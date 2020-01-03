​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 4 Ocak 2020 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 4 Ocak 2020 Cumartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 4 OCAK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÖZLET,GÖZTEPE,GÜÇLÜ,TAŞOCAĞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254662)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜLDEM sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1022.,1027.,FATİH SULTAN MEHMET,ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / ÜÇEVLER mah 888. sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256281)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004.,1006.,1008.,1010.,1011.,1012.,1013.,1014.,1031.,1034.,1035.,1036.,1037.,1039.,1040.,1041.,1042.,1043.,1044.,1045.,1046.,1047.,1048.,1049.,1050.,1051.,1052.,1053.,1056.,1057.,1058.,1059.,1060.,1061.,990.,991.,992.,MEHMET AKİF sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256554)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1004.,1005.,1014.,1015.,1016.,1021.,1023.,HOCA ALİ ASLAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258089)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258765)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 357.,358.,359.,409.,410.,411. sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259005)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ŞEHİT AHMET YILDIZ sk / SAHİL mah AKTOPRAK,ASMAGÜL,AYÇA,BAŞARAN,BEYAZLALE,CENK,DAĞÇİÇEĞİ,DOKTORLAR,HACİVAT,HASIR,HÜR,II. BEYAZIT,KADER,KAYIŞ,KUMRAL,KUŞKALE,KÖŞK,MARMARA,SAMANYOLU,SUNA PEKUYSAL,SÜLEYMAN GAZİ,YILDIZ,YİĞİTLER,ÇAVDAR,İBRİŞİM,İLKE,İNCİ,ŞANLI,ŞEMSİ TEBRİZİ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2292. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259344)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah HÜRRİYET sk / YAKUPLU mah 15.,2.,38.,4.,40.,6.,8.,91.,ARDIÇ,FATİH SULTAN MEHMET,GÜRGEN,HARMAN,HERCAİ,HÜRRİYET,ILGIN,ILISU,KİRAZ,LALEZAR,MORSALKIM,OSMAN GAZİ,PAMUK,ÇAM,ÇINAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259960)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ARMADA ÇIKMAZI,ASAF,BAL,BATI ÇIKMAZI,BAŞVEKİL,COŞKUN ÇIKMAZI,DAMATAŞI,DAĞTEPESİ,DRAMALI ÇIKMAZI,GEMİCİ,KADIKÖY BAĞLARI,KARPUZOĞLU,KAVAK ÇEŞME,KUMTEPE,LALEZAR,NALAN ÇIKMAZI,OLCAY ÖZCAN,ORMAN,ORTAKENT,OVACIK,ÇAKIRBEYLER,ÇARKIFELEK,ÇARŞIARKASI,ÇAYIROVA,İKBALİYE,ŞİNASİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261994)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2235. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54.,55.,56.,58.,61.,62.,63.,64.,64/1.,65.,67.,AKDENİZ,DAVUTPAŞA,MELİKŞAH,SEMERKANT,YILDIZ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261654)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 70.,71. ÇIKMAZ,72.,73.,77.,DAVUTPAŞA,İSTANBUL sk / NİNE HATUN mah 111.,112.,113.,115.,116.,117.,AYAZMA,DAVUTPAŞA,KEMAL HATİPOĞLU sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261655)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 542.,555.,557.,587.,588.,589. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259266)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK sk 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262846)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 4.,DEMİRCİLER SİTESİ 5.,DEMİRCİLER SİTESİ 6. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262779)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ADAGÜLÜ,YAVUZTÜRK,ÇELEBİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261712)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah CENGİZ TOPEL,KETEN,MUTLU,NAZLI,VEYSEL KARANİ sk 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264483)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AVCILAR,GİZEM,NAZARLIK,UYGUR sk / TARABYA mah AKINCILAR,AYYILDIZ,MUTLU,NAZARLIK,SEVGİ LEYLAK,ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263629)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264519)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK,KRİSTAL sk 18:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264601)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1548. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1121.,1131.,1137.,1138.,1139.,1140.,1141.,1142.,1143.,1145.,1146.,1147.,1148.,1149.,1151.,1152.,1153.,1154.,1155.,1157.,1159.,AHMET ARİF sk / PINAR mah 1245. sk / ÇINAR mah 1410.,AHMET ARİF sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264866)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ SULAR,GÜL ÇİÇEK ÇIKMAZI,KARAKOL,KÜTÜPHANE ÇIKMAZI,NALBANT ÇEŞME,SARIDAĞ,SARIYER DERESİ,SARP,SIRRIBEY,YEMİN,YURT ÇIKMAZI,ŞEHİT MİTHAT YILMAZ,ŞEHİT SİNAN EROĞLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263636)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA,ESKİ İSTANBUL YOLU,HIZIR,KORUYOLU,SİPAHİ,UZUNKEMER BULVARI sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264976)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HENDEK,KEBAN,KESİR,RASAT,SARICA,KARABAYIR,MENTEŞE sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261991)

- İstanbul bağcılar, Fatih mah. Eski pazar cd., Funda sk, Erik sk, Fındık sk ve civar sokaklar. 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2265975)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.