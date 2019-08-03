Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 4 Ağustos 2019 Pazar

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 4 Ağustos 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 4 Ağustos 2019 Pazar tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 4 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- HARMANTEPE Mh., GÜNEŞLİ Sk., DEMİR Sk., ÖZKAN Sk., VAN Sk., TUĞ Sk., ATLAS Sk., YAHYA KEMAL Mh., KIVRIM Sk., TİMUR Sk., OKUL Cd., ALTINTAŞ Sk., SUCU Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26212-9212 T.M.)

- İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., KABAKÇA Cd.DESİ Sk., SÜMER Cd.DESİ Sk., KABAKÇA Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AKÖREN Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26282-23292 23535 23522 23304 23155 23482 23677 23558 2314 23616 23396 23545 23381 23075 23051 23168 23653 23073 23758 23751 23276 23074 23180 23753 23750 23598 23592 23589 23646 23628 23004 23498 23611 23351 23571 23278 23308 23479 23003 23159 23764 23277 23172 23552 23136 23626 23295 23324 23072 23327 23259 23137)

- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26347-28262)

- MECİDİYEKÖY Mh., BÜYÜKDERE Cd., EKİN Sk., YAŞARBEY Sk., AK Sk., MECİDİYE Cd., İMAM FEYZULLAH Sk., KIRÇIL Sk., MECİDİYE KUYU Sk., SELAHATTİN PINAR Cd., NACİ KASIM Sk., RAŞİT RIZA Sk., KIYI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26352-9601 TM)

- CEBECİ Mh., 2. CEBECİ Cd., 2809. Sk., 2808. Sk., 2807. Sk., 2810. Sk., 2811. Sk., 2812. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26354-28243 TM)

- BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., AKİF ÇEŞME Sk., ÇİFTLİK Sk., ERİŞ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 07:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26283-26090-26267-26206-25457-25016-26147)

- HASTANE Mh., AYASOFYA Cd., YASSIÖREN Mh., HADIMKÖY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında NAKKAŞ Mh., MÜHENDİS Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26421-20810-20720-27950-20717-20718-20719-27944-21911-22617-20839-20723)

- KARAAĞAÇ Mh., SIRTKÖY Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26362-27960-22578-27840-27340-20991-20992-22656-22657-20990-22579-22778)

- ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26372-20583-27659-20780-20550-22998-21583-20779)

- KALEİÇİ Mh., GÖKÇEALİ Cd., GÖKÇEALİ Mh., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26312-23156 23016 23391 23691 23684 23336 23533 23342 23279 23025 23021 23239 23261 23599 23262)

- AKÇABURGAZ Mh., 3114. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26385-20473)

- HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., ÜRGÜPLÜ Cd., ÖMERLİ Mh., GÜNDOĞAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26355-22720-22739-20488-20868-27916-20639-22171)

- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., KEMANKEŞ Cd., GÜMRÜK Sk., RIHTIM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26448-3167)

- 100. YIL Mh., 28. Sk., 30. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26366-18222)

- ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., İHSANGAZİ Sk., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., ÜLFET Cd., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., GÜLCE Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26374-22750-27088-27119-20556-27401-20299-20956-20909-22706-27244-20995-27127-20362-27039-27420-27287-27834-20583-20780-27659-20550-22998-21583-20779)

- ALTINTEPSİ Mh., CEVATPAŞA Mh., İSMET PAŞA Mh., KARTALTEPE Mh., KOCATEPE Mh., MURATPAŞA Mh., ORTAMAHALLE Mh., TERAZİDERE Mh., VATAN Mh., YENİDOĞAN Mh., YILDIRIM Mh., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında MALTEPE Mh., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında MİMAR SİNAN Mh., NAMIK KEMAL Mh., MENDERES Mh., FEVZİ ÇAKMAK Mh., (ESENLER İlçesi) ve civarında 01:00-09:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26386-8740-8771-7415-8049-8029-8280-8636-8225-8741-8626-8036-8041-8035-8078-8787-8762-8791-8753-8754-8424-8807-8894-8286-8871-8163-8780-8273-8524-8747-8512-8744-18069-18009-18011-18030-18036-18023-18015-18061-18016-18041-18027-18035-18031-18069-18003-18029-18005-18006-18022-)

- HASTANE Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., 29 MAYIS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26420-20575-20811-20807-20453-20595-20789-20994-27572-21629-22147-22864-21533-27922-20076-22616-20549)

- YENİDOĞAN Mh., POLAT Sk., ESER Sk., SUR Sk., ZORLU Sk., ŞEHİT NACİ ÇAKAR Sk., HANÇER Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26429-8778 - 8804)

- TOPÇULAR Mh., FERHATPAŞA Cd., EYÜP SULTAN Bul., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26431-8803)

- MALTEPE Mh., LİTROS YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26433-8385)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.