., HARAÇÇI Mh., HACIMAŞLI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26165-28277-28608-28370-28471-28270-29263-29090-41631-28818-28576-29667-29895-29254-29910-28488-29539-41533-28570-28592-28788-29341-29342-28678-41632-41633-40640-29815-29552-29969-28553-29914-29550-29795-28334-28616-29551-40641-28240-29606-29568-40642-29553-29554-28634-28819-28762-28386)



- ŞİRİNEVLER Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5. Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK FIRAT Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., DUMLUPINAR Cd., YILDIRIM 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26149-485)



- BAŞAK Mh., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., YEŞİL VADİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26155-12298)



- YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26172-28309)



- NENEHATUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26180-29251)



- YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26182-28439)



- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26190-4139)



- ATATÜRK Mh., GAZİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26191-21021)



- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26192-4593)



- OSMANGAZİ Mh., 2685. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26193-21588)



- ATATÜRK Mh., GAZİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26195-20227)



- ATATÜRK Mh., KURUÇEŞME Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26199-20361)



- OSMANGAZİ Mh., 2661. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26200-22843)



- ATATÜRK Mh., REYHAN Sk., 2226. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26201-27183)



- ADNAN MENDERES Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26213-28817-29430-29431-29211)



- HASTANE Mh., AYASOFYA Cd., CONK BAYIRI Sk., KÜÇÜK ÇİFTLİK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26216-20403-21095)



- YENİMAHALLE Mh., BALABAN Sk., REFAH Sk., MESUT Sk., HAYIRLI Sk., BAĞCILAR ASFALTI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26218-31591)



- İNÖNÜ Mh., 27. Sk., 28/1. Sk., 27/2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26233-18587)



- 100. YIL Mh., 1. Cd., 3. Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26238-18251)



- MİMAROBA Mh., ÇARMIKLI Cd., MUSTAFA KEMAL Bul., UĞUR MUMCU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26243-24162 24163 24164)



- ÇİFTLİKKÖY Mh., BELGRAT Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26244-23244 24026 23687 23098 23097 23449 23713 23657 23105 23513 23636 23648 23433 23227 23416 23215 23247)



- MURATBEY MERKEZ Mh., BEND Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26245-23742 24348 23334 23358)



- DEMİRKAPI Mh., ÖMÜRLÜ Sk., TUFAN Sk., BAŞAK Sk., KALE Sk., 4. Sk., 4/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26221-31142)



- MİMAR SİNAN Mh., ALİPAŞA Cd., ŞEVKİ KARAKAŞ Cd., KARAKAŞ Sk., ÜMRAN Sk., HAMARAT Sk., MELEK Sk., SİPER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26229-25291-25741-25268-25246)



- YENİ Mh., ERKİN BALABAN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26257-26305)



- BALABAN Mh., ASLANAĞZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26258-26328)



- MENDERES Mh., 353. Sk., 344. Sk., 351. Sk., 354. Sk., 350. Sk., PİRİ REİS Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26239-18016)



- KAZIM KARABEKİR Mh., 8/5B Sk., 8/1. Sk., 8/3. Sk., 8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26241-18547)



- ORTAKÖY Mh., ASLANTEPE Cd., MERA Cd., TAŞKÖPRÜ Cd., ARDIŞIK Sk., ŞAMPİYON Sk., UZUNFISTIK Sk., MEYAN Sk., FASIL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26263-25879-26309-25964)



- UĞUR MUMCU Mh., 2278. Sk., 2317. Sk., 2319. Sk., 2320. Sk., 2321. Sk., 2322. Sk., 2343. Sk., 2345. Sk., ORHAN GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26068-28255 TM)



- MERKEZ Mh., TABYA Cd., SADABAD Cd., SARDUNYA Sk., TOPATAN Cd., MEKTEP Sk., ÇOBANÇEŞME Cd., YENİÇARŞI Sk., VARNA Sk., EGE Sk., MEZBAHA Sk., LİSE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26083-9038 T.M.)



- HAMİDİYE Mh., KARAKAŞ Sk., FERMAN Cd., HENDEK Sk., ONUR Sk., MENZİL Sk., ÇETİNKAYA Sk., HİLAL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26084-9072 T.M.)



- YEŞİLKENT Mh., G-866 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26051-27557)



- KARAYOLLARI Mh., 1608. Sk., 1610. Sk., 1611. Sk., 1612. Sk., 628. Sk., 630. Sk., 632. Sk., 641. Sk., 642. Sk., 644. Sk., 646. Sk., 647. Sk., 648. Sk., FATİH Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26069-28009 tm)



- SEYYİD ÖMER Mh., ALİ ŞİR NEVAİ Sk., EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI Sk., EMRULLAH EFENDİ Sk., HÜSEYİN KAZIM Sk., KIRIMLI AZİZ Sk., KÖPRÜLÜZADE Sk., SIRRIPAŞA Sk., TAŞKÖPRÜLÜZADE Sk., YONCALI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26098-2801 TM)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.