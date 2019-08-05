Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 5 Ağustos 2019 Pazartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 5 Ağustos 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 5 Ağustos 2019 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- BİNBİRDİREK Mh., BİNBİRDİREK MEYDANI Sk., BOYACI AHMET Sk., DİVANYOLU Cd., DİZDARİYE CAMİİ Sk., DİZDARİYE ÇEŞMESİ Sk., DİZDARİYE MEDRESESİ Sk., DİZDARİYE YOKUŞU Sk., DOSTLUK YURDU Sk., KLOD FARER Cd., PEYKHANE Sk., PİYER LOTİ Cd., TERZİHANE Sk., İMRAN ÖKTEM Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26106-2440 TM)



- HACI KADIN Mh., HACI KADIN BOSTANI Sk., HACI KADIN ARALIĞI Sk., HACI KADIN Cd., HIZIR KÜLHANI Sk., HOCA GIYASETTİN Mh., KASNAKÇILAR Sk., MEHMETPAŞA CAMİİ Sk., MEHMETPAŞA ÇIKMAZI Sk., MEHMETPAŞA YOKUŞU Sk., SARI BEYAZIT Cd., SARI BEYAZIT CAMİİ Sk., TAVANLI ÇEŞME Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26107-2842 TM )



- İHSANİYE Mh., İHSANİYE İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26219-9857 T.M.)



- MİMAR SİNAN Mh., 2.CANAN Sk., 7.GÜL Sk., 2.CEVİZ Sk., 1.ÇAKMAK Sk., PAPATYA Sk., 2.DENİZ Sk., ABDULHAMİT HAN Cd., FISTIK Sk., BAHÇEKÖY Cd., ÇAPA Sk., LADİN Sk., MİTHATPAŞA Mh., DİSPANSER Sk., ALİBABA Sk., AYAZMA Sk., 2.NUR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26235-9054 T.M.)



- DEREAĞZI Mh., ULUBATLI HASAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26305-22504)



- BAŞAK Mh., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., YILDIRIM BEYAZIT Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26318-12139)



- KILIÇALİ PAŞA Mh., AKARSU YOKUŞU Sk., ANAHTAR Sk., ALTIN BİLEZİK Sk., CİHANGİR Mh., YENİ YUVA Sk., HAVYAR Sk., GÜNEŞLİ Sk., FİRUZAĞA Mh., DEFTERDAR YOKUŞU Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26330-3229)



- HÜSEYİNAĞA Mh., MEŞRUTİYET Cd., İSTİKLAL Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26331-3714)



- FULYA Mh., MEVLÜT PEHLİVAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26333-5019)



- EVREN Mh., CEYLAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26345-31607)



- ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26357-22719-21025-20181)



- BAĞLARÇEŞME Mh., 1192. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26293-20405)



- BAŞAK Mh., ŞAİR ZİHNİ Cd., YILDIRIM BEYAZIT Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26319-12369)



- HASTANE Mh., KARA ÜZÜM Sk., KATİP Sk., BORAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26364-20536-20702)



- KAVAKLI Mh., OLİMPİYAT Cd., GÜLTEKİN Sk., ZAĞRANOS PAŞA Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26468-20065)



- GÖZTEPE Mh., ORHAN GAZİ Cd., ŞEHİT MEHMET ÖZCAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26379-31581)



- GÖZTEPE Mh., PEHLİVAN Sk., KARANFİL Sk., PINARLI Sk., PELİT Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26380-31450)



- MİMAR SİNAN Mh., ŞEVKİ KARAKAŞ Cd., ESER Sk., TEPE Sk., ÜMRAN Sk., ALİPAŞA Cd., ATASOY Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26405-25291-25741)



- KAYABAŞI Mh., EVLİYA ÇELEBİ Cd., GAZİ YAŞARGİL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:30-11:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26399-12775-12776)



- ESKİ HABİPLER Mh., GALİP ESMER Cd., ÇAM Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26415-29328 TM)



- 100. YIL Mh., 30. Sk., 32. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26367-18222)



- YENİMAHALLE Mh., 10 TEMMUZ Cd., GENERAL KANİ ELİTEZ Sk., HATBOYU ÇIKIŞI Sk., İSTANBUL Cd., KARAKOL Sk., MERA Sk., YANIK SES Sk., YENİ FIRIN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26430-1297)



- MALKOÇOĞLU Mh., 314. Sk., 315. Sk., 316. Sk., 313. Sk., ZAFER Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26436-28346 tm)



- MEVLANA Mh., 835. Sk., 835/1. Sk., 836. Sk., 836/1. Sk., 868. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., 905. Sk., 906. Sk., 909. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26437-28321 tm)



- CİHANGİR Mh., GÜVERCİN Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26424-21581-22765)



- KARAAĞAÇ Mh., KAHRAMAN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26428-22692)



- KARTALTEPE Mh., AGAH EFENDİ Sk., AHMET DOĞAN YILMAZ Sk., BAŞARI Sk., FAİK KÖKSAL Sk., KARACAOĞLAN Sk., NACİ KARACAN Sk., SEDAT SİMAVİ Sk., TERAKKİ Cd., YUNUS NADİ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26432-1008)



- AĞAÇLI Mh., ODAYERİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26454-9286,9863,9710,9794,9795,9796,9247,9288,9264,9269,9235,9860,9430,9520,9943,9942,9905,9843,9789,9265,9263 T.M.)



- SANCAKTEPE Mh., MİMAR HAYRETTİN Cd., ÇAMLIKTEPE Sk., KARAAĞAÇLAR Cd., KIRMIZIGÜL Cd., BALABAN Mh., ÇORLU Cd., BALABAN ÇEŞME Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26459-25452,26190,26191,26192,25998,26148,25485,26030,26255,26347,25031,26406,25416,26409,26410)



- BAHÇELİEVLER Mh., ADNAN KAHVECİ Bul., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., KÜLTÜR Sk., BARBAROS HAYRETTİN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26467-801)



- İMRAHOR Mh., ABDULLAH GÜL Cd., DEVEKUŞU Sk., İMRAHOR Cd., TÜRKİYE Cd., ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26473-29210-40005-29517-29083-29515-29426-29541-41991-29542-29596-29086-29629-40735-29892-41990)



- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 10. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26479-21746)



- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında MİMAR SİNAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26455-9442,9757,9277,9765,9758,9440,9669,9727,9628,9450,9300,9607,9393,9447,9394,9699,9332,9496,9436,9824,9713,9707,9715,9749 T.M.)



- FİRUZKÖY Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Cd., AZİZE ÇIKMAZI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26476-21085)



- RUMELİ HİSARI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26518-4037)



- ATATÜRK Mh., KURUÇEŞME Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26478-27636)



- YAKUPLU Mh., AKİK Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26481-21274)



- CUMHURİYET Mh., ENVER ARSLAN Sk., HACI CEMİL UMUÇ Sk., IŞIL Sk., DİLARA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26513-25254-25119)



- MERKEZ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26517-4035)



- MİMAROBA Mh., ŞÜKRAN Cd., BİLLUR Cd., ÇARMIKLI Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26535-24167 24168 24210)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.